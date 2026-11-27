En un año climatológicamente especial por un “fenómeno niño” más extremo, una de las preguntas que surge entre los productores frente a la fecha de inicio de siembra de cada cultivo es qué precauciones adicionales deben considerarse. Y el maíz tardío, claro, no es la excepción.

El primer dato elocuente que se desprende de la campaña 26/27 en función de las particularidades climáticas es que la superficie sembrada de manera temprana alcanzó el 51% en la región templada, lo que significa un aumento de 14% respecto de la campaña anterior. De todas maneras, la siembra tardía ya es parte del esquema productivo general y este año no es la excepción, porque permite administrar los riesgos y aumentar la estabilidad de rendimiento.

“Entender la expectativa de rendimiento del cultivo es fundamental para que sea exitoso”, señala Paula Girón, gerente técnica de maíz para Cono Sur de Bayer. “El programa Dekalb Integrado dentro de nuestra plataforma digital FieldView ayuda justamente a entender cuál es esa expectativa de rendimiento para cada ambiente productivo y ofrece prescripciones de semilla y de nitrógeno para aumentar el potencial y reducir la brecha de rendimiento”, agrega.

Paula Girón, gerente técnica de maíz para Cono Sur de Bayer. @arnedonacho

Los híbridos para la región templada

Para maíz tardío, Bayer tiene hoy excelentes materiales. DK69-62TRE, por ejemplo, es unhíbrido de ciclo corto orientado a planteos de maíz tardío que se destaca por su muy alto potencial productivo y estabilidad en distintos ambientes. Presenta una excelente velocidad de secado, sobresaliente comportamiento frente a vuelco y quebrado, y una destacada adaptación a ambientes de productividad media y alta, con buen perfil sanitario y tecnología Trecepta para el control de plagas.

DK73-73TRE, lanzado recientemente, es un híbrido de ciclo completo pensado para maximizar rindes en ambientes de alta productividad. Expresa su mejor desempeño por encima de los 90 quintales por hectárea, tanto en siembras tempranas como tardías, combinando un potencial de rendimiento muy elevado con excelente comportamiento agronómico. También sobresale por su perfil sanitario equilibrado, especialmente por su tolerancia al Mal de Río Cuarto.

Por último, DK72-72TRE combina alto potencial productivo con una notable estabilidad en una amplia gama de ambientes y es considerado una de las referencias de la marca para maíz tardío. Se destaca por su excelente calidad de caña, gran tolerancia al quebrado de tallo y eficiencia en el uso del nitrógeno.

Maíz Dekalb. @arnedonacho

Protección de cultivos

Además de los híbridos, y con el objetivo de disminuir las brechas de rendimiento, la propuesta integral de Bayer incluye tecnologías para la protección de los cultivos. “Para lo que es malezas tenemos Adengo como herbicida pre-emergente y Laudis como herbicida post-emergente. Y tenemos Vayego, un nuevo lanzamiento para la protección contra Spodoptera, una plaga que el último año generó daño inesperado en la región norte y centro norte del país”, cuenta Paula Girón.

Si bien el monitoreo del cultivo siempre es importante, este año es más fundamental aún, porque las condiciones son predisponentes para la aparición de enfermedades como Roya y Tizón. “El tiempo del área de mojado de la hoja va a ser bastante largo. Por eso la protección que brinda el fungicida Cripton XPRO, junto con su programa de garantía, pueden ser una gran solución. De cada 10 lotes, 8 muestran respuestas positivas frente a la aplicación, lo que significa alrededor de 530 kg por hectárea”, detalla Paula Girón.

Maíz Dekalb. @arnedonacho

Híbridos recomendados para el norte

Para la zona del país que presenta mayor complejidad, Bayer cuenta con tres materiales de genética subtropical y gran tolerancia a Spiroplasma. Se trata de DK81-11TRE, DK76-12PRO4/TRE y DK77-02TRE. “Desde Bayer hacemos un esfuerzo muy importante en la caracterización y la selección tanto de nuestras líneas como de nuestros híbridos para que sean tolerantes a esta enfermedad endémica del norte y podemos ver que tienen un comportamiento bastante mejor que el resto de las opciones”, afirma la especialista de Bayer. En cuanto a chicharrita, la empresa ofrece como complemento a la genética la aplicación el producto Solomon.

Sistema PRECEON

Por último, entre las novedades de Bayer para la campaña 26/27 está el lanzamiento de PRECEON, el sistema de precisión para maíz de baja estatura. “Se trata de híbridos con una mayor resistencia al vuelco y quebrado del tallo para regiones con fuertes vientos, como la zona centro de Córdoba. Y la otra ventaja es por su estatura tienen una mayor accesibilidad durante todo el ciclo del cultivo, lo que permite, por ejemplo, poder realizar aplicaciones de nitrógeno y/o fungicidas en estadios más avanzados con maquinaria terrestre”, concluye Paula Girón.

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