Manejo integrado. La clave frente a la lucha contra el aumento de las malezas resistentes

La resistencia de las malezas gramíneas es, sin duda, uno de los mayores desafíos para la producción agrícola de nuestro país. Especies como Ryegrass, Sorgo de Alepo, Eleusine y Capín, y otras emergentes como Chloris y Urochloa, afectan severamente los sistemas productivos, ya que pueden incrementar los costos de producción entre un 30% y un 40%, y generar pérdidas de rendimiento de hasta el 70%.

“Si llevamos la problemática de las malezas resistentes a cifras concretas, estamos hablando de pérdidas económicas anuales estimadas de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares”, afirma Alejandro Piñeiro, gerente de producto Herbicidas para la Unidad Comercial Sur de Syngenta. Se trata de una situación que, además del impacto negativo en cosecha, provoca una significativa desvalorización de los campos afectados.

Según los especialistas, los sistemas más afectados actualmente son los cultivos de invierno como trigo y cebada, y cultivos de verano como soja y maíz. “En cultivos clave como el trigo, las pérdidas pueden alcanzar el 40% de la producción, mientras que en soja pueden superar el 50% en casos de alta presión de malezas”, precisa Piñeiro sobre una situación que se agrava por la necesidad de aumentar el número de aplicaciones y de implementar prácticas de manejo complementarias.

“La magnitud del impacto varía significativamente según la región productiva, el sistema de producción implementado, el nivel de resistencia presente y las especies de malezas predominantes, lo cual hace mucho más complejo el desafío, que requiere sin duda de un abordaje integral para su manejo efectivo”, agrega el especialista de Syngenta.

Cambio de paradigma

En un escenario donde la evolución de biotipos con resistencia múltiple a diversos modos de acción herbicida ha limitado las herramientas de control disponibles, los especialistas hablan de la necesidad de un “cambio de paradigma” en lo que a control de malezas se refiere. El manejo integrado, la rotación de cultivos y principios activos, junto con prácticas culturales y mecánicas, se vuelven fundamentales para la sustentabilidad de los sistemas productivos nacionales.

En este contexto, las nuevas soluciones herbicidas contra las malezas según los expertos, deben partir de un profundo análisis de campo, donde se evalúe la dinámica evolutiva de las resistencias y su complejidad de manejo a nivel del productor. Y es que solo este conocimiento permitirá modelar escenarios futuros y anticipar las necesidades del sector agrícola.

“La información recopilada es fundamental para el diseño de nuevas moléculas, un proceso que se ha optimizado significativamente gracias a las tecnologías modernas y que nos va permitiendo crear soluciones específicas para las problemáticas regionales”, cuenta Alejandro Piñeiro.

“Pero, así como los avances tecnológicos han reducido los tiempos de desarrollo, el desafío actual se centra en la búsqueda de compuestos que no solo garanticen una alta eficacia en el control, sino que también presenten perfiles eco-toxicológicos superiores, asegurando una interacción más armoniosa con el medio ambiente”, concluye el gerente de producto de Syngenta.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.