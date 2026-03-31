Vacunos: cierre de mes con demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 8276 vacunos ingresados en 222 camiones jaula. Las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda del viernes en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 2,1%, de $3546,313 a $3471,788, mientras que el Índice Novillo perdió un 1,76%, de $4361,489 a $4284,859.

Los novillos, con 1118 cabezas, representaron el 13,57% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 432 kg; $4700 con 467 kg, y $4500 con 493 y con 512 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 436 kg; $4000 con 475 kg, y $3600 con 500 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 330 kg; $5180 con 375 kg, y $5000 con 397 kg, y en vaquillonas, $5500 con 311 kg; $4700 con 359 kg, y $4300 con 393 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3471,788, mientras que el peso promedio general resultó de 428 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4284,859. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4284,874. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4310,088. Detalle de venta: 1118 novillos; 1232 novillitos; 2115 vaquillonas; 2662 vacas; 978 conservas y 135 toros. Base 15 cabezas.

El detalle de venta fue 1118 novillos; 1232 novillitos; 2115 vaquillonas; 2662 vacas; 978 conservas y 135 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (88) Agrop. 5 de Mayo nt. 28, 403 kg a $4500; 60, 383 a 4600. Asoc. de Coop. Argentinas: (119) Asociación de Cooperativas nt. 84, 375 a 5100; 16, 375 a 5140. Blanco Daniel y Cía. SA: (783) Aldazabal n. 42, 432 a 4800; Baravalle n. 19, 498 a 4500; Corrales de mi Patria vq. 16, 346 a 5000; 34, 311 a 5500; Cuevas nt. 60, 397 a 4800; Dinagro nt. 49, 409 a 4800; Don Eladio v. 24, 683 a 3300; Ferrero v. 33, 492 a 3500; Genero n. 21, 467 a 4700; Grupo D y V n. 33, 439 a 4600; nt. 34, 399 a 4800; vq. 53, 358 a 4600; Nori v. 33, 492 a 3450; Pittameglio nt. 34, 420 a 4900; 34, 384 a 5000; Baratcabal n. 30, 453 a 4700; vq. 22, 475 a 4000; 15, 436 a 4200; Usandizaga vq. 17, 313 a 4800.

Brandemann Consignataria SRL: (81) El Mate de Ameghino vq. 16, 359 a 4700. Campos y Ganados SA: (61) González vq. 20, 439 a 4000; 15, 275 a 5350. Casa Usandizaga SA: (129) Maillos vq. 19, 359 a 2200; v. 15, 452 a 2700; 16, 517 a 3400. Colombo y Colombo SA: (139) Cappello v. 34, 516 a 2800. Colombo y Magliano SA: (984) Amma n. 27, 463 a 4500; Bravo vq. 36, 272 a 4800; 63, 281 a 5300; Campomar n. 28, 460 a 4300; Couper v. 18, 454 a 2800; 15, 491 a 2850; Darion v. 37, 502 a 1950; 70, 498 a 2000; 40, 496 a 2100; El Recado v. 38, 526 a 3300; Estb. Ganadero San Antonio n. 15, 470 a 4400; nt. 25, 428 a 4400; Garruchos v. 27, 483 a 2700; 17, 512 a 2720; Gómez Videla vq. 19, 388 a 2300; La Pretenciosa n. 22, 448 a 4300; vq. 15, 345 a 4700; Ma3 vq. 22, 351 a 4750; Manente vq. 19, 385 a 2300; Opargen n. 126, 448 a 4300; Rio Bidasoa vq. 22, 356 a 2000; v. 21, 456 a 2600; San Eloy Agropecuaria v. 21, 440 a 2200; Trapalco vq. 15, 344 a 4300.

Consignataria Melicurá SA: (208) Almarmat v. 16, 435 a 2500; 15, 487 a 2900; Estab. Los Manantiales n. 19, 468 a 4500; nt. 21, 430 a 4500; vq. 15, 327 a 4800; María Teresa Sur vq. 16, 408 a 2200; Milanese vq. 15, 418 a 2200. Crespo y Rodríguez SA: (149) Criapampa nt. 17, 436 a 4500; Estab. La Isleta nt. 17, 440 a 4500; Estab. Tatay v. 20, 475 a 3000. Dotras, Ganly SRL: (334) Ganadera Mapa vq. 66, 372 a 4500; 46, 339 a 4550; 33, 349 a 4600; Gaviña n. 35, 482 a 4650; Naveyra e Hijos v. 18, 504 a 2000; Salvadori n. 25, 462 a 4500; vq. 47, 338 a 4200. Ferias Agroazul SA: (154) Casa Alarcia vq. 15, 388 a 3900; 16, 350 a 4200; Santa Margarita vq. 21, 276 a 4500.

Gahan y Cía. SA: (170) Campomar n. 22, 470 a 4300; 18, 445 a 4400; Hippener vq. 15, 348 a 4100; Louge vq. 15, 400 a 3700; 33, 358 a 4000. Gananor Pujol SA: (128) Adrogué n. 17, 500 a 4400; 21, 447 a 4500; Estab. Fourcade v. 18, 602 a 2050; Elorriaga e Hijos vq. 32, 363 a 2250. Goenaga Biaus SRL: (164) Naiquel vq. 19, 333 a 5000. Gogorza y Cía. SRL: (164) Álvaro vq. 46, 368 a 3900; Quechalen n. 17, 448 a 4000; San Gabriel nt. 17, 427 a 4350. Harrington y Lafuente SA: (98) Campomar v. 15, 572 a 3400; El Zaino v. 20, 443 a 2700; Las Tijeras vq. 25, 373 a 1700. Hourcade Albelo y Cía. SA: (80) Dilema v. 15, 501 a 1700; 30, 592 a 1900.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (355) Agroglass vq. 27, 409 a 2100; El Carpincho Ganadera v. 29, 482 a 3100; El Huayco vq. 18, 370 a 4050; 51, 340 a 4650; Hyxazas vq. 21, 350 a 3750; 15, 313 a 4150; La Ilusión v. 22, 441 a 2700. Iriarte Villanueva Enrique SA: (71) Constantino Jorge y Julio vq. 22, 392 a 3700; Suc. Delahaye v. 35, 494 a 3000. Jáuregui Lorda SRL: (169) Zancaner vq. 17, 356 a 2250; Pascua vq. 16, 412 a 2300; Tognalli v. 15, 441 a 2420. Lartirigoyen & Oromí SA: (271) Opargen n. 35, 462 a 4100; 91, 457 a 4400; Trezza Cono n. 28, 491 a 4500.

Llorente-Durañona SA: (143) Bonotti n. 40, 481 a 4000; Cabaña Don Tomás nt. 23, 422 a 4200; Intrépida n. 38, 464 a 4100. Madelan SA: (132) Jocarda v. 15, 479 a 2550; Paraguil vq. 15, 325 a 1900. Martín G. Lalor SA: (344) Da-Nes nt. 17, 415 a 4500; 25, 349 a 5320; Echenique vq. 15, 338 a 5000; 26, 335 a 5080; Ferro vq. 21, 322 a 5000; 15, 296 a 5300; Ganados Don Raulio nt. 34, 397 a 5000; 16, 387 a 5060; Polo nt. 19, 377 a 5000; vq. 20, 321 a 5100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (410) Arotcarena vq. 17, 330 a 4700; 18, 301 a 4750; Llobet v. 18, 455 a 2000; 28, 446 a 2300; 28, 458 a 2400; 30, 513 a 2600; El Gaucho v. 46, 458 a 2100; 32, 434 a 2600; San José de Quequen vq. 15, 357 a 4600.

Monasterio Tattersall SA: (949) Agrop. La Criolla vq. 18, 326 a 4900; 30, 312 a 5150; 17, 318 a 5160; 24, 305 a 5200; Álvaro vq. 17, 382 a 4300; 15, 368 a 4550; 16, 353 a 4700; Ancalo v. 21, 437 a 2700; 31, 466 a 3200; 30, 515 a 3300; Barrios Barón vq. 18, 323 a 5050; Berca nt. 29, 314 a 5200; 27, 325 a 5340; Granja y Est. Doña Sara vq. 15, 348 a 4800; 15, 334 a 5000; Las Tordillas v. 21, 441 a 2200; Mónaco vq. 22, 332 a 5140; 29, 291 a 5300; Maschio nt. 15, 338 a 5300; Naiquel vq. 17, 363 a 4700; 19, 347 a 4950; Nicsor nt. 21, 312 a 5380; Ruffatti vq. 19, 243 a 5000; 25, 280 a 5140. Pedro Genta y Cía. SA: (176) Esposito vq. 18, 403 a 2000; Hijos de Bruno vq. 20, 389 a 4300; Suc. Lambertini n. 32, 518 a 4200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (85) Las Campanas v. 21, 549 a 2900. Santamarina e Hijos SA: (164) Battistessa vq. 37, 370 a 2150; Blacker v. 27, 435 a 3000; La Montonera Hnos. vq. 20, 372 a 2900; 24, 327 a 3200. S. L. Ledesma y Cía. SA: (51) Migueltorena nt. 21, 403 a 3700. Umc SA: (64) Los Bahines de Cachari vq. 20, 425 a 2200; Islas v. 16, 518 a 3000. Wallace Hermanos SA: (160) Establecimiento El Palmar vq. 15, 343 a 1800; v. 20, 458 a 2600; La Chicana vq. 16, 441 a 3500; 28, 407 a 3900; La Lomada n. 36, 500 a 4000.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (58); Lanusse-Santillán y Cía. SA (26).