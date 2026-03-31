Tendencias en melamina: espacios que estimulan los sentidos

Multisensorial, expresiva y con mucho carácter, la propuesta de Faplac en Experiencia Living 2026 propone espacios que no sólo contienen y protegen, sino que además inspiran.

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¿Existe una nueva forma de habitar? La nueva edición de Experiencia Living propone diferentes respuestas a un cambio de paradigma: los espacios dejan de ser refugios que protegen para transformarse en escenarios de estímulo, creatividad y expresión personal.

En este contexto, la melamina vuelve a posicionarse como un recurso versátil para materializar ambientes en los que la funcionalidad convive con una estética más audaz, expresiva y sensorial. Versátil, funcional y de alta performance, acompaña y se potencia con una dimensión emocional más expresiva y dinámica.

Los tonos de madera oscuros vuelven a ser tendencia. La colección de Faplac los combina en interiores sofisticados.

Durante la cuarta edición de Experiencia Living 2026, la colección de Faplac se expresa en 5 tendencias claves:

Una cocina con mucho carácter: el tono azul Tuareg de Faplac aporta elegancia y actualidad.

1. Liviandad visual: electrodomésticos ocultos

Las cocinas y espacios integrados evolucionan hacia una estética más limpia y continua. Los electrodomésticos se integran y ocultan dentro del mobiliario, generando superficies homogéneas que aportan orden visual y una sensación de mayor amplitud. La melamina, por su adaptabilidad, se convierte en el recurso ideal para unificar planos y lograr una lectura más arquitectónica del espacio.

Los electrodomésticos panelables, una clave para espacios de lineas puras y netas.

Un mueble diseñado a medida para aprovechar al máximo el espacio. Adentro se ocultó el sector del lavadero.

2. Curvas que envuelven

Las líneas rectas ceden protagonismo frente a formas orgánicas. Las curvas se multiplican: aparecen en islas, mobiliario, revestimientos y detalles constructivos. Esta propuesta genera una experiencia más fluida en el recorrido de los ambientes.

Los tonos cálidos y los diseños curvos, son un eje fuerte de la colección de Faplac.

La versatilidad de la melamina permite diseños con formas redondeadas y acabados perfectos.

3. Colores que vibran

El color irrumpe con fuerza. Verdes profundos, azules intensos y terracotas cálidos se instalan en muebles y revestimientos, sumando personalidad y carácter. Estas paletas, lejos de ser acentos aislados, se integran de manera protagónica, dialogan con otros materiales para generar una atmósfera expresiva.

El verde, el azul y el terracota son algunos de los colores más elegidos de Experciencia Living.

Colores que suman: un tono lila (amatista) para el interior de un vestidor sofisticado y funcional.

4. Maderas oscuras: identidad y profundidad

Los tonos maderados vuelven a las gamas más intensas y profundas: maderas oscuras, con vetas marcadas y mucho carácter se convierten en el contrapunto ideal para los colores vibrantes, generando composiciones ricas y equilibradas.

Los tonos de maderas oscuras en dormitorios con mucha calidez y personalidad.

5. Maximalismo: más es más

Superposición de texturas, combinaciones de diseños y una mayor libertad compositiva definen esta nueva etapa. La melamina permite explorar este maximalismo desde lo material, combinando plenos, maderas y textiles en un mismo espacio sin perder coherencia.

El departamento del diseñador Rob Ortiz es un gran ejemplo de esta corrinete que busca combinar texturas y diferentes materiales en un mismo espacio de manera coherente.

Faplac acompaña las grandes tendencias globales con un portfolio que ofrece soluciones que combinan diseño, innovación y versatilidad para el hogar, oficinas y espacios comerciales.

Encontrá las colecciones que acompañan estas tendencias en Faplac. ________________________________________________________

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