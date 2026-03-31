Tendencias en melamina: espacios que estimulan los sentidos

Multisensorial, expresiva y con mucho carácter, la propuesta de Faplac en Experiencia Living 2026 propone espacios que no sólo contienen y protegen, sino que además inspiran.
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¿Existe una nueva forma de habitar? La nueva edición de Experiencia Living propone diferentes respuestas a un cambio de paradigma: los espacios dejan de ser refugios que protegen para transformarse en escenarios de estímulo, creatividad y expresión personal.
En este contexto, la melamina vuelve a posicionarse como un recurso versátil para materializar ambientes en los que la funcionalidad convive con una estética más audaz, expresiva y sensorial. Versátil, funcional y de alta performance, acompaña y se potencia con una dimensión emocional más expresiva y dinámica.
Durante la cuarta edición de Experiencia Living 2026, la colección de Faplac se expresa en 5 tendencias claves:
1. Liviandad visual: electrodomésticos ocultos
Las cocinas y espacios integrados evolucionan hacia una estética más limpia y continua. Los electrodomésticos se integran y ocultan dentro del mobiliario, generando superficies homogéneas que aportan orden visual y una sensación de mayor amplitud. La melamina, por su adaptabilidad, se convierte en el recurso ideal para unificar planos y lograr una lectura más arquitectónica del espacio.
2. Curvas que envuelven
Las líneas rectas ceden protagonismo frente a formas orgánicas. Las curvas se multiplican: aparecen en islas, mobiliario, revestimientos y detalles constructivos. Esta propuesta genera una experiencia más fluida en el recorrido de los ambientes.
3. Colores que vibran
El color irrumpe con fuerza. Verdes profundos, azules intensos y terracotas cálidos se instalan en muebles y revestimientos, sumando personalidad y carácter. Estas paletas, lejos de ser acentos aislados, se integran de manera protagónica, dialogan con otros materiales para generar una atmósfera expresiva.
4. Maderas oscuras: identidad y profundidad
Los tonos maderados vuelven a las gamas más intensas y profundas: maderas oscuras, con vetas marcadas y mucho carácter se convierten en el contrapunto ideal para los colores vibrantes, generando composiciones ricas y equilibradas.
5. Maximalismo: más es más
Superposición de texturas, combinaciones de diseños y una mayor libertad compositiva definen esta nueva etapa. La melamina permite explorar este maximalismo desde lo material, combinando plenos, maderas y textiles en un mismo espacio sin perder coherencia.
Faplac acompaña las grandes tendencias globales con un portfolio que ofrece soluciones que combinan diseño, innovación y versatilidad para el hogar, oficinas y espacios comerciales.
Encontrá las colecciones que acompañan estas tendencias en Faplac. ________________________________________________________
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