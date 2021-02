Manejo: papa y batata para producir carne y leche

Suministro de papa y trozos a vacas lecheras

Similar a lo que sucede con los subproductos de la industria frutícola, existe una serie de residuos o subproductos hortícolas que normalmente son desaprovechados y, mucho peor, arrojados al suelo o cursos de agua (arroyos o ríos) contaminando el medio ambiente, en lugar de transformarlos en carne o leche bovina. En esta nota se describirán algunas características y usos de la batata y papa.

Las hojas y tallos de la batata tienen mayores niveles de proteína (20-22%) y fibra (42-50% fibra detergente neutra -FDN-) que los tubérculos (7 y 15%, respectivamente), aunque con muy bajo contenido energético (35-40% de digestibilidad). En tanto, los tubérculos tienen niveles altos de energía (85-90% de digestibilidad y 65-70% de almidón), similar al contenido de almidón del grano de maíz o sorgo).

Por ello, se debe hacer un adecuado acostumbramiento (no menos de 1 semanas) para evitar problemas de acidosis, suministrando cantidades bajas al comienzo y elevando paulatinamente la proporción de tubérculos, siempre y cuando, no se registren ningún síntoma (ni heces chirlas ni renguera ni otros síntomas típicos de acidosis). En todos los casos, se aconseja que los tubérculos no contengan tierra porque puede contener bacterias y virus. Para ello, se deberían lavar los mismos. Este consejo se aplica también a la papa.

Tubérculos de batata

No se aconseja suministrar más del 30% MS de tubérculo de batata de la dieta para vacunos, tanto de carne como de leche. Mientras que de hojas de batata se puede suministrar hasta el 50% de la MS de la dieta, siempre y cuando, se balancee adecuadamente los requerimientos proteicos y energéticos de la categoría de animales que se esté empleando.

Uso de papa

La papa es uno de los tubérculos más cultivados en todo el mundo. Tanto el tubérculo de papa que no se puede comercializar por su madurez como los trazos, cáscara y otros residuos de la industria pueden ser utilizados y con éxito en la alimentación de rumiantes.

Cascara de papa

La cascara de papa (CP) contiene la mayor parte de las proteínas (21-23%) y fibra (FDN: 28-30%) y niveles medios de almidón (20-23%). Es usada en rumiantes y cerdos, la cual es muy palatable. Similar a lo que ocurre con la batata, es aconsejable que no tenga tierra para evitar problemas con virus o bacterias.

Vacas lecheras de 25-30 l de leche/día se pueden consumir unos 25-30 kg de CP junto con 3-4 kg de grano de cereal. Con vacunos para carne los consumos pueden elevarse hasta 40 kg de CP/día, corrigiendo el aporte de proteína y fibra de acuerdo a la categoría que se trate.

Trozos de papa

Se denominan trazos de papa (TP) a los recortes de papa "pelada". Comparada con la CP los TP contienen menores niveles de proteínas (8-10%) y de FDN (3-5%). Sin embargo, los niveles de Almidon son muy altos (72-75%) similares a los del grano de maíz.

En vacas lecheras pueden suministrarse hasta 15 kg/día junto con otros alimentos que mejoren el contenido en proteína y minerales. Mientras, que en vacunos para carne pueden suministrase "ad libitum" junto con forrajes verde u otro suplemento proteico.

También, el tubérculo de papa puede ensilarse, fermentando y estabilizándose fácilmente al alcanzar una alta acidez en forma rápida (pH 3.7 en 8-10 días).

La suplementación debe ser gradual. Debido a que la papa cruda no es muy apetecida para el paladar animal y, además, posee un efecto laxativo su inclusión en la dieta para el bovino debe llevarse a cabo de manera gradual.

Se puede suministrar a vacas lecheras unos 6 kilos de papa lavada y trozada y obtener resultados adecuados en producción de leche, siempre y cuando, se balancee el aporte proteico a través a forrajes frescos de buena calidad y/o subproductos proteicos derivados de la agroindustria.

El autor es nutricionista de INTA Bordenave Cerbas. fernandez.anibal@inta.gob.ar /afmayer56@yahoo.com.ar

