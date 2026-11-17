Seis empresas argentinas de maquinaria agrícola participaron de una feria internacional en Italia, donde mantuvieron reuniones con potenciales compradores y distribuidores para ampliar sus negocios en Europa. Entre las novedades, una firma de Santa Fe avanzó en las conversaciones para ensamblar equipos en Rumania, mientras que otras establecieron vínculos comerciales en Italia, Polonia y distintos países de Europa del Este.

La participación se dio en EIMA International 2026, una exposición que se realizó del 10 al 14 de noviembre en Bolonia, Italia, y reunió a 1800 empresas, de las cuales 690 llegaron desde 45 países. La misión comercial argentina fue organizada por Expoagro, junto con el Banco Nación, PromArgentina y la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA). De la iniciativa participaron Piersanti, OMBU Maquinarias, Gimetal y Tecnología Pérez, mientras que Cestari y Rossmet estuvieron presentes con stands propios.

La firma santafesina Gimetal participó de la exposición internacional con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado europeo

Uno de los proyectos que avanzó durante la exposición fue el de OMBU Maquinarias, de Las Parejas, Santa Fe, que busca ensamblar equipos agrícolas en Rumania. La compañía, que participó por cuarta vez de la feria, mantuvo reuniones con una empresa interesada en desarrollar esa iniciativa y tiene previsto continuar las conversaciones en ese país.

Federico Bosch, gerente de Comercio Exterior de OMBU, explicó que estas exposiciones permiten fortalecer los vínculos con clientes y distribuidores. “En este tipo de ferias se prioriza fortalecer la presencia de marca, generar relaciones comerciales y abrir nuevas posibilidades de negocios”, señaló. Sobre el proyecto en Rumania, agregó: “Vamos a seguir avanzando en los últimos detalles del proyecto, conocer de cerca la producción local y visitar clientes para comprender mejor las características y oportunidades de ese mercado”.

Una reunión comercial en el espacio de OMBU Maquinarias, empresa de Las Parejas que avanza en un proyecto para ensamblar equipos agrícolas en Rumania

Por su parte, Piersanti, de Córdoba, llevó a Italia su cabezal draper DF-2100. A diferencia de otras exposiciones internacionales, esta vez pudo conversar directamente con productores europeos, especialmente del norte de Italia y de Sicilia, para conocer las necesidades de sus establecimientos.

“Creo que es la vez que más contactos hemos tenido con los productores. Ha sido mucho más cercano con el usuario”, expresó América Di Cola, ingeniero y asesor de la firma. Según detalló, esos intercambios permitieron identificar diferencias entre los sistemas productivos europeos y argentinos que podrían requerir adaptaciones en sus equipos. Juan Manuel Galliano, gerente de Ingeniería y Producción de Piersanti, destacó además la importancia de contar con representación comercial en el exterior. “Tener un representante en Italia, alguien a quien ellos puedan dirigirse, les da mucho más seguridad y tranquilidad a nosotros y a los clientes”, afirmó.

Representantes de Tecnología Pérez durante una reunión con visitantes de la feria, donde la empresa buscó oportunidades para ingresar al mercado europeo

En tanto, Gimetal, fabricante de implementos agrícolas de Armstrong, Santa Fe, participó por segunda vez de EIMA con la intención de ampliar su red comercial en el exterior. Gustavo D’Uva, gerente de Compras de la empresa, destacó los resultados de las reuniones. “Pudimos dar continuidad a relaciones que ya veníamos construyendo y generar nuevos contactos”, expresó. Según informó la compañía, también se encuentran en evaluación posibles acuerdos con representantes y proveedores internacionales.

Para Tecnología Pérez, empresa de Carmen de Areco, Buenos Aires, dedicada a fabricar repuestos alternativos para cosechadoras, fue su primera participación como expositora. La firma recibió consultas de empresas italianas y posibles representantes de Polonia y otros países de Europa del Este.

Representantes de la empresa cordobesa Piersanti en su stand de EIMA International 2026, en Bolonia, Italia

“Nuestra primera participación en EIMA fue positiva. Se realizaron varias reuniones con diferentes interesados, desde colegas italianos hasta potenciales representantes de Polonia y otros países de Europa del Este”, señaló Hernán Pérez, presidente de la compañía.

No obstante, aclaró que todavía resta evaluar cómo avanzar en esos mercados. “Esta primera experiencia fue un trabajo de exploración y conocimiento del mercado europeo. Con la información que obtuvimos, ahora tenemos que trabajar para moldear la mejor oferta posible de nuestros productos”, explicó.