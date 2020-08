Reforma judicial. Productores preparan una movilización para el próximo lunes

El 20 de junio pasado, los productores protestaron en Sinsacate, Córdoba, tras el anuncio de expropiación de Vicentin Crédito: CRA-SRJM

Productores autoconvocados y ligados a entidades del sector se movilizarán el próximo lunes en varias localidades contra la reforma judicial del presidente Alberto Fernández .

"Desde el Gobierno no hablan del cierre de los negocios; ni siquiera se los escucha decir que están contemplando la situación actual de la gente que trabaja todos los días produciendo. Lo único que piensan es en reformular la Justicia para beneficio de ellos", dijo Mariela Gallinger, presidenta de la Federación Agraria de Crespo, Entre Ríos, donde habrá una concentración en la rotonda de la ruta 12, a las 16.

La jornada de movilización ya consiguió adherir a productores de otras ciudades, como San Pedro, Pergamino, Ramallo, Baradero, Bragado, Arrecifes, en Buenos Aires.

"Uno está trabajando todos los días para salir adelante en este momento de pandemia y otros están trabajando en hacerle daño al país. Ahora se siente dañada la sensibilidad de las personas que hoy por hoy quieren hacer bien las cosas. Sin embargo, las personas con cargos políticos están haciendo lo posible para quedar impunes. Cuando nuestros hijos nos miren a los ojos, nos van a decir por qué no hicimos nada para cambiar eso", señaló Gallinger.

En Bell Ville, uno de los lugares donde hubo protesta el 20 de junio pasado Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

En Crespo la caravana está pensada para converger en la rotonda ruta 31 y 12. Los manifestantes aseguran que no se van a bajar de los vehículos para evitar los contagios por coronavirus. "No nos vamos a quedar en casa. Quieren destruir la justicia con las medidas que están tomando y no importa del partido que sea, si robó o le hizo daño al país, no podemos permitir estos atropellos contra la sociedad", afirmaron desde la filial Crespo.

"No hacen nada con la rotura de los silobolsas y salen a minimizar los casos. Sabemos que hay gente que sale a romper", agregaron.

En tanto, Walter Malfatto, presidente de la Federación Agraria de Bragado, indicó que en esa ciudad la movilización va a salir desde la rotonda hacia Alberti. Los productores que participen deberán anotarse en una lista, ya que los vehículos tendrán que pasar por lugares de desinfección. Se les entregará un sticker de identificación que va a ser adherido al parabrisas para poder formar parte de la caravana.

"Lo hacemos para evitar a los vivos o los infiltrados y con esto minimizamos el contagio del coronavirus. Nadie se va a bajar de las camionetas y no vamos a ir a las plazas de la ciudades para no poner en riesgo a la gente", indicó.

Los productores de Alberti también saldrán a las rutas en dirección hacia Chivilcoy, mientras que los de 9 Julio lo harán hasta Bragado bajo el lema "la libertad no se negocia".

"Hacemos esto por las decisiones que está tomando el Gobierno en la pandemia y de las retenciones ni se toca el tema. Marchamos porque no se reforme la justicia, por el atropello que están haciendo contra la clase trabajadora. Nosotros no queríamos manifestarnos, pero ante tantos atropellos salimos a poner nuestros puntos a través de este camionetazo", sostuvo Malfatto.

Semanas atrás, el presidente Fernández presentó un proyecto de reforma judicial que unificará y duplicará juzgados federales. También designó un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento de la Corte Suprema.

"Con esta manifestación por lo menos la gente se saca el enojo que está teniendo al estar encerrada y está viendo las decisiones del gobierno. La gente se comió los ahorros, están enojados, contestan mal, los ves agresivos. Necesitan canalizar todo lo que les está pasando", añadió.

Según anticipó Ariel Bianchi, un productor autoconvocado de Pergamino, allí probablemente la caravana que se organice abarque Ramallo y Arrecifes. "Se va a ver bien el recorrido, pero acá lamentablemente se le ha metido mucho miedo a la gente que, en vez de ayudarlos a que se cuiden, se le mete miedo de que no salga", afirmó.

Los productores aclararon que no está pensado que las caravanas ingresen a las ciudades y pueblos. Además dijeron que no se bajarán de los vehículos y la manifestación se hará de forma pacífica.

Desde San Pedro, el productor Raúl Víctores señaló que la movilización allí está prevista para las 16, como en otros lugares del país. "Queremos detener el plan de impunidad que buscan y frenar la reforma de la Justicia. Buscamos la libertad y la no modificación de la Justicia en beneficio político. Todos los que estamos convocando confluimos en la misma premisa", señaló.