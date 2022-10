Más de 30 empresas exportadoras de carne vacuna participan en París de la SIAL, que empieza mañana

escuchar

Una comitiva de 33 empresas exportadoras, acompañadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), viajaron a París para participar de la SIAL, una de las ferias alimentaria más importantes del mundo, que comenzará el sábado. Será la primera exposición sin restricciones sanitarias después de la pandemia del Covid, lo que fue remarcado por los asistentes, quienes manifestaron su entusiasmo por el reencuentro con sus colegas y los clientes. Además, destacaron la oportunidad para conocer mejor el escenario mundial y para posicionar mejor a Argentina. Aunque, se mostraron cautelosos por la incertidumbre que plantea el escenario internacional.

“La industria frigorífica exportadora argentina tiene importantes expectativas porque va a ser la primera oportunidad en que los empresarios y los clientes van a reencontrarse y reencausar el dialogo personal para la concreción de negocios”, dijo Mario Ravettino, Consejero del IPCVA y presidente del Consorcio ABC.

Para Daniel Urcía, vicepresidente del Instituto y vicepresidente de FIFRA, esta feria va a ser “la gran cita mundial” tratándose de “la primera sin restricciones y siguiendo China con una posición tan férrea al respecto”.

“Creo que como IPCVA vamos a tener mucho trabajo, con una presencia masiva de expositores y un restaurante que tiene una capacidad de 200 cubiertos por hora, el más grande de la historia del Instituto. Se está haciendo un gran esfuerzo porque el mercado europeo sigue siendo el de más alto valor para la Argentina”, aseguró.

Para Carlos Riusech de Frigorífico Gorina el evento es “como un nuevo inicio” por ser la primera sin restricciones. “Creo que el contacto persona a persona con todos nuestros clientes es muy importante y nunca nada reemplaza el contacto personal”, dijo.

No obstante, ante el panorama internacional, manifestó cierta cautela dada “la situación macroeconómica del mundo y todo el tema de la inflación, la pérdida del poder de compra, el costo de la energía, las tasas de interés y todo ese combo que se ha generado”.

“Creo que hay un clima de mayor desazón a nivel mundial”, concluyó

En tanto, Mariano Grimaldi (Frigorífico Logros) aseveró que después de la pandemia, va a ser importante para ponerse al día “con las novedades del mundo de la carne y de la industria”.

Mientras que Hugo Borrell, de Frigorífico ArreBeef, destacó la oportunidad que presenta “para posicionarnos dentro de lo que está pasando en el resto del mundo y los distintos mercados”. En esa línea, agregó: “Saber un poco más de boca de ellos qué es lo que está pasando en China, Europa, Estados Unidos y Chile, con tantos cambios económicos y políticos que están sucediendo y han sucedido en los últimos dos o tres años”.

“Poder ver hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde va el consumo, las nuevas posibilidades que tiene cada cliente y cada mercado respecto a estos cambios”, continuó.

“Hay variables macroeconómicas que impactan en el negocio y necesitamos conocerlas de la propia fuente, así que creo que esta feria va a ser muy interesante para poder volver con más información de la que tenemos. La principal esperanza es traer un poco más aclarado el panorama y ver cómo podemos reposicionar a la Argentina: la demanda sigue estando, pero hay mucha incertidumbre”, finalizó.

Gustavo Valsangiácomo, presidente de UNICA y Consejero del IPCVA, indicó que recogieron de los socios de la cámara “una expectativa muy fuerte para poder intercambiar nuevas modalidades de negocios, hacer una evaluación del presente y el futuro”.

No obstante, aclaró que “no es un momento muy favorable desde lo comercial por la baja importante en China, nuestro principal comprador, y el fortalecimiento del dólar por la guerra. Eso puede motivar que los precios no sean los que se estaban esperando para estas semanas”

Más allá de las incertidumbres planteadas, para Antonio D’Angelo, de Frigorífico Recreo, “la feria llega en el momento justo porque después de dos años la necesitan los exportadores y los importadores, y también porque se ha deprimido el mercado chino, así que bienvenido sea nuevamente este punto de encuentro”.

