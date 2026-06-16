Más de US$11.000 millones: fue histórica la exportación de las economías regionales

Las exportaciones de las economías regionales aumentaron el año pasado un 5,3% y alcanzaron los US$11.313 millones, un récord histórico, según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Pesca, lácteos, maní, uva, forestal, limón, azúcar, peras y manzanas y papas estuvieron entre los productos con mayor valor en materia de ventas al exterior, de acuerdo con el reporte.

“Dentro de las principales actividades, el complejo pesquero encabeza la lista con exportaciones por US$2091 millones, lo que representa el 2,4% de los envíos totales de bienes de la Argentina al mundo. China, España y Estados Unidos se posicionan como sus principales socios comerciales, concentrando cerca de la mitad de las exportaciones del complejo. Los crustáceos y moluscos explican el 71,1% del total, seguidos por los pescados frescos y congelados con un 27,1%“, dijo.

El complejo pesquero encabezó la lista con exportaciones por US$2091 millones Gentileza

“Por su parte, los lácteos se consolidan como la segunda economía regional agroindustrial más relevante en términos de inserción externa, con exportaciones por US$1522 millones el último año y mostrando un gran dinamismo tanto en valor como en cantidades. Para completar el podio finalmente se encuentra el maní con exportaciones por US$1228 millones, un récord histórico para dicha actividad, en un contexto de buen volumen productivo hacia el último año a pesar de precios internacionales más bajos que el promedio", agregó.

Según la BCR, el sector lácteo fue el que más creció en valor exportado con un 18,9%, a US$1522 millones. Este sector en volumen se expandió un 25,45%, “por lo que se vislumbra tanto un efecto precio como cantidad positivo”. Para la entidad, en tanto, el limón registró un incremento exportador del 15,8%, a US$510 millones. Peras y manzanas aumentaron un 11,2%, a 401 millones de dólares.

El maní generó exportaciones por US$1228 millones Foto ilustrativa: PIXABAY

“Si bien una parte de la producción de estos sectores se destina al mercado interno, un porcentaje significativo se exporta año a año hacia distintos destinos a nivel mundial, en línea con la competitividad que presenta la agroindustria local. Si se analiza el valor exportado de las principales economías regionales agroindustriales en la Argentina, entre 2024 y 2025 se registra un crecimiento importante en el valor de los envíos al exterior, hasta alcanzar un máximo histórico estimado de US$11.313 millones el último año", indicó.

Peras y manzanas fue otro de los rubros con peso en las ventas al exterior Shutterstock.com

De acuerdo con la BCR, “una característica que hace distintivo a nuestro país es la diversidad de economías regionales que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio. Las ventajas comparativas de cada zona, junto con las tradiciones productivas y factores ambientales, derivan en una matriz exportadora diversificada de productos regionales agroindustriales”.