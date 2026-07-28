Tras 259 días de conflicto: reabre un frigorífico y buscan recuperar todos los puestos de trabajo

SANTA FE.- Después de 259 días de conflicto entre la empresa y los trabajadores, el frigorífico Euro, de Villa Gobernador Gálvez, reanudará progresivamente las actividades industriales a partir de la semana próxima, tras un acuerdo entre las partes. Los propios trabajadores explicaron que se reactivará la producción de manera progresiva y además continuará con la planta de personal que había hasta que la firma anterior, Europlus (antes Tripería Euro SA), creada en 1999 por la familia Lequio, oriunda del lugar, cesó sus actividades por la caída de producción y ventas.

Según trascendió, el grupo inversor que tendrá a su cargo la tarea de reabrir el frigorífico es de la ciudad de Buenos Aires y está encabezado por Sergio García, empresario del rubro de embutidos y menudencias. El acuerdo establece que la empresa dispone de un plazo de cinco años para administrar el frigorífico, con opción de compra.

“La buena noticia es que ya está firmado el contrato. Este jueves vamos a dejar todo asentado en el Ministerio (de Trabajo) de la provincia, pero el acuerdo ya está”, confirmó Walter Navarro, delegado de los trabajadores, en declaraciones conocidas en la región.

El frigorífico Euro, en Villa Gobernador Gálvez, volverá a operar tras 259 días de conflicto Google maps

“La reactivación será gradual y el objetivo es recuperar la totalidad de los puestos de trabajo”, dijo este martes Navarro, para luego agregar que la reactivación “será escalonada y el primer paso será el ingreso de 30 trabajadores”, quienes realizarán tareas de mantenimiento para poner nuevamente en condiciones la planta. Posteriormente, y a medida que avance la producción, se incorporará más personal, en una cantidad no revelada por los empresarios.

No obstante, trascendió que el grupo inversor aportará la materia prima necesaria para reanudar la actividad en esa fábrica que llegó a ocupar a unas 400 personas. Además, los responsables de la nueva administración asumieron el compromiso de cancelar los salarios adeudados y garantizar la provisión de los insumos esenciales para el funcionamiento del establecimiento.

El conflicto en el frigorífico Euro comenzó a profundizarse a principios de 2025, cuando la actividad de la planta empezó a caer y los trabajadores pasaron a percibir salarios reducidos bajo el régimen de garantía horaria. En septiembre de ese año la empresa dejó de pagar los sueldos y el Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó una conciliación obligatoria que no se cumplió. En paralelo, Euro envió telegramas de despido a 46 operarios argumentando falta de materia prima y el impacto de productos importados.

Trabajadores del frigorífico Euro sostuvieron la permanencia en la planta durante más de ocho meses Google maps

La situación derivó en protestas y, el 11 de noviembre, los trabajadores decidieron ocupar la planta ubicada sobre calle San Diego al 1900. Desde entonces, un grupo de familias permaneció dentro del establecimiento. Durante los meses más difíciles organizaron distintas estrategias para subsistir: algunos vendían tortas fritas y pastelitos, otros improvisaron un lavadero dentro del predio y, más recientemente, consiguieron volver a producir de manera limitada gracias al aporte de un proveedor. En ese contexto también evaluaron la posibilidad de conformar una cooperativa para mantener la actividad, aunque esa alternativa dependía de una definición legal de los propietarios, que nunca llegó.

Al momento del cierre del frigorífico, ocurrido a fines de 2025, la compañía contaba con una nómina activa de entre 150 y 160 empleados, tras haber llegado a contar en sus filas con unas 400 en periodos previos.

Con la gestión del Sindicato de la Carne de Rosario y la llegada del nuevo grupo inversor, encabezado por García, se busca recuperar la totalidad de las fuentes de trabajo mantenidas hasta el cese de actividades. En este punto, Navarro, el delegado gremial de la planta, explicó que “el entendimiento se gestó hace aproximadamente tres semanas, tras tomar contacto con los nuevos inversores de Buenos Aires y los propietarios salientes”.

“Valió la pena tanta lucha. Se vuelve a trabajar respetando la misma antigüedad, la misma categoría y bajo la misma razón social”, resaltó.

Según trascendió, la idea del nuevo grupo inversor es reabrir la primera semana de agosto. “Según los nuevos titulares, esta semana llegaría algo de mercadería, como para arrancar y el lunes 3 ya iría empezando la producción porque hay que hacer algunas conexiones de cableado y de agua”, indicó el gremialista.