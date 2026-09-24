“Mayor autonomía”: BASF avanza con la salida a bolsa de su negocio agrícola y contrató a cuatro gigantes financieros

La multinacional alemana de la industria química BASF dio un nuevo paso en el proceso para llevar a la Bolsa de Frankfurt su negocio de Soluciones para la Agricultura. Contrató a Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs y J.P. Morgan como coordinadores globales para liderar la preparación de la oferta pública inicial (OPI) prevista para esa unidad. La compañía apunta a que el negocio esté en condiciones de concretar una salida a bolsa hacia mediados de 2027, aunque aclaró que todavía no tomó una decisión sobre la ejecución ni sobre el momento de la operación.

El movimiento forma parte del proceso que BASF viene desarrollando para convertir a Soluciones para la Agricultura en una compañía agrícola independiente y especializada, con sus propias estructuras legales, operativas y de gobierno corporativo. La empresa ya había definido que, en caso de avanzar con la OPI, la cotización será en la Bolsa de Frankfurt bajo la figura de una Societas Europaea (SE).

“Esta posible salida a bolsa es un elemento clave de la estrategia “Winning Ways” de BASF y busca maximizar el potencial de la empresa como compañía agrícola independiente y especializada", expresaron.

BASF se presenta como un proveedor líder de soluciones agrícolas integradas y combina un sólido negocio de protección de cultivos con una cartera en crecimiento de semillas, características genéticas y soluciones biológicas y digitales destinadas a los productores de todo el mundo.

“Hasta la fecha, aproximadamente el 80 % del negocio global de Agricultural Solutions se ha transformado en entidades legales independientes que operan con un nuevo sistema ERP (Planificación de Recursos Empresariales) específico para el sector”, precisaron. El proceso busca darle mayor autonomía a la unidad y adaptar su funcionamiento a las características particulares de los mercados agrícolas.

Según mencionaron, esta posible salida a bolsa es un elemento clave de la estrategia "Winning Ways" de BASF BASF

La separación legal y operativa constituye uno de los principales pasos previos a una eventual cotización. BASF había informado anteriormente que la transición ya se había completado en Norteamérica y que esperaba finalizar el proceso en las restantes regiones a comienzos de 2027.

En paralelo, Soluciones para la Agricultura avanza con la creación de las estructuras de gobierno y las capacidades necesarias para funcionar como una empresa que cotiza públicamente.

La reorganización también incluyó la conformación de un Consejo de Administración propio, que desde el 1° de mayo de 2026 está encabezado por Livio Tedeschi, presidente de BASF Soluciones para la Agricultura. Lo acompañan Sascha Bibert, responsable de Finanzas; Maximilian Becker, a cargo del área de Negocios, y Melanie Bausen-Wiens, responsable de Tecnología.

Tedeschi también pasó a integrar desde esa fecha el Consejo de Directores Ejecutivos de BASF SE, con responsabilidad sobre el segmento de Soluciones para la Agricultura.

La estrategia consiste en organizar el negocio como una compañía agrícola especializada o “pure play”, con un portafolio que integra protección de cultivos, semillas, características genéticas, soluciones biológicas y herramientas digitales.

Livio Tedeschi, presidente de BASF Soluciones para la Agricultura BASF

BASF había señalado además que pretende que Soluciones para la Agricultura evolucione hasta ubicarse entre los tres principales actores del mercado de semillas y biotecnología, ampliar los modelos de negocios digitales y sostenibles y mantener una posición de liderazgo en protección de cultivos.

En 2024, la división registró ventas por €9800 millones y destinó €919 millones a la inversión realizada en su sólido pipeline de investigación y desarrollo (I+D), según los datos proporcionados previamente por la compañía.

Como próximo paso, BASF anticipó que “durante su Capital Markets Day del 24 de noviembre de 2026 presentará una actualización estratégica y operativa del negocio agrícola. Allí participarán los cuatro integrantes de su Consejo de Administración”.

Pese a los avances realizados y a la incorporación de los cuatro bancos internacionales para preparar la operación, la compañía remarcó que aún “no existe una decisión definitiva sobre la realización de la OPI”. Una eventual salida a bolsa dependerá, entre otros factores, de las condiciones que presente el mercado de capitales.

BASF había señalado anteriormente que, aun con la cotización de Soluciones para la Agricultura como una compañía independiente, prevé continuar como accionista mayoritario y beneficiarse del crecimiento futuro del negocio.

“Durante más de un siglo, BASF Soluciones para Agricultura ha apoyado a productores y mejoradores genéticos con innovaciones que les ayudan a desarrollar todo el potencial de sus cultivos. A medida que avanzamos como una empresa totalmente integrada con fortalezas comprobadas en protección de cultivos, semillas y biotecnología, agricultura digital y sostenibilidad, estamos en una posición única para atender las necesidades cambiantes de los clientes, mientras seguimos impulsando la agricultura y creando sistemas alimentarios sostenibles y resilientes para las generaciones futuras”, dijo previamente Tedeschi.