Destacan la gran oportunidad que tiene la ganadería argentina por el auge de la demanda global de proteínas animales

Con buenos precios, una demanda internacional firme y expectativas de crecimiento, la apertura de la Semana Angus de Primavera 2026 reunió a productores, cabañeros, empresarios, dirigentes rurales y funcionarios nacionales y bonaerenses en torno a una misma mirada: la ganadería atraviesa un momento favorable y tiene una oportunidad para crecer en producción, inversiones y exportaciones.

El clima quedó reflejado desde el comienzo del acto de la 47° exposición que se realiza entre el 21 y 25 de septiembre en el Centro de Remates y Exposiciones Angus en Cañuelas. Con matices en los discursos y distintas miradas sobre el papel del Estado y las políticas para el sector, las intervenciones tuvieron un punto en común donde convergen la genética, el financiamiento, la apertura de mercados y la necesidad de aumentar la productividad.

Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, planteó que “detrás de cada animal que llega a una exposición hay años de selección y un proceso que después se extiende hacia los rodeos comerciales”. La muestra reúne a 60 cabañas, unos 300 animales y 40 empresas comerciales, según detalló.

El evento contó con la participación de más de 200 personas entre autoridades nacionales y provinciales, representantes del sector privado y productores. Entre otros estuvieron el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe; el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, y el senador nacional Wado de Pedro (Unión por la Patria-provincia de Buenos Aires).

El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito Exponenciar

Derito explicó que la genética que se presenta en pista termina trasladándose a los rodeos, primero a través de reproductores y luego mediante los terneros que llegan a los distintos sistemas productivos. “Eso es lo que estamos viendo en la pista, no es un concurso de mascotas. Estamos transfiriendo la genética hacia toda la base de la pirámide y estamos trabajando hacia adelante en esa producción de carne que está demandando todo el mundo”, afirmó.

Reivindicó el peso económico y laboral de la cadena, desde la producción primaria hasta los frigoríficos, el transporte y las actividades vinculadas. Para Derito, la fortaleza adicional está en el reconocimiento que tiene la carne argentina en los mercados externos y en el vínculo de Angus con esa identidad. “Queremos mostrar en esta Expo de Primavera una ganadería pujante, lista para crecer. Tenemos mucho por delante”, señaló. Luego enumeró algunos de los desafíos para aumentar la producción: mejorar la receptividad de los campos, incorporar nuevas pasturas y tecnologías, elevar la tasa de extracción y producir más kilos por hectárea.

Ese diagnóstico sobre el momento ganadero también atravesó la intervención de Chiappe, quien puso a los productores y al resto de la cadena en el centro del desempeño productivo y destacó los resultados alcanzados en distintas actividades agropecuarias.

El subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe Exponenciar

Al referirse específicamente a la carne vacuna fue categórico: “El escenario para la ganadería está pasando una coyuntura única”. Chiappe vinculó ese escenario con la demanda mundial de proteínas animales y los precios internacionales y sostuvo que el Gobierno busca aprovechar esa situación mediante la apertura de mercados y cambios en las condiciones internas para producir.

Durante su discurso mencionó las oportunidades comerciales con la Unión Europea, tras la firma del acuerdo comercial con Mercosur y Estados Unidos, las ventas a Indonesia y Filipinas y los avances que, según indicó, se están realizando con Japón y Corea del Sur.

Recordó al pasar, las restricciones a las exportaciones de carne vacuna que había en la gestión anterior. Cabe recordar que desde 2021 en el Gobierno de Alberto Fernández se prohibió exportar asado, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío hasta diciembre de 2023. “Nunca olvidemos que hace 30 meses atrás un funcionario del Gobierno nos prohibía exportar siete cortes de carne y un funcionario de Gobierno nos ponía el precio de la carne en la góndola”, puntualizó.

Asistieron más de 200 personas entre ganaderos, funcionarios y dirigentes Exponenciar

Chiappe repasó medidas impulsadas por el Gobierno nacional y herramientas de financiamiento para la actividad, entre ellas los créditos a valor producto desarrollados junto con el Banco BICE. Según explicó, esos préstamos pueden pagarse tomando como referencia kilos de novillo y fueron utilizados para inversiones en genética, capital de trabajo y pasturas.

“Los productores tienen previsibilidad. Eso genera un escenario que les permite a todos, a los grandes, a los medianos y a los chicos, poder crecer y ser eficientes”, dijo Chiappe.

Chiappe también se refirió a la preparación frente a un eventual evento de El Niño y señaló que existe un plan de contención coordinado con la Agencia Federal de Emergencias y los gobiernos provinciales de la Cuenca del Plata. “Hay un plan de contención robusto en donde se está trabajando muy de la mano con los gobiernos provinciales de toda la Cuenca del Plata. Por el lado de la Secretaría de Agricultura, el trabajo que se está haciendo es agilizar todos los procesos para que, en caso de declarar una emergencia agropecuaria, la burocracia no atente contra el beneficio del productor y sea un proceso ágil y rápido”, precisó.

Dijo también que llevan adelante un trabajo coordinado con Senasa, en donde se va a buscar la manera para poder, en los casos de campos inundados, “facilitar el movimiento de hacienda para esos productores afectados”.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez Exponenciar

Llegado el turno de Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, también destacó la situación de la ganadería y puso el foco en la necesidad de que los buenos precios se traduzcan en inversión y mayor productividad. El funcionario señaló además el peso de Buenos Aires dentro de la cadena. Indicó que “más de la mitad de la faena nacional se realiza en territorio bonaerense”.

“El financiamiento es clave para que contribuya a que los buenos momentos de precios internacionales se expresen también, se plasmen también en mayores inversiones”, afirmó Rodríguez, quien recordó las líneas crediticias provinciales con bonificación de tasas y plazos adaptados a los tiempos de la producción.

El Ministro destacó, además, el trabajo en genética, nutrición, manejo y sanidad como caminos para aumentar la productividad. En ese sentido, mencionó “el aporte de cinco chacras experimentales provinciales vinculadas con el desarrollo y la generación de información para los sistemas ganaderos”.

“Es aportando información, aportando conocimiento científico y técnico como se contribuye al desarrollo”, narró. Y agregó que la combinación de genética, nutrición y manejo permite avanzar hacia una mayor productividad.

El CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman Exponenciar

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, puso el acento en el acompañamiento financiero al sector y también describió el escenario actual como una “oportunidad”. Recordó que la entidad trabaja con las distintas cadenas productivas de la provincia y sostuvo que el crecimiento necesita articulación entre el sector público y el privado.

“Hoy tenemos un panorama de una oportunidad muy grande y hay que asumirla, de llevar esta marca, esta genética argentina y que eso nos permita un mejor desarrollo integral para todos”, expresó. Advirtió que la situación no es igual para todos los eslabones de la economía y remarcó la necesidad de sostener a aquellos sectores que atraviesan mayores dificultades.

En la misma línea, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó la importancia del encuentro entre productores, empresas e instituciones para generar operaciones. También remarcó el papel del financiamiento como una condición para concretar inversiones. “Ese encuentro permite generar experiencias, futuro, negocios y, sin el financiamiento, los negocios no existen”, afirmó.