“Mayor entusiasmo”: bajó el precio de un insumo crítico y se abrió el camino para otro gran ciclo productivo con el trigo

Por una baja del precio de la urea, un fertilizante clave, y buenas condiciones hídricas, además de perspectivas de mayores valores de venta, la caída del área con trigo de la campaña 2026/2027 en la Argentina será menor a lo previsto: según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en lugar de retroceder en 500.000 hectáreas como se esperaba el mes pasado, ahora la superficie sembrada con el cereal disminuirá en 350.000 hectáreas, a 6,82 millones de hectáreas. El año pasado se implantaron 7,17 millones de hectáreas según la BCR.

La superficie sembrada con el cereal disminuirá en 350.000 hectáreas, a 6,82 millones de hectáreas

En materia de producción, para la Bolsa rosarina la cosecha se ubicará en 20 millones de toneladas, mejor que el escenario de 18 a 19 millones de toneladas de mayo último, aunque lejos del récord de 29,5 millones de toneladas del año pasado.

“De a poco se están alineando factores claves para volver a tener un gran ciclo productivo de trigo en la Argentina. En mayo se estimaba una producción de 18 a 19 millones de toneladas, más de 10 millones de toneladas menos que en la campaña 2025/26 (29,5 Mt). El área retrocedía en medio millón de hectáreas, pero también acechaba la imposibilidad de lograr una fertilización suficiente para lograr rindes promedios. El horizonte productivo se trazaba con un rinde país inferior: 29 qq/ha. De esta manera y pese a arrancar con el mejor escenario de siembra de la década gracias a los perfiles cargados, el trigo arrancaba con una gran piedra en el zapato, la urea, un fertilizante clave, costaba 1000 U$S/ha. Pero en el último mes la urea se acomodó en valores de 800 a 850 U$S/t. Y también hay mayores expectativas en el precio del trigo por los problemas climáticos que enfrenta el cereal en países como Estados Unidos, Francia y Australia”, dijo.

Según el informe de la entidad, hoy se observa un “mayor entusiasmo” que se manifiesta en una “leve recuperación de hectareaje”. En rigor, como se dijo, el achique del área pasará de 500.000 a 350.000 hectáreas o una caída versus el año pasado del 4,8%. “Ahora se espera una mayor aplicación de fertilización que estaría asegurando alcanzar rindes promedios”, dijo. El rinde promedio podría ubicarse en 30,5 quintales por hectárea.

“Ahora se espera una mayor aplicación de fertilización que estaría asegurando alcanzar rindes promedios”, dijo la BCR

La BCR apuntó: “Con un área que pasa a estimarse en 6,82 millones de hectáreas, sería la cuarta mayor siembra triguera de los últimos 17 años. Y volviendo a tomar un rinde promedio nacional de 30,5 qq/ha y restando 250.000 hectáreas (como no cosechadas), el horizonte productivo nacional —con un clima normal— estaría en los 20 millones de toneladas".

Más soja

En tanto, la Bolsa rosarina ajustó al alza la proyección de cosecha de soja por una mejora de los rindes. La estimación pasó de 50 a 51,5 millones de toneladas de la oleaginosa.

En soja la estimación pasó de 50 a 51,5 millones de toneladas Frendt

“Siguen los ajustes positivos en soja: de mayo a junio suma otro millón y medio de toneladas la producción. De esta manera habrá un 9,5% más de soja de lo que se esperaba producir a principios de la campaña”, indicó la organización. “De mayo a junio el rinde nacional sube a 32,1 qq/ha. Con un pérdida de área estimada en 335.000 hectáreas y un área sembrada que pasa a 16,37 millones de hectáreas, la producción estimada en junio es de 51,5 millones de toneladas”, agregó.