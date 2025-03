“Me arruinaron”: alerta entre productores de una provincia por sigilosos robos de camionetas

Una nueva preocupación comenzaron a sumar los productores y la sociedad en general de la provincia de Salta después de que se registraran diferentes casos de robos de camionetas 4x4 en la región norte. Además empezaron a aparecer camionetas de alta cama incendiadas en los campos, pero aún no se conocen más detalles. En grupos de Whatsapp de productores de Salta se hicieron eco de estos casos.

El miércoles pasado, a las 22:59, Gastón Gómez, de la empresa Silajes de Scallera, sufrió el robo de una Toyota 4x4 que estaba estacionada al lado del hotel Alto Bermejo, en Embarcación, Salta. Según relató, después de ver las imágenes de una cámara de seguridad, dos personas que se acercaron en una camioneta robada en la localidad de Orán se aproximaron a su vehículo y lo abrieron. El hombre señaló que en un video se observa cómo “abren todo y se van hasta por la [ruta] 34, hasta la 81; de la 81 se meten a 60 o 70 kilómetros más o menos, entra a un campo, ahí le desconectan el satélite. Se ve que se dan cuenta de que tenía satelital”. Gómez se dio cuenta cerca de las 7 am de que la camioneta no estaba estacionada

Contó que pidió a la oficina donde trabaja que revisaran el satélite y se percataron de que la camioneta había estado viajando por la ruta 81 que va a Dragones. “Se ve en el satélite que la camioneta entra en un campo y que le desconectan el satélite y desapareció. No le encontraron más rastros después. Antes de ayer, la policía me mandó una foto de un colchón que yo tenía siempre atrás, porque por ahí viajo mucho y ahí me acuesto un ratito a dormir. Apareció también un líquido”, contó.

Así se roban una camioneta en Salta

Adentro tenía todas las herramientas de trabajo, ya que es mecánico de picadora de forraje. “Había comprado una bicicleta Venzo a mi hijo, que estaba envuelta y desarmada, una amoladora, un taladro, una hidrolavadora para un camión, que tenía boletas, y como tengo que presentar los gastos, tenía boletas desde noviembre hasta la fecha de ese miércoles. Tenía ropa nueva. Perdí más de 10 millones de pesos porque tenía muchas boletas, ya que manejaba seis equipos de picadoras de forraje y andando por todos lados. Tenía algo de dinero, porque siempre dejo dinero en la camioneta. Me arruinaron. La camioneta tiene seguro y va a recuperar la camioneta, pero yo perdí más de 10 millones de pesos. Es un tema cada vez más complicado venir al norte”, continuó el trabajador.

“Vengo al norte desde 1998; trabajo en la provincia de Buenos Aires y vivo en Florentino Ameghino. Pero soy nativo, nacido en Humberto I, provincia de Santa Fe. Lo único que agradezco es que no me pasó nada: me robaron y ya está, a volver a remar de vuelta para recuperar todo lo que le debo a la empresa”, agregó.

Encuentran camionetas prendidas fuego

Lo curioso del caso es que Roby Cimadevilla, un arquitecto de la ciudad de Salta, también tenía estacionada la camioneta en una zona céntrica de la ciudad de donde le robaron el vehículo. El hecho sucedió el sábado pasado y hasta ahora no tuvieron novedades de la policía por la unidad.

En la localidad de la Curvita, una comunidad cercana a Santa Victoria, en la provincia de Salta, aparecieron dos camionetas prendidas fuego en los últimos días, según comentaron. No está claro si se trata de las camionetas en cuestión. De acuerdo con la información que publica Canal 10 de esa ciudad, estos actos delictivos son cometidos por una banda que robarían los vehículos para pasarlos al vecino país de Bolivia.

LA NACION