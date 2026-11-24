A poco más de un mes de que comiencen a regir las nuevas exigencias de la Unión Europea (UE) para importar productos libres de deforestación, la Argentina lleva realizadas más de 50 gestiones para cuestionar la normativa y buscar mejores condiciones para las exportaciones de soja, carne vacuna y madera. Según un informe de Cancillería al que accedió LA NACION, el trabajo conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca incluyó presentaciones ante organismos internacionales, reuniones con autoridades europeas y misiones oficiales. En el Gobierno consideran que encontraron una buena recepción de sus planteos, aunque el pedido para que el país sea considerado de bajo riesgo de deforestación -hoy está en la categoría de riesgo estándar- sigue pendiente. Además, se analiza una misión a Bruselas con representantes de los distintos sistemas argentinos de trazabilidad, como Visec.

Las gestiones están relacionadas con el Reglamento 1115, conocido como EUDR, que exige demostrar que los productos no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Las obligaciones comenzarán a aplicarse a fines de diciembre para los operadores medianos y grandes de la UE, mientras que las empresas más pequeñas tendrán un plazo mayor. La Argentina fue clasificada como país de riesgo estándar y reclama pasar a la categoría de riesgo bajo, que permitiría reducir los controles sobre las importaciones. Desde el Gobierno sostienen que las exigencias ambientales deben ajustarse a las reglas multilaterales de comercio, basarse en evidencia científica y evitar barreras comerciales injustificadas.

De acuerdo con el informe oficial, la Argentina intervino 35 veces ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), participó de reclamos conjuntos con otros 16 países productores y realizó tres misiones oficiales de alto nivel. También realizó seis presentaciones adicionales, mantuvo tres reuniones técnicas con autoridades europeas y elaboró un informe con datos sobre las condiciones de producción, el riesgo de deforestación y la legislación nacional, entre ellas la ley de bosques.

En la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, consideran que las gestiones tuvieron una “buena receptividad” por parte de la UE, con predisposición a escuchar los argumentos argentinos y buscar soluciones conjuntas. Destacan que en julio pasado la Comisión Europea reconoció públicamente el compromiso argentino con la producción sustentable. Esperan que la evidencia presentada sea considerada cuando Europa revise las categorías de riesgo. “Estamos preparados para dar esa batalla”, aseguran desde la cartera diplomática.

Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, cuestionó los criterios que utilizó el bloque europeo para clasificar al país. “Si los criterios desarrollados en el reglamento se aplicaran cabalmente y no de modo selectivo, la Argentina estaría en bajo riesgo”, afirmó a LA NACION. Aclaró que ese cambio no eliminaría las obligaciones de debida diligencia, pero sostuvo que la clasificación actual afecta la imagen del sector agropecuario argentino.

Escenario

Durante este proceso, la UE postergó dos veces la aplicación del reglamento y excluyó los cueros y las pieles bovinas de sus exigencias. Fueron decisiones generales del bloque europeo, que no pueden atribuirse únicamente a los reclamos argentinos.

Las negociaciones también se desarrollan en medio de la polémica por Visec, la plataforma privada y de uso voluntario con un fuerte impulso de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) para la soja, que luego incorporó una versión para carne vacuna. Los exportadores del Consorcio de Carnes ABC, por ejemplo, utilizan esta última versión.

Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, cuestionó los criterios que utilizó el bloque europeo para clasificar al país. “Si los criterios desarrollados en el reglamento se aplicaran cabalmente y no de modo selectivo, la Argentina estaría en bajo riesgo” Gentileza

Como informó LA NACION, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionó las diferencias de precios de hasta el 10% para la hacienda que no cuenta con esa acreditación. Productores autoconvocados expresaron su preocupación por el uso de sus datos y la posibilidad de elegir otros sistemas. Y la Sociedad Rural de Santa Fe presentó una denuncia ante la Autoridad Nacional de la Competencia para que se investiguen posibles prácticas anticompetitivas vinculadas con Visec.

Actualmente hay siete sistemas inscriptos en el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales de la Secretaría de Agricultura, de los cuales cinco cubren las exigencias europeas sobre deforestación, según el informe oficial. En lugar de desarrollar una plataforma propia, el Estado nacional optó por habilitar un registro para los distintos sistemas. En el Gobierno aclaran que ninguno tiene prioridad ni una situación privilegiada frente a los demás.

Los productores y exportadores pueden utilizar cualquiera de esas plataformas o reunir la documentación por su cuenta. Sin embargo, las autoridades nacionales consideran que esta última opción puede resultar más complicada porque requiere preparar la información para cada embarque. Los importadores europeos son quienes deben demostrar que los productos cumplen con las exigencias y pueden solicitar una plataforma para facilitar el trámite.

Visec fue desarrollada para responder al reglamento europeo y contó, en parte, con fondos de cooperación de la UE. Según explicaron fuentes oficiales, esa relación contribuyó a que fuera mencionada en un informe de la Comisión Europea en mayo, aunque eso no implica un reconocimiento exclusivo. El bloque también prevé habilitar un registro abierto a los distintos sistemas de trazabilidad, para cuyo desarrollo, según el informe de Cancillería, se tomaron aportes argentinos.

Visec carne se impulsó para las ventas al exterior de esta actividad

En este contexto, el Gobierno evalúa organizar una misión a Bruselas con representantes de los distintos sistemas argentinos, para que puedan presentar sus herramientas ante autoridades y compradores europeos. La iniciativa todavía no tiene fecha, según pudo saber LA NACION.

Durante las negociaciones del acuerdo Mercosur-UE, la Argentina trabajó especialmente en la redacción del artículo 55 del capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible, que obliga a la UE y a sus Estados miembros a utilizar como fuente de información sistemas de trazabilidad, certificación y monitoreo reconocidos, registrados o identificados oficialmente por los países del Mercosur. “La norma fue negociada de manera deliberadamente amplia, para cubrir cualquier tipo de norma de la UE y cualquier esquema que exista en los Miembros del Mercosur”, explicó Brun. Como ejemplo, mencionó el sector pesquero, donde las empresas pagan por certificaciones internacionales de sostenibilidad, como MSC. La intención argentina fue que también se contemplaran los sistemas propios de los países del Mercosur.

Las gestiones tienen como antecedente las negociaciones realizadas este año por el biodiésel argentino. En julio, el Parlamento Europeo rechazó una propuesta que buscaba clasificar a la soja como materia prima de alto riesgo por cambio indirecto del uso de la tierra, conocido como ILUC. Como informó LA NACION en octubre pasado, las exportaciones de biodiésel pasaron de unas 50.000 toneladas durante el primer semestre a alrededor de 220.000 toneladas acumuladas a comienzos de ese mes, tras la reanudación de operaciones que habían quedado frenadas.

Aunque se trata de normas diferentes, la diplomacia argentina destaca que en ambos casos hubo presentaciones técnicas y reuniones con autoridades europeas. Quirno ya había cuestionado el reglamento de deforestación durante un encuentro en la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde calificó sus exigencias como una expresión de “neoproteccionismo ambiental”.

En el Gobierno esperan que la información presentada por la Argentina sea tenida en cuenta en la próxima revisión de las categorías de riesgo. “No es optimismo, sino una gestión sostenida en defensa de nuestros intereses”, sostienen en Cancillería. Por ahora, el país continúa clasificado como de riesgo estándar.