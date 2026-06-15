La industria frigorífica cayó a su nivel de actividad más bajo en una década y la producción de carne se redujo un 7,3%

La ganadería argentina atraviesa un escenario de menor oferta de hacienda que ya se refleja con fuerza en los principales indicadores de la actividad. Entre enero y mayo de este año se faenaron 4,94 millones de cabezas de ganado vacuno, un volumen que representó una caída de 9,8% respecto del mismo período de 2025 y que marcó el nivel de actividad más bajo de los últimos diez años.

Según el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la menor disponibilidad de animales para enviar a faena continúa condicionando al sector luego de varios años de liquidación de stock ganadero por los eventos climáticos adversos que afectaron a la actividad desde 2022. “Fue el nivel de actividad sectorial más bajo de los últimos 10 años”, destacó la entidad al analizar el desempeño acumulado de los primeros cinco meses de 2026. En los últimos tres años el país perdió 3,3 millones de animales.

La retracción también quedó reflejada en la producción de carne vacuna. Entre enero y mayo se produjeron 1,168 millones de toneladas res con hueso equivalentes, volumen que resultó 7,3% inferior al registrado en igual período del año pasado.

En términos absolutos, la producción se redujo en 91.650 toneladas frente a los primeros cinco meses de 2025. La situación se hizo especialmente visible durante mayo. En ese mes se faenó poco más de un millón de cabezas en 340 establecimientos frigoríficos. Si bien la actividad mostró una leve mejora respecto de abril al corregir por cantidad de días laborables, la comparación interanual continuó exhibiendo números negativos. “En la comparación interanual la caída fue de 7,3%. Puesto en términos absolutos, se faenaron 127.600 cabezas menos que en mayo de 2025”, precisó Ciccra.

Un informe de Ciccra reveló que la actividad frigorífica se redujo 9,8% en lo que va del año y que el consumo per cápita bajó a 47,5 kilos anuales Cézaro De Luca - EFE

De acuerdo con el informe, la menor oferta de hacienda es consecuencia de una fase prolongada de liquidación de madres y existencias generales ocurrida en los últimos años.

Además, la participación de las hembras en la faena continuó descendiendo por segundo mes consecutivo. En mayo las hembras representaron 46,9% del total faenado, 0,6 puntos porcentuales menos que un año atrás, acercándose gradualmente al rango considerado compatible con el sostenimiento del stock ganadero.

Mientras tanto, el mercado interno continuó absorbiendo el impacto de los mayores precios relativos de la carne frente a otros alimentos. Sin embargo, en mayo se observó una moderación en los valores al consumidor. A pesar de ello, el consumo siguió mostrando señales de debilidad. Según Ciccra, “la caída del poder de compra que experimentaron las familias argentinas, a raíz de la significativa suba del precio relativo de la carne vacuna, se tradujo en una contracción de 11,1% anual del consumo aparente de carne vacuna”.

En el acumulado de enero a mayo, el consumo aparente alcanzó 855.750 toneladas res con hueso, cifra que se ubicó 106.710 toneladas por debajo de la registrada en igual período del año pasado.

La menor demanda terminó impactando directamente sobre el consumo individual. “De esta forma, el consumo per cápita de carne vacuna habría descendido 6,1% anual, hasta quedar en 47,5 kilos/año”, indicó la entidad. La caída equivale a 3,1 kilos menos por habitante respecto del promedio móvil de los últimos doce meses.

En paralelo, los precios minoristas comenzaron a mostrar una desaceleración. El rubro carnes y derivados registró una suba de apenas 0,2% mensual durante mayo, mientras que el precio promedio de los cortes vacunos retrocedió 0,7%. Entre las bajas más destacadas figuraron las del asado, cuadril, nalga, carne picada común y paleta.

Por su parte, el precio de la hacienda en pie comercializada en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas continuó corrigiéndose a la baja y se ubicó en $3349,5 por kilo vivo, con una caída mensual de 5,1%. Aun así, Ciccra remarcó que los valores siguen ubicándose en niveles elevados en términos históricos.

Exportación

En el frente externo, el comportamiento fue diferente. En abril pasado las exportaciones de carne vacuna alcanzaron 37.360 toneladas peso producto, una caída de 27% respecto de marzo. “El único destino al que los envíos de carne vacuna continuaron creciendo fue EE.UU., con un 25% de suba mensual y se triplicaron en la comparación interanual, totalizando 10.896 toneladas peso producto en el cuarto mes del año y llegando a representar 29,2% del total exportado”, destacó el informe.

En contraste, China mantuvo una fuerte retracción en sus compras. “Las ventas a China cayeron 35,8% con respecto a marzo y 32% con relación a abril de 2025”, señaló Ciccra. En conjunto, los dos destinos principales concentraron el 76,4% de las toneladas de carne vacuna exportadas, 5,7% más que en marzo y 7,2% más que un año atrás. El valor promedio de exportación alcanzó los US$8290 por tonelada, un nivel 40,3% superior al de abril del año pasado. Los ingresos por exportaciones de carne vacuna sumaron US$1334 millones en el primer cuatrimestre de 2026, lo que representó un crecimiento interanual de 48,4%.