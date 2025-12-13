Menos incertidumbre y una apuesta a la mayor liquidación del campo

El anuncio del Gobierno de bajar las retenciones a todos los productos exportables, como cereales y granos forrajeros, los aceites y subproductos resultado de la molienda de oleaginosas —soja y girasol principalmente— fue, sin duda, una excelente medida para reducir a cero la incertidumbre. Durante todo el 2025, la incertidumbre fue la principal característica de las medidas económicas tomadas por el Gobierno: las retenciones se modificaron en varias oportunidades y el cénit se alcanzó en septiembre pasado con el anuncio de retenciones “cero”.

Como resultado de esta medida, los agroexportadores liquidaron US$ 7108 millones en apenas tres días. Los productores no tuvieron tiempo de reaccionar, pero la mejora del mercado fue inmediata. Los productores que vendieron rápido pudieron capturar los precios máximos, pero luego, con el correr de los días, los precios del mercado fueron ajustándose a la baja. En octubre, la liquidación de divisas fue de US$ 1117 millones, y en noviembre el ingreso de dólares cayó a US$ 760 millones, uno de los menores valores de los últimos cinco años. El mercado se pregunta si no habrá sido este el motivo por el cual el gobierno decidió bajar las retenciones, previendo un diciembre con otra baja en el ingreso de divisas.

Hay que destacar que la baja de retenciones anunciada por el Gobierno tiene carácter permanente: no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, en el análisis de sintonía fina producto por producto, vemos que la baja en las retenciones a la soja, aceites y subproductos derivados tiene sabor a muy poco. Resulta que la baja de las retenciones a los productos del complejo soja del 2% no es suficiente para revertir la pérdida de competitividad del cultivo. La superficie sembrada de soja en el 2015 llegaba a 20,2 millones de hectáreas; hoy, diez años después, se proyecta una superficie de siembra de 17,2 millones de hectáreas. Esta pérdida de casi tres millones de hectáreas en la superficie de soja es la consecuencia de las exorbitantes retenciones que castigan a todo el complejo soja, con los resultados a la vista.

Siembra de soja en Brasil Archivo

Por algún motivo, este gobierno y los anteriores han apuntado a la línea de flotación del complejo procesador de aceite de soja más grande y competitivo del mundo. Esto no lo hicieron ni China, que importa el 100% de la soja que procesa, ni Brasil, que ha logrado consolidar el mayor aumento de producción de soja en toda la historia. Que quede claro: la Argentina no ha logrado sostener un ritmo de crecimiento en la superficie y producción de soja, consecuencia de una sostenida política discriminatoria, no solamente hacia el cultivo sino también hacia su eficiente complejo procesador de soja. El país se ha consolidado como el primer exportador mundial de harina de soja y de aceite de soja, sin embargo, en los últimos años, Brasil ha logrado aumentar sus exportaciones de harina de soja, poniendo en riesgo el cetro de primer exportador que ostenta nuestro país desde hace décadas. De seguir la actual tendencia, en muy pocos años Brasil podrá destronar a la Argentina del primer lugar de exportador mundial. No es solo mérito de Brasil: el principal mérito ha sido de la Argentina con su política anti-producción y anti-exportación de productos agroindustriales, como el aceite y la harina de soja, aumentando la capacidad ociosa de toda la agroindustria y ahuyentando las inversiones que se trasladaron a Brasil.

El autor es presidente de Adreani & Asociados