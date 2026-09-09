Miami, Atlanta y Houston: comienza hoy una ronda de negocios con la carne argentina como protagonista en Estados Unidos

La Argentina busca ampliar sus exportaciones de alimentos y aprovechar la demanda internacional por productos de calidad para ganar participación en mercados estratégicos. Con ese objetivo, PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, puso en marcha una estrategia de promoción comercial basada en rondas de negocios específicas, que comenzó con la carne vacuna en Estados Unidos y continuará con productos pesqueros en Francia y carne en Israel.

La premisa es dejar atrás las misiones comerciales generales y concentrar los esfuerzos en aquellos productos argentinos que tienen posibilidades concretas de crecer en determinados destinos. La metodología apunta a identificar previamente dónde está la demanda y quiénes son los compradores para luego generar encuentros directos entre exportadores argentinos e importadores.

“El objetivo de la Argentina B2B Week, en términos de metodología de promoción comercial, es básicamente la eficiencia”, explicó a LA NACION Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina. Según señaló, aunque la tecnología modificó la manera de hacer negocios, el contacto personal continúa siendo determinante para cerrar operaciones.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, y directivos del Ipcva, en las oficinas del ente de promoción en Buenos Aires tras la primera Semana de la Carne en Estados Unidos Presidencia

“El comercio internacional, más allá de los avances tecnológicos, inteligencia artificial y todo lo que está ocurriendo en términos de innovación, sigue siendo en gran medida analógico. Realmente es el cara a cara el que cierra los negocios”, sostuvo Sucalesca.

La agencia considera que esa modalidad permite utilizar mejor los recursos destinados a la promoción externa. En lugar de llevar representantes de numerosos sectores en una misma misión, el nuevo esquema se concentra en productos determinados y en los compradores que efectivamente tienen interés en adquirirlos.

“Hoy, la metodología en términos de eficiencia, lo más relevante es la focalidad, incluso ni siquiera por sector, sino más bien por producto”, explicó. Para llegar a esas reuniones, PromArgentina realiza previamente un trabajo de inteligencia comercial que busca determinar dónde existe demanda, qué empresas importan esos productos y quiénes son los potenciales compradores.

El presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford Gentileza

La primera experiencia fue con la carne vacuna en Estados Unidos, donde se realizaron rondas en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles entre el 27 de abril y el 1° de mayo. Para Sucalesca, el resultado superó las expectativas de la agencia y permitió poner a prueba una modalidad que ahora pretende extender a otras cadenas productivas.

“Lo que pasó con la carne vacuna en la primera semana fue exponencial”, afirmó. Según detalló, en mayo se vendieron 11.000 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos, un volumen equivalente al comercializado durante los ocho meses de 2025.

Desde hoy

La estrategia tendrá una segunda etapa en Estados Unidos entre hoy 9 y el 14 de septiembre, con actividades en Miami, Atlanta y Houston. Allí participarán frigoríficos argentinos y se prevé la presencia de entre 50 y 60 importadores. Solo en Miami, según Sucalesca, habrá más de 30 compradores y 18 frigoríficos.

La elevada convocatoria llevó a PromArgentina a trasladar el formato a otros alimentos y mercados. El próximo destino será Francia, donde el 2 de octubre se realizará en París una ronda de negocios inversa junto con empresas y cámaras argentinas de langostinos y vieiras y compradores e importadores franceses.

El caso de las vieiras muestra una posición de partida particularmente favorable. La Argentina es el principal proveedor de este producto congelado para Francia y concentra alrededor del 40% del volumen que ese país importa. “Cuatro de cada 10 vieiras que llegan a Francia provienen de la Argentina”, destacó Sucalesca.

La estrategia de promoción comercial serán rondas de negocios específicas, que comenzó con la carne vacuna en Estados Unidos y continuará con productos pesqueros en Francia y carne en Israel

La apuesta, en ese caso, no es solamente conseguir nuevos compradores sino consolidar una posición ya alcanzada y aumentar la participación. “La idea es de mínima consolidar, de máxima aumentar todavía la participación en ese mercado”, explicó el titular de PromArgentina.

Con el langostino salvaje, en cambio, el margen de crecimiento es mucho mayor. Francia importa cerca de US$850 millones anuales de este producto, pero la participación argentina todavía es marginal frente a otros destinos. Actualmente, España es el principal comprador del langostino argentino y China aparece en segundo lugar.

La Argentina es el principal proveedor de vieiras congeladas de Francia y concentra alrededor del 40% del volumen que ese país importa Paula Teller

La estrategia oficial busca diferenciar el producto argentino por sus características. Se trata de un langostino de captura salvaje, con trazabilidad y atributos vinculados con la calidad y la sustentabilidad. “Ahí vamos a competir fuerte por calidad de producto”, señaló Sucalesca.

Para la ronda de París ya hay más de 20 importadores interesados. Pero la mirada de PromArgentina no termina en Europa: la agencia comenzó a trabajar en nuevas acciones para Japón, China y Vietnam, tres mercados con un importante consumo de langostinos, donde organizan una acción de promoción también con este sector del langostino para abril del año que viene.

El tercer destino de la estrategia será Israel, donde en octubre se realizará una ronda de negocios para promocionar la carne vacuna argentina junto con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), con el objetivo de consolidar un mercado que ya tiene un peso relevante para las exportaciones nacionales. Israel paga un precio por tonelada superior al promedio mundial, un 66% más y la carne argentina tiene allí una participación significativa con el 43% de ese mercado.

Israel paga un precio por tonelada superior al promedio mundial, un 66% más y la carne argentina tiene allí una participación significativa con el 43% de ese mercado

Por último, Sucalesca consideró que la experiencia demuestra que la promoción comercial puede ser más efectiva cuando se trabaja con información previa y objetivos concretos. “Los resultados están a la vista”, resumió.