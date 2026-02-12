Mercado nocturno: importante suba de la soja en Chicago, que está en el valor más alto en dos meses

Luego de haber registrado ayer ligeras alzas, la soja en el segmento nocturno de la Bolsa de Chicago logró avanzar con subas de US$4,96 por tonelada para la posición marzo. Ayer la oleaginosa había ganado US$0,55 y finalizado la jornada en US$413 por tonelada. Entre otros factores, las intensas lluvias en Brasil, el mayor productor del mundo, que podrían generar problemas le dieron fortaleza a la cotización. En el sector señalan que el grano está en el precio más alto desde el 1 de diciembre pasado.

“La soja se negocia con nuevas alzas para sus precios en el segmento nocturno de Chicago. Además de compras técnicas de los fondos de inversión, la tónica positiva tiene entre sus argumentos los excesos de lluvias que se registran en zonas de Brasil, sobre todo en Mato Grosso, que ponen en riesgo volumen y calidad en la actual cosecha. Persiste la firmeza del aceite por las favorables perspectivas vigentes para su demanda desde la industria de los biocombustibles”, dijo un reporte de la corredora Granar esta mañana.

📌CHICAGO NOCTURNO (marzo para soja, aceite, harina, maíz y trigo, en progreso):

+US$ 4,96 la SOJA, +US$ 8,82 el ACEITE, +US$ 5,73 la HARINA, +US$ 0,49 el MAÍZ, +US$ 1,19 el TRIGO Chicago y +US$ 1,38 el TRIGO Kansas — Granar SA (@GranarSA) February 12, 2026

Vale recordar que el martes pasado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) subió de 178 a 180 millones de toneladas su previsión de cosecha de soja en Brasil. En los últimos días el mercado estuvo en alza en medio de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que China aumentaría en este ciclo de 12 a 20 millones de toneladas sus compras del grano norteamericano.

Donald Trump y Xi Jinping Getty Images

“Está lloviendo algo más en la región central de Brasil y podría ralentizar las labores de cosecha, pero no algo que genere inconvenientes al momento. Es más, Brasil está reportando rendimientos muy satisfactorios y prevé producir alrededor de 180 millones de toneladas”, apuntó Eugenio Irazuegui, de Zeni.

En tanto, el experto amplió su análisis a la cuestión de la relación entre China y EE.UU. Agregó: “Tras las recientes conversaciones entre Trump y Jinping [presidente de China], se confirmó una tanda de operaciones de cargamentos estadounidenses con destino a China por un total de 264.000 toneladas. Se trata de una venta que compromete el envío de buques durante la presente campaña y se prevé que se anexen nuevas solicitudes. No obstante, si la demanda internacional permanece estable, este aumento en las importaciones de orígenes norteamericanos podría implicar una reducción a otros mercados, especialmente el sudamericano”.

Destacó que el valor en Chicago es el más alto desde el 1 de diciembre pasado.