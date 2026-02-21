Mercados: ¿se viene la suba de precios para el trigo argentino?

En términos generales estamos viendo una fuerte presión de compras de los exportadores en casi todos los productos mientras que las ventas están ralentizadas y van a un ritmo menor. En el caso del trigo observamos que las compras totales llegan a 13,3 millones de toneladas, de las cuales 9,8 millones son a precio y 3,6 millones a fijar. De este volumen 1,1 millones ya se han fijado.

El total de compras a precio y volumen ya fijado llega a 10,9 millones de toneladas. Las ventas totales que reflejan las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) alcanzan a 10,4 millones de toneladas y esto deja a los exportadores en una posición de equilibrio donde las ventas ya están cubiertas con las compras. Hay que considerar que, en base a un volumen de producción de trigo récord de casi 28 millones de toneladas, el saldo exportable probable podría trepar a los 18 millones de toneladas.

El volumen ya registrado de ventas equivale al 74% del saldo exportable y estamos transitando el primer trimestre del año comercial. Esta situación ya fue reflejada en el último informe del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) donde el organismo aumentó sus proyecciones de exportación del cereal argentino de 16 millones de toneladas el mes anterior a 18 millones de toneladas en su último informe. Para recordar, en la campaña anterior, 2024/25, las exportaciones fueron de 13,3 millones de toneladas.

Otro dato muy interesante del informe del USDA se refiere al consumo doméstico de trigo en la Argentina, estimando para esta campaña en 8,1 millones de toneladas versus 7,15 millones en el ciclo anterior. Un aumento de 950.000 toneladas que difícilmente sea consecuencia del aumento del consumo de pan o harina de la población, siendo más probable un aumento de la molienda de trigo para satisfacer la demanda de exportación de harina.

Comparando los precios del trigo FOB de los principales países exportadores y competidores de nuestro país hoy tenemos el trigo más barato del mundo. Vemos que el trigo más caro es el FOB Golfo HRW (trigo rojo duro de invierno) que cotiza a US$256 por tonelada, seguido por el FOB Golfo SRW (trigo rojo blando de invierno) a US$240, luego el trigo FOB Rouen (francés grado 1) que cotiza a 234 dólares y, finalmente, el trigo argentino FOB Puertos de Up River cotizando a 209 dólares por tonelada.

Observamos que nuestro trigo cotiza con un fuerte descuento con respecto al trigo de otros orígenes, compensando con creces el mayor flete marítimo que puedan tener las exportaciones desde la Argentina. Este fue el principal motivo que generó la demanda de China, que proyecta importaciones de nuestro trigo por casi 200.000 toneladas. El mayor costo del flete marítimo fue compensado con creces por el menor precio del cereal. Esta situación puede implicar un posible aumento en el precio del trigo FOB argentino con un potencial impacto alcista en las cotizaciones en nuestro mercado interno.

Analizando los precios en el mercado local, el trigo se encuentra en el mercado de futuros A3 a US$185 por tonelada en la posición disponible, y luego sube a US$189,5 para marzo y a US$192 para mayo para terminar en 200,5 dólares por tonelada para la posición futura julio. El mensaje para los productores es muy claro: si me pagan 200 dólares por tonelada en julio no me conviene vender en el disponible a 185 dólares. Se trata de un pase de 15 dólares por tonelada equivalente al 8,1% en cinco meses o el 19,4% anual en dólares.

El autor es presidente de Pablo Adreani & Asociados