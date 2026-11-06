Milei destacó la baja de retenciones en su Gobierno y dijo que desaparecerán en el largo plazo

El presidente Javier Milei volvió a prometer ante dirigentes, delegados y productores de la Sociedad Rural Argentina (SRA) que las retenciones desaparecerán en el largo plazo. Durante su discurso, aseguró que el campo fue uno de los sectores más perjudicados por las políticas económicas de los gobiernos anteriores.

“Si hay un sector que fue injustamente castigado fueron ustedes”, afirmó. Y recordó las rebajas de los derechos de exportación que aplicó su administración: “Nuestro plan de largo [plazo] es que desaparezcan”. También destacó la eliminación de la brecha cambiaria, que había llegado al 200%, y sostuvo que esa diferencia perjudicaba al sector incluso más que las retenciones.

Llegada

Pasadas las 12.20, Milei subió al escenario con una amplia sonrisa y fue recibido con un fuerte aplauso. Se acercó hasta el borde para estrecharle la mano al presidente de la SRA, Nicolás Pino, que estaba sentado en la primera fila. Apenas comenzó a hablar, contó que había llegado a las 7 de la mañana de su viaje desde España y pidió disculpas por si estaba un poco “descoordinado”.

El mandatario también elogió a los productores agropecuarios, a quienes llamó “héroes” por arriesgar su patrimonio y generar riqueza. “Ustedes alimentan a 500 millones de seres humanos”, destacó. Además, aseguró que su administración redujo impuestos por el equivalente a casi cuatro puntos del PBI. “Hicimos el ajuste fiscal bajando el gasto, no subiendo impuestos”, señaló.

“A alguien que arriesga lo suyo para resolverle problemas a los demás, no le encuentro otro nombre más que héroe”, expresó

Milei defendió el papel de los empresarios en la economía y aseguró que son quienes impulsan el progreso y la innovación. Sostuvo que quienes emprenden arriesgan sus ahorros, su patrimonio y su reputación, además de asumir la responsabilidad de pagar salarios y proveedores, incluso cuando las ventas no acompañan. “A alguien que arriesga lo suyo para resolverle problemas a los demás, no le encuentro otro nombre más que héroe”, expresó.

Antes de la llegada del Presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, también había prometido eliminar las retenciones si el Gobierno consigue un segundo mandato. “Si tuviéramos otro mandato, no tengan duda que terminaríamos finalmente con todas estas retenciones para que finalmente el campo pueda llevarse lo que efectivamente se merece”, afirmó ante los dirigentes rurales.

El ministro destacó la relación del Gobierno con las entidades rurales. “Siento que hoy, con el campo, somos un equipo fuerte, porque ustedes valoran todo el esfuerzo que hemos hecho hacia el campo y ni les cuento lo que nosotros valoramos, la respuesta que han tenido ustedes”, expresó. Según consideró, las medidas aplicadas hasta ahora demostraron que “cuando el Estado le saca el pie de encima, el sector privado se desarrolla, crece y da los resultados que al final favorecen a todos los argentinos”.