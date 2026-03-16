“Estamos evaluando”: Bioceres Crop Solutions tuvo un rojo de US$189,9 millones, el CEO habló de los motivos y admitió una posible desinversión en activos

Bioceres Crop Solutions, la compañía que desarrolló el trigo y la soja tolerante a sequía, informó el viernes pasado un rojo de US$189,9 millones para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, que cubrió el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2025, y su CEO, Federico Trucco, se refirió a los motivos en una carta a los accionistas. El ejecutivo vinculó esto al conflicto generado por un fondo norteamericano -Jasper- cuando se compró ProFarm (exMarrone Bio), una compañía de insumos. Ese acreedor, con un monto de unos US$110 millones, había iniciado una batalla judicial aún en proceso. Bioceres discontinuó ProFarm de sus activos, lo que impactó en el resultado.

En 2022, la compañía se quedó con Marrone Bio Innovations, de Davis, California, a cambio de US$243 millones. Es una empresa de productos de bionutrición y cuidado de las semillas que luego pasó a llamarse ProFarm.

En la carta, Trucco admitió que los estados financieros “indican que persiste una duda sustancial sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en marcha, incluso después de considerar los planes de la gerencia. No minimizamos esta conclusión: refleja una incertidumbre real sobre nuestra capacidad para obtener financiamiento adicional, y la estamos abordando con urgencia”.

También reconoció: “Estamos manteniendo conversaciones activas con instituciones financieras locales en la Argentina para refinanciar obligaciones actuales y restablecer la confianza en nuestro negocio. También estamos evaluando alternativas de desinversión de activos y nuevas opciones de financiamiento de largo plazo”.

El ejecutivo, en este contexto, hizo mención a su controlada Rizobacter, que encaró una renegociación de pasivos por ahora positiva. “En febrero de 2026, Rizobacter Argentina SA refinanció exitosamente sus obligaciones negociables Serie VIII Clase B, extendiendo su vencimiento y demostrando un acceso continuo al mercado local de deuda corporativa, lo que constituye un paso constructivo en la dirección correcta”, dijo. Rizobacter, dedicada a la microbiología agrícola, con más del 76% de las adhesiones reestructuró un saldo de US$3,8 millones.

Según contó el ejecutivo, el 20 de enero pasado se subastaron activos “colaterales” de ProFarm. Esto fue tras la demanda del fondo norteamericano acreedor. “La oferta presentada por los tenedores de los pagarés fue de 15 millones de dólares. El valor en libros de los activos netos sujetos a ejecución ascendía aproximadamente a 194 millones de dólares, lo que dio lugar al reconocimiento de una pérdida por deterioro de 179 millones de dólares bajo la NIIF 5 en el período actual”, señaló.

La empresa llevó adelante los desarrollos en trigo y soja tolerante a sequía Coloquio IDEA

Si bien el fondo norteamericano que litigió en Estados Unidos obtuvo un fallo favorable que luego dio lugar a la ejecución, hoy, según fuentes del mercado, en ProFarm se vive un limbo porque todavía no está concluido el proceso. En tanto, Trucco, que dio a entender una nueva batalla judicial, escribió: “Queremos ser directos con nuestros accionistas: no creemos que el proceso de ejecución se haya llevado a cabo en términos comercialmente razonables, y estamos impulsando activamente todas las acciones legales disponibles, incluidas contrademandas. Hemos reservado todos nuestros derechos en este asunto”.

Agregó: “A la fecha de esta carta, el proceso de ejecución aún no ha concluido formalmente, y continuamos negociando un acuerdo de transición con los tenedores de los pagarés. La posición de deuda residual luego de la contraprestación de 15 millones de dólares aún debe definirse, y actualizaremos a los accionistas a medida que ese proceso avance”.

En este marco, los activos de ProFarm, principalmente actividades en Estados Unidos y Europa, fueron clasificados como “operaciones discontinuadas” en los estados financieros de Bioceres Crop Solutions.

Para tener en cuenta, mientras ahora el rojo se ubicó en los US$189,9, el año pasado para el mismo periodo, sin este conflicto judicial en el medio, había sido de US$5,5 millones.

Más allá de la situación por ProFarm, Trucco se refirió al negocio en sí, que, según consideró, atraviesa un contexto “difícil”. Expresó: “Los resultados financieros de este trimestre reflejan un entorno externo difícil —en particular, la presión sostenida sobre la economía de los productores argentinos, impulsada por la debilidad de los precios de los commodities y el bien documentado endurecimiento de las condiciones crediticias en nuestro mercado principal. Estos factores adversos han afectado los ingresos y el capital de trabajo en todo el sector”.

Rizobacter, controlada por Bioceres Crop Solutions, renegoció una deuda Rizobacter

Según dijo, ante esa situación se buscó “proteger” sus tres áreas centrales: protección de cultivos, nutrición y semillas y productos integrados. “Nuestros tres segmentos de negocio generaron un margen bruto consolidado del 40% en lo que va del año, en línea con el ejercicio anterior, lo que consideramos una demostración de la resiliencia subyacente de nuestro portafolio de productos impulsado por la tecnología”, precisó.

La empresa, en este contexto, irá hacia un plan en los próximos tres años, que el ejecutivo describió así: “El Directorio ha instruido a la Gerencia a desarrollar un plan financiero integral a tres años para el negocio continuo —excluyendo los activos de Pro Farm— con un foco claro en la mejora de la rentabilidad y la generación de flujo de caja. Informaremos los avances de este plan a medida que se vaya desarrollando”.

Vale recordar que hace unas semanas Bioceres SA, la primera sociedad fundada por productores y antecesora de la actual Bioceres Crop Solutions, que se quedó con pasivos, fue mandada a la quiebra por la Justicia de Rosario luego de un planteo del actual controlante, Juan Sartori, enfrentado a Trucco.

Las acciones de Bioceres Crop Solutions en el Nasdaq de Estados Unidos pasaron de unos US$4 en junio del año pasado a US$0,50 en la actualidad.