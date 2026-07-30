Nuevas autoridades: Pablo Ginestet fue elegido presidente de Carbap para el período 2026-2028

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) renovó este jueves sus autoridades y eligió a Pablo Ginestet como presidente de la entidad para el período 2026-2028. La designación fue resuelta por el Consejo Directivo durante la elección de la nueva Mesa Ejecutiva y Administrativa, que conducirá la organización durante los próximos dos años.

Con 49 años, Ginestet, productor agropecuario de Henderson y licenciado en Economía y Administración Agraria, pertenece a una generación de dirigentes que fue ganando protagonismo dentro de Carbap durante los últimos años. Su recorrido institucional comenzó en la Asociación Rural de Henderson, que presidió entre 2014 y 2020, para luego asumir distintas responsabilidades dentro de la entidad ruralista. En detalle, llega a la presidencia luego de desempeñarse como secretario de la entidad en el período 2024-2026. Anteriormente, fue prosecretario entre 2018 y 2020 y vicepresidente primero entre 2020 y 2022.

El nuevo titular de Carbap también preside las comisiones de Medio Ambiente y Granos de la entidad y la de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Además, representa a la organización ante distintos organismos vinculados con la producción agropecuaria y el comercio de granos. Tras ser elegido, Ginestet destacó la continuidad del trabajo institucional y la incorporación de nuevos dirigentes a la conducción.

Con 49 años, Ginestet, productor agropecuario de Henderson y licenciado en Economía y Administración Agraria, pertenece a una generación de dirigentes que fue ganando protagonismo dentro de Carbap durante los últimos años

“Continuaremos trabajando bajo las mismas premisas pero con nuevas y jóvenes incorporaciones, que aportan nuevas ideas, miradas y energía. Nuestro compromiso con las rurales y los productores de Buenos Aires y La Pampa sigue intacto. Seguiremos recorriendo y abordando los problemas, inquietudes y desafíos que hemos trabajado hasta ahora”, afirmó el flamante presidente de Carbap para el período 2026-2028.

La renovación también marcó el cierre de la gestión de Ignacio Kovarsky, quien presidió la entidad durante los últimos dos años y ahora asumirá como secretario de la nueva conducción. Al despedirse del cargo, Kovarsky resaltó la importancia de la renovación institucional: “Quiero agradecer a todas las rurales que acompañaron esta gestión, a sus dirigentes y delegados, al Consejo Directivo. Siempre es sano renovar y alternar la conducción de la entidad, al menos así lo entendemos en Carbap”.

La nueva Mesa Ejecutiva combina dirigentes con experiencia dentro de la entidad y la incorporación de nuevos representantes de las rurales de Buenos Aires y La Pampa. En ese sentido, Sergio Alejandro Melgarejo, de la Sociedad Rural de San Cayetano, fue elegido vicepresidente primero; Julio Marcelo Rodríguez, de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, ocupará la vicepresidencia segunda, mientras que Fernando Ferrari, de la Sociedad Rural de Lobos, será vicepresidente tercero.

Los cargos de prosecretarios estarán a cargo de Mariano Agustín Moro, de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina, y Alejandro Reinoso, de la Asociación Rural de Chascomús.

En el área administrativa, Carlos Miguel Bilbao, de la Sociedad Rural de Guaminí, continuará como tesorero, mientras que Santiago Alem, dirigente de la Sociedad Rural de Olavarría, fue designado protesorero.

La renovación de autoridades también implicó el ingreso de cuatro nuevos integrantes a la Mesa Ejecutiva. Se incorporaron Sergio Melgarejo, Alejandro Reinoso, Mariano Moro y Santiago Alem, quienes reemplazan a Hernán Silva, Patricia Susana Iglesias, Sebastián Sofía y Santo Rosati, integrantes de la conducción saliente.