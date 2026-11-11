Necesita poca agua: el cultivo de 90 días que tiene un “impresionante” avance en una región

Un informe de Aapresid destaca el poroto mung, un cultivo que necesita 90 días para completar su ciclo desde que se siembra hasta que se cosecha. Según se precisa en el informe, escrito por Lucía Cuffia, “en ese tiempo logra cubrir el suelo en unas tres semanas, demanda poca agua y deja el lote libre para el cultivo posterior”.

Martín Recalde, socio de la Regional Aapresid Montecristo y titular de la empresa Prome, consideró que se trata de “un cultivo estratégico”. Según el reporte, en el NEA se puede sembrar temprano, entre septiembre y octubre, para aprovechar un lote con humedad antes de la soja o el maíz. En diciembre puede funcionar como un cultivo de verano y, si se lo siembra más tarde, puede ir detrás del girasol. “Las fechas tienen una razón de ser, pero eso no quiere decir que desde ahora hasta febrero no pueda hacerse de distintas maneras”, expresó.

En el NOA ya está instalado como cultivo de verano, sobre todo en las regiones poroteras, con altas temperaturas y menor disponibilidad de agua, se detalló. “En esa región el poroto mung ya tiene nombre propio”, dijo.

El desarrollo

“Nosotros tuvimos que desarrollar todo el manejo del poroto mung detrás de girasol para controlar el girasol guacho, las fechas límite para siembras tempranas y distintos herbicidas. Hoy es impresionante cómo se desarrolló este cultivo en el NEA, especialmente en Chaco”, destacó. “Cuando les pregunto cuánto quieren sembrar, me responden: ‘Ya lo tengo sembrado’. Esto es un signo de que el cultivo encontró un lugar. Cuando el productor vuelve y repite, quiere decir que algo le vio”, agregó.

Según el informe de Aapresid, el mung también se siembra de manera más puntual en algunas zonas de Santa Fe, sur de Córdoba y norte de Buenos Aires, principalmente detrás de girasoles sembrados temprano o cuando ya se pasó la fecha óptima para la soja.

Se explicó que para las siembras de septiembre y octubre, contar con agua almacenada es importante. “Si el perfil está sin agua guardada, tu cultivo se hace ‘lluvia dependiente’. Y la realidad es que las lluvias importantes no están en octubre o noviembre, sino a partir de diciembre”, señaló. Por ello, aconsejó sembrar poroto mung con agua en el perfil. Aclaró que no es una condición excluyente: “Un productor que piensa sembrar soja en diciembre, en vez de pasarse toda la primavera fumigando malezas, puede hacer poroto mung. Se la juega: quizás le llueva y le vaya bien; pero cambió el gasto de controlar malezas por un cultivo”.

Según el informe de Aapresid, el mung también se siembra de manera más puntual en algunas zonas de Santa Fe, sur de Córdoba y norte de Buenos Aires, principalmente detrás de girasoles sembrados temprano o cuando ya se pasó la fecha óptima para la soja

En el informe de la entidad se precisó que el bajo consumo de agua tampoco significa que deba reemplazar automáticamente a la soja o el maíz. Si ocupa el lugar de esos cultivos, una parte del agua del verano podría quedar sin utilizar. El trabajo dijo que otro de los puntos a considerar con el mung es la densidad, ya que al ser un cultivo corto y la planta no ser demasiado exuberante, no hay tiempo para compensar. “Generalmente apuntamos a mantener la población que nos gusta y la acomodamos al tipo de sembradora y a la distancia entre líneas de cada productor”, indicó. Para controlar malezas, se utilizan preemergentes, ya que es clave que el cultivo arranque limpio.

Aapresid dijo que en el NEA los rendimientos se ubican entre 800 y 1500 kg/ha. Las fechas muy tempranas o muy tardías pueden reducir el potencial, y también depende de la calidad e historia del lote. Los costos también cambian según cada establecimiento, si se usa maquinaria propia o no, y el lugar que ocupa el mung en la secuencia. Con precios normales y contemplando las aplicaciones, el experto ubicó el punto de indiferencia entre 400 y 450 kg/ha.

"Hoy es impresionante cómo se desarrolló este cultivo en el NEA, especialmente en Chaco”, destacó

Respecto de la comercialización, se indicó que puede haber contratos anticipados cuando un exportador necesita originar un volumen determinado, pero en general predominan los negocios spot. “Hay que tener en cuenta que no cuenta con un mercado que regule el precio, es todo oferta y demanda en cada momento”, expresó.