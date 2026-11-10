Se disparó la soja: el precio en el mercado internacional aumentó US$14,6 por tonelada

El precio de la soja para la posición enero en la Bolsa de Chicago, principal plaza de referencia mundial, aumentó hoy US$14,6 por tonelada, a 451,21 dólares por tonelada. Fue uno de los mayores incrementos diarios para la oleaginosa en lo que va del año. A modo de ejemplo, el 6 de julio último trepó US$17,55.

La fuerte suba de este martes sobrevino luego del informe mensual de oferta y demanda de granos y subproductos para el mercado global. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) hizo una leve corrección alcista en la cosecha de la oleaginosa para los Estados Unidos, que no cumplió las expectativas de los operadores, y recortó las existencias en ese país. Vale recordar que las últimas semanas estuvieron marcadas por bajas en el valor del grano.

“En su informe mensual el organismo elevó de 124,15 a 124,48 millones de toneladas su proyección sobre la cosecha de soja en Estados Unidos, pero la ubicó debajo de los 125,11 millones augurados por los operadores. Entre las variables comerciales incrementó de 78,70 a 78,76 millones el uso total y de 46,13 a 46,81 millones el cálculo de las exportaciones. Con esos retoques el organismo proyectó el stock final en 8,17 millones de toneladas y lo dejó debajo de los 8,57 millones del reporte del mes pasado; de los 9,01 millones estimados por los privados, y de los 8,58 millones del ciclo anterior”, indicó la corredora Granar en un informe.

Impacto

Granar destacó que las existencias finales de soja en Estados Unidos caerían por tercera campaña seguida. Por otra parte, detalló que el aumento del uso total registraría la sexta suba consecutiva.

"El organismo proyectó el stock final en 8,17 millones de toneladas y lo dejó debajo de los 8,57 millones del reporte del mes pasado; de los 9,01 millones estimados por los privados, y de los 8,58 millones del ciclo anterior”, indicó la corredora Granar en un informe Charlie Neibergall - AP

Ante una consulta, Diego Pasi, analista de mercados de AZ-Group, dijo que la suba del precio es una oportunidad para que aprovechen los productores, en especial si hay un impacto en la Argentina. “Entendemos que esto es una oportunidad; puede subir un poco más, hasta los US$460 y, eventualmente si lo supera, puede ir hasta los 475 dólares en Chicago. Acá implica que de los US$340, aproximadamente, en que cerró la semana pasada, puede encontrar un rebote hasta los 350 dólares”, señaló.

Para Pasi, esto también abre la posibilidad para aumentar las coberturas de precios de cara a la campaña nueva. “Es una nueva oportunidad para vender también algo en el mercado disponible, que todavía queda bastante por vender”, dijo.

Indicó que el foco está también en el clima en Sudamérica. “Por ahora, Brasil viene sembrando bien, acá también, pero falta. Es una oportunidad para aumentar la cobertura de cara a la campaña nueva y en lo posible con opciones, con calls, porque si llegara a haber algún problema climático podemos ver que esto siga para arriba”, expresó.

Diego Pasi: “Entendemos que esto es una oportunidad; puede subir un poco más, hasta los US$460 y, eventualmente si lo supera, puede ir hasta los 475 dólares en Chicago" az group

Según recordó Granar, en Brasil la Conab relevó ayer el avance de la siembra de soja 2026/2027 sobre el 66,8% del área prevista, contra el 54,3% de la semana pasada; del 59% de igual momento de 2025, y del 62,7% promedio de los últimos cinco años.

En un comentario sobre el mercado físico de granos de hoy, la Bolsa de Comercio de Rosario indicó sobre la plaza local: “En soja, gran parte de la jornada transcurrió sin avistarse valores abiertos de referencia por parte de las fábricas locales. No obstante, ya entrada la tarde, las propuestas se hicieron visibles. En este sentido, tanto la entrega disponible como las fijaciones treparon $5000 por tonelada entre ruedas, hasta alcanzar los $540.000 por tonelada. El mismo valor se propuso para las posiciones correspondientes a full noviembre y diciembre, aunque estas últimas únicamente bajo condición EPA/EUDR”.