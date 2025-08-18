Negocios del Campo: llega una nueva edición de un clásico del sector agropecuario

Con el lema “Los desafíos ante un nuevo escenario”, organizado por LA NACION, este miércoles se realizará una nueva edición de Negocios del Campo, el encuentro que todos los años convoca a referentes de la producción y la agroindustria para debatir sobre los grandes temas de la agenda del sector.

Durante la jornada se analizarán los retos que impone el contexto internacional, se compartirán experiencias innovadoras y se pondrá en foco el papel estratégico del agro en un escenario atravesado por transformaciones climáticas, económicas y políticas.

Se desarrollará de 9 a 12.35 y podrá seguirse en vivo por www.lanacion.com.ar, www.lncampo.com.ar y también vía streaming a través de YouTube y Facebook Live.

Juan Farinati, CEO de Bayer Fabian Marelli

La apertura estará a cargo de Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur, quien hablará sobre la Argentina y su potencial de crecimiento. Luego, Marcelo Elizondo, de la International Chamber of Commerce, abordará los desafíos y oportunidades en el escenario mundial.

Uno de los momentos centrales será el panel de la Mesa de Enlace, con la participación de los distintos presidentes: Lucas Magnano (Coninagro), Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina) y Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas). Más tarde, el especialista Pablo Mercuri, del INTA, ofrecerá una mirada sobre el clima y sus implicancias en la producción.

Iván Ordóñez, especialista en AgTech Fabián Malavolta

El panel de iniciativas, el rol del sistema financiero y casos de éxito reunirá a Diego Brazionis (Banco Provincia), Francisco Cinque (Advanta) y Agustín Ayerza (Grupo Mirgor). Luego, Laura Loizeau, de la Plataforma Puma, presentará cómo Europa eleva la vara en materia de sustentabilidad y trazabilidad para el ingreso de alimentos.

Después, el equipo de LN Campo, Cristian Mira, Fernando Bertello, Belkis Martínez, Pilar Vázquez y Mariana Reinke anticipará las claves de la agenda que viene.

Hernán Busch (Galicia) Fabián Malavolta

En la segunda parte de la mañana, Hernán Busch (Galicia), explicará por qué el agro debe entenderse como un sistema interconectado. En tanto, luego el especialista en AgTech, Iván Ordóñez, sumará su visión sobre el nuevo perfil profesional que emerge en el sector.

Marcelo Elizondo (International Chamber of Commerce) Fabián Malavolta

Más tarde, Mario Ravettino, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), analizará el presente y el futuro de la carne argentina en los mercados internacionales.

Un esquema similar se repetirá en el bloque dedicado a producciones que ganan terreno y despiertan entusiasmo, con Mateo Comba (productor de pistacho, vid y olivo), Pablo Barone (productor de nuez pecán) y Milagros de Souza Lage (productora de trufa negra).

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura fabian-malavolta-16567

El encuentro cerrará con una entrevista al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.