escuchar

El candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, lanzó duras críticas al Gobierno, deslizó una advertencia a Roberto Baradel, secretario General del gremio docente Suteba, en caso de ser elegido, y también habló de la importancia de bajar la presión fiscal al campo. Fue durante su participación en las 8º Agrojornadas Políticas organizadas por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), evento que reunió a los principales candidatos a gobernador del distrito bonaerense.

El candidato, intendente de Lanús, arribó a la entidad acompañado por Leonardo Sarquís, quien se perfila como posible ministro para el agro en caso de ganar las elecciones. En el inicio de su discurso, Grindetti destacó los principales ejes de su plan de gobierno, para luego detallar las propuestas específicas dirigidas al agro.

Horacio Salaverri, presidente de Carbap; Néstor Grindetti, candidato a gobernador bonaerense de JxC, y Leonardo Sarquís Hernan Zenteno - La Nacion

“La educación es el grave problema que hoy tenemos en la Argentina”, reconoció el candidato, que fue escuchado por los más de 100 delegados de las distintas sociedades rurales de los dos distritos provinciales de la entidad.

“El denominador común de todo lo que vamos a hacer en muchas áreas y en la educación, principalmente, es la meritocracia. Tanto para maestros como para chicos. La meritocracia tiene que tener recompensa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un convenio con todos los gobernadores para comprometer los 190 días de clase para los chicos. Eso va a estar asociado con un proyecto de ley que va a declarar esencial el servicio de educación”, indicó.

“Esencial quiere decir que, sin perder el derecho a huelga, los gremios no pueden hacer huelgas salvajes, que comprometan los 190 días. Ahí vamos a tener alguna discusión con el amigo Baradel, se la vamos a dar porque con esa ley de esencialidad si el hombre jode, le intervenimos el gremio”, agregó.

Después se explayó: “En eso tenemos algún antecedente, Patricia [por Bullrich] se ha peleado con Moyano y el caso mío personal, cuando asumimos el Gobierno de la Ciudad [fue ministro de Hacienda porteño con Mauricio Macri], dentro del programa de gobierno teníamos que intervenir la OSBA (Obra Social de los Trabajadores Municipales) porque era un antro de corrupción”, dijo. Contó que cuando llegó el momento de llevar a cabo la intervención se encontró con una resistencia significativa por parte de los sindicatos, encabezados por Hugo Moyano y el gremio municipal.

Grindetti habló ante 100 delegados de Carbap Hernan Zenteno - La Nacion

Ante esta situación, Grindetti confesó que decidió buscar un consejo en Mauricio Macri. “Mauricio, mira, me parece, no estamos metiendo en un lío”, recordó. Agregó: “Mauricio me dejó algo que me guió para todo mi sector público. ‘Mirá, andá a intervenir la obra social porque en marzo, ahora es diciembre, o gobiernan ellos o gobernamos nosotros. Juntos no gobernamos. No seas cagón’, me dijo y fuimos; la intervenimos”.

“Nosotros vamos a tener esa actitud con los gremios, nos sentamos a dialogar. Si vienen malos, vamos a ser malos, pero malos con la ley”, remarcó.

Propuesta para el sector agropecuario

Por otro lado, en relación al campo el candidato subrayó la necesidad de bajar la presión fiscal y reducir la intervención del Estado en áreas que no generan valor. Añadió que buscarán volver al pacto fiscal de 2017 y precisó: “Si Kicillof no lo hubiera sacado, hoy Ingresos Brutos sería cero”.

Otro punto relevante en su agenda es la simplificación de la burocracia gubernamental. Propuso la eliminación de aquellas tasas que consideró innecesarias. “Hay un montón que no sirven para nada. Es tremendo la cantidad de tasas ridículas”, apuntó.

También prometió la agilización y facilitación de los procesos de habilitación. Además, destacó la necesidad de fomentar acuerdos con el sector privado para crear oportunidades de empleo para los jóvenes.

“Vamos a propender a hacer acuerdos con el sector privado para que se hagan prácticas profesionalizantes y para que aparezca la mano de obra que hoy no aparece, y en la coyuntura, me gustaría implementar escuelas de oficio entre el sector privado y público”, dijo. Se comprometió a promover la exportación de productos provinciales y bajar la carga fiscal para los productores bonaerenses que buscan expandirse en el mercado internacional.

Grandinetti fue aplaudido cuando habló de reducir la presión fiscal Hernan Zenteno - La Nacion

También hizo hincapié en la importancia del financiamiento para estimular el crecimiento económico. “El Banco Provincia tiene que ser el banco de fomento por excelencia en la provincia que propenda el financiamiento para capital de trabajo y la inversión”, dijo.

El candidato expresó su interés en explorar la implementación de seguros multirriesgo y la creación de un fondo anticíclico para respaldar al sector en caso de siniestros. “A mí me gustaría pilotear cómo el Estado puede contribuir a que el sector se pueda cubrir con eso”, afirmó.

En relación a la conectividad indicó que su equipo está trabajando y hablando con las empresas proveedoras del servicio para poder buscar una inversión público-privada que lleve conectividad a toda la provincia. “Hoy la maquinaria agrícola necesita conectividad. Entonces, es un problema productivo, de seguridad y familiar”, expresó.