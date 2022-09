Nicolás Pino fue reelegido como presidente de la Sociedad Rural Argentina

Un nuevo mandato en la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tendrá Nicolás Pino a partir de hoy con el triunfo de la lista Movimiento Compromiso Federal sobre la oposición, que encarna la lista Unidad y Acción que postulaba a Alejandro Ferrero, titular de la Sociedad Rural de Córdoba.

Según trascendió los resultados provisorios, resta terminar el recuento, Pino obtuvo 1174 votos, contra 646 de Ferrero. De acuerdo con fuentes de la entidad, fue “un triunfo contundente” en todos los distritos de la SRA a nivel nacional.

Pino, quien estuvo acompañado en la fórmula por el actual vicepresidente primero de la SRA, Marcos Pereda, tendrá mandato en el cargo hasta 2024.

“Tenemos pasión por lo que hacemos y mucha pasión por nuestra Sociedad Rural Argentina, no me caben dudas de que empieza un camino de unidad; yo los invito a que me acompañen”, dijo el dirigente rural frente a los socios de la entidad.

“Entre todos, con la responsabilidad que nos toca a cada uno, en cada lugar que ocupemos, tenemos que colaborar y aportar para que una vez por todas la Argentina empiece a transitar esa ruta que seguramente tenga un destino feliz”, exclamó.

Pino destacó que, junto con Pereda y otros dirigentes de la Rural, desde que asumieron hace un año y medio recorrieron 180.000 kilómetros en todo el país. “Sabemos a dónde fuimos y qué hicimos y en todos lados hemos fuimos muy bien recibidos y vimos gente apasionada, gente que busca el cambio y va a colaborar”, expresó.

La asamblea de socios de la SRA reeligió a la lista Movimiento Compromiso Federal para dirigir por un periodo de dos años más a la entidad

Recientemente, en una entrevista con LA NACION, con motivo de celebrarse las elecciones internas en la SRA, Pino sostuvo: “Tenemos la convicción de que, si al campo y a los productores se les brinda previsibilidad con reglas no solo claras sino también justas, inmediatamente se va a poder producir más y la oferta de materias primas y alimentos será mayor permitiendo disminuir la alta presión inflacionaria de la macroeconomía”

Respecto de los planes para la entidad dijo que el objetivo es “profundizar el proceso de trasformación que empezamos hace muy poco tiempo” y adelantó que “Entre esos cambios, nos pusimos como meta una Rural más participativa, moderna y horizontal. Una forma distinta de trabajar, codo a codo con los socios de todo el país”