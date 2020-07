"No contiene granos". El mensaje del productor al que le rompieron un silobolsa

Un productor de La Armonía, cerca de Mar del Plata, sufrió la rotura de un silobolsa con 200 toneladas de sorgo para alimentación de hacienda Crédito: Agustín Rodríguez Giménez

Malena Duchovny 27 de julio de 2020 • 19:17

Se confirmaron otros tres casos de rotura de silobolsas en la provincia de Buenos Aires. De esta forma, el total nacional de silobolsas rotos en lo que va del año asciende a 129.

"Es todo un signo y un anuncio y una forma de empezar a hacer daño", aseguró Julio Steffan, administrador de San Ramón, un establecimiento en Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita. Allí, durante la madrugada del jueves pasado, fue roto un silobolsa que contenía 70 toneladas de soja. Según Steffan, nunca antes habían tenido problemas de este tipo, aunque sí habían sufrido el hurto de agroquímicos de adentro de su galpón hace unos seis meses.

"Ahora la idea es usar los silobolsas lo menos posible y, si son necesarios, armarlos cerca del casco del campo", contó el administrador. "Igualmente eso no implica que dejen de hacerlo", dijo y agregó que aún no saben cuánto se habrá echado a perder por las lluvias de la semana pasada.

Otro caso reciente sucedió durante el fin de semana, en General Arenales. Allí fueron rotos cuatro silobolsas y medio con alrededor de 800 toneladas de maíz. Ante la consulta de LA NACION, el productor afectado no quiso hacer ningún comentario al respecto.

Hasta la semana pasada, según Steffan, la patrulla rural del partido de Mar Chiquita (que tiene 3116 kilómetros cuadrados, es decir, más de quince veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires) tenía a su disposición solo dos vehículos, aunque hace rato que hay problemas de inseguridad, no con silobolsas, pero sí con abigeato.

"La policía está pintada y la patrulla rural está sobrepasada, no tiene vehículos ni medios suficientes para cubrir toda la superficie que le corresponde", coincidió Agustín Rodríguez Giménez, que no tiene esperanza en que la policía encuentre al responsable de la rotura de un silobolsa con 200 tonelados de sorgo cortado a picado en su campo. "La denuncia está muerta. Hicieron algo de prueba pero están perdidos, no saben a dónde ir con la parte investigativa", se lamentó.

El campo de Rodríguez Giménez fue atacado hace poco más de un mes. Su terreno se encuentra en La Armonía, a 23 kilómetros de Mar del Plata, y la tranquera está a dos kilómetros de la ruta 2. "No sé ni cómo hicieron para entrar ahí, tengo cerrado con candado", se sorprende el productor, que indicó que el silobolsa roto estaba en el centro del campo. "Estoy cansado", dijo, agregando que hace poco también hurtaron de su campo repuestos que había dejado un hombre que estaba arreglando maquinaria.

Rodríguez Giménez utiliza el sorgo para alimentar a la hacienda. Normalmente, los corta por la punta de modo que pueda ser cerrado luego de que los animales se alimenten.

"Entre el agua de lluvia, la oxigenación y el pisoteo duró un mes (el silobolsa, cuando puede durar más en una situación normal)", explicó Rodríguez Giménez. Ahora los cuatro silobolsas restantes tienen carteles que dicen "No contiene granos", para que quienes entran a romper vean que no es grano de valor.

Según el productor, la policía quiso saber si el hecho podía haber surgido de algún problema personal. "Hace 50 años que tenemos el campo [él y su padre] y nunca tuvimos problemas ni peleas con los vecinos", señaló Rodríguez Giménez. Él no considera que haya una motivación política detrás de los recurrentes ataques, sino que cree que es vandalismo.

"Cuanta más información hay, se pone de moda. No es que [el delincuente] es kirchnerista: ve la noticia, digiere mal la información, se le ocurre que el que tiene un campo es malo y viene a romper", completó.

Respuesta oficial

El próximo lunes, en tanto, habrá una reunión entre los consejos federales de los Ministerios de Seguridad y Agricultura, Ganadería y Pesca. De la misma participarán la ministra Sabina Frederic, el ministro Luis Basterra y representantes de las carteras análogas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, las más afectadas por estos delitos contra la propiedad privada.

La agenda de trabajo incluye la redacción de una resolución conjunta que contendría varias recomendaciones específicas para luchar contra la rotura de silobolsas en particular y los delitos rurales en general.

En primer lugar, se prevé la formalización del grupo participante de la reunión como ámbito de trabajo permanente. Además, se espera poder avanzar en la confección de estadísticas que permitan seguir no solo los casos judicializados sino también a los casos no denunciados formalmente.

En ese sentido, hay varias ideas en juego para atacar la problemática del subregistro, entre ellas, la confección de un protocolo de denuncia para todo el territorio nacional (que también simplificaría el registro estadístico) y la creación de una línea 0800 para que los productores hagan la denuncia. Asimismo, se espera que se avance en la planificación para el censo de silobolsas y que se hagan recomendaciones respecto de otros temas, por ejemplo, tecnología que podría ayudar a las patrullas rurales.

"Entendemos que hay una preocupación y un problema, por eso estamos generando estas herramientas y recomendaciones para trabajar", dijo Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. "Lo que vemos es que hay incidencia de otros delitos rurales con mucho impacto. Hay que volver a estudiar el tema de los delitos rurales, tanto a nivel nacional como provincial", agregó.