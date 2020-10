Mercado de granos: no es solo de China, es el mundo

China importa 100 millones de toneladas de soja al año Fuente: LA NACION - Crédito: Arcnhivo/Diego Lima

Pablo Adreani
31 de octubre de 2020 • 01:00

En estos momentos China puede considerarse como la punta del iceberg de la demanda mundial de commodities agrícolas en general y de alimentos en particular. Mucho se ha dicho y escrito que China está barriendo con todo a su alrededor y en la práctica vemos que no es del todo así.

Por ejemplo, en el rubro commodities agrícolas, los principales granos, como trigo, soja y maíz, China es factor de mercado únicamente en el caso del comercio mundial de poroto de soja. Es decir no es relevante, en el caso del comercio de trigo y de maíz. Esto no quiere decir que no tenga un impacto inicial alcista sobre los precios en Chicago, al aumentar las compras de maíz, soja y trigo de procedencia de Estados Unidos, como ha sucedido en estas últimas semanas.

Veamos algunos números que reflejan nuestro análisis. En estos momentos se proyecta que China importe un volumen total de poroto de soja récord de 100 millones de toneladas, sobre un comercio mundial total de 167,88 millones. Las compras del gigante asiático representan el 60% de dicho comercio.

China es el principal comprador de poroto de soja argentino, con un volumen de embarques en este año comercial, período enero-agosto, de 5,2 millones de toneladas, sobre un total exportado de 6,4 millones, es decir el 81% de nuestras exportaciones totales.

En el caso del maíz, en el análisis global las compras proyectadas por los chinos se estiman en un total de 7 millones de toneladas. Hay quienes consideran que pueden ser 8 o 9 millones, pero en ambos casos no representan más del 5% del comercio mundial del cereal.

En el caso del trigo sucede lo mismo, China importará un total de 7,5 millones de toneladas durante el 2020/2021, el 4% del comercio total mundial, estimado en 189,92 millones de toneladas.

Si analizamos los países a los que la Argentina exporta trigo y maíz vemos que China no figura en los libros en ninguno de ellos, aunque ello no implica que no ingresen a comprar en nuestro mercado en algún momento. En el caso del maíz nuestro principal mercado es Egipto, con 3,077 millones de toneladas exportadas en el período enero-agosto 2020, seguido por Argelia, con 2,29 millones; Malasia, con 2,062 millones; Chile, con 1,47 millones; Arabia Saudita, con 1,44 millones, y por Marruecos, con 1,18 millones. Siguen en la lista un total de 73 países más, es decir nuestro mercado es el mundo.

En el caso del trigo, nuestro principal mercado es Brasil, con 3,56 millones de toneladas embarcadas en el período enero-agosto, seguido por Indonesia, con 2,21 millones; Bangladesh, con 600.000 toneladas, y por Tailandia, con 466.000 toneladas, por citar los mas importantes. China tampoco figura en el listado de países importadores de trigo de la Argentina.

Volviendo a lo ocurrido en esta semana, el mercado acusó el impacto de la segunda ola de contagios por Covid-19, pudiendo revertir la recuperación económica y el consumo, que se venía insinuando a escala global, con caídas generalizadas en las bolsas de valores, el petróleo, el oro y en forma mas tangencial en el precio de las commodities agrícolas.

El autor es fundador de GuruMarket

