Luego de la presentación del nuevo esquema de retenciones por parte del Gobierno ante la Mesa de Enlace y representantes de la cadena agroindustrial, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, expresó su conformidad con las 18 economías regionales que mantendrán una alícuota del 0%. Aseguró que darán la discusión por aquellas que deban tributar y destacó la necesidad de otorgar tiempo al Gobierno, aunque advirtió que esto no implica un “cheque en blanco”.

El dirigente estuvo anteayer en la reunión encabezada por Juan Pazos, secretario de Coordinación del Ministerio de Economía, y Fernando Vilella, secretario de Agricultura. Durante la reunión, se informó que los subproductos de la soja, harina de soja y aceite, con una alícuota del 31%, pasarán a tributar el 33%. Además, 18 productos que iban a subir al 15% quedarán con una alícuota del 0%, incluyendo olivícola, lácteos, papa, entre otros.

Para el sector vitivinícola, las retenciones serán del 8%, y el resto de los cereales, como trigo y maíz, tendrán un 15%.

En declaraciones a LED FM, Achetoni señaló que, si bien están “conformes” con la decisión de que algunas economías regionales tributarán el 0%, “aún resta revisar otras cadenas y producciones”. En tanto, respecto al vino, manifestó su descontento: “No estamos conformes, ya que sabemos que complicará a una cadena bastante diversa, que abarca desde mosto hasta vinos de distintas gamas”.

Por esa razón, el dirigente consideró necesario continuar la discusión y exposición de las razones que fundamentan las decisiones. “Hay que revisar un montón de aspectos que podrían quedar incluidos en el 15% y que podrían afectar el desarrollo de muchas economías”, subrayó.

En la reunión que los dirigentes del campo mantuvieron con el Gobierno se confirmó que casi una veintena de productos no tendrán subas de retenciones, pero sí el complejo soja

Además, el dirigente criticó a La Libertad Avanza por haber prometido inicialmente la eliminación de las retenciones y luego decidir subirlas sin poner una fecha específica. “Es claramente un contrasentido con lo que se venía diciendo, incluso con lo anunciado el martes [de la semana pasada cuando Luis Caputo, ministro de Economía, expresó que no se gravarían las exportaciones agropecuarias] y luego definido el miércoles. En otras palabras, el martes se planteaba la intención de eliminar la discriminación y la presión sobre el sector agropecuario, mientras que el miércoles se mencionaba un porcentaje del 15%”, apuntó.

En esa línea, hizo mención a la falta de certeza que se generó en el sector debido a la promesa del Gobierno de eliminar las retenciones después de superada la emergencia. “Duhalde anunció que las retenciones eran por seis meses y llevamos 21 años, entonces esa es la gran incertidumbre que tenemos. Más allá de que sepamos que el país está complicado y se necesitan los recursos económicos”, dijo y agregó: “Cuando se afecta la capacidad de producción, es como usar una herramienta que va en contrasentido de lo que el país necesita para salir adelante”.

Advertencia

El presidente de FAA hizo una advertencia al Gobierno indicando que, aunque es “firme y contundente en los reclamos”, consideró que “tampoco es quemar las naves”.

Carlos Achetoni dijo que hay una actitud "firme" en los reclamos Fabián Malavolta

En esa línea, sostuvo: “Hay que darle algún tiempo, pero ese tiempo no es un cheque en blanco. Por eso es que estamos tratando que salgan las mejores medidas porque entendemos que va por otro lado la situación”.

Por último, el dirigente habló sobre la necesidad de que el presidente electo los reciba: “Sería importante, creo, sostener una reunión, ya no solo con los equipos técnicos, sino que amerita que el sector que en definitiva aporta el 65 al 70% de las soluciones al país y proporciona empleo a casi 4 millones de personas sea recibido por el ministro de Economía y el presidente de la nación”.

Sobre la situación del sector agropecuario, Achetoni expresó: “Se comprende la situación y la gravedad en la que se encuentra la economía argentina, así como la necesidad de reducir gastos en todas las actividades. Pero, lamentablemente, en el sector agropecuario, después de una tremenda sequía, el productor no está con la espalda y no puede hacer economía en el sentido de no invertir para producir porque lamentablemente se va a llegar a producir menos. Entonces, ahí radica la complejidad de no poder realizar esfuerzos”.