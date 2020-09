"No es viable". Productores de huevo criticaron una suba salarial del 40%

Javier Prida, de Capia: "La realidad del sector es muy grave"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2020 • 21:45

Luego de que el Gobierno aprobara una suba salarial del 40% para los trabajadores de la actividad, que llega tras un aumento del 43% en los costos de los insumos para el sector, la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) calificó de "forzado" ese incremento de los sueldos. Además, señaló que la situación de la producción es "muy grave" ya que viene con precios congelados.

El gobierno nacional avaló así la suba salarial reclamada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Desde el 1° de noviembre se llevará el salario básico a $50.941,80, incluyendo presentismo y título educativo.

"El sector empresario representado por Came, la SRA (Sociedad Rural Argentina), CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), Coninagro, Federación Agraria, Capia y CEPA (Centro de Empresas Procesadoras Avícolas) habían unificado criterios proponiendo un incremento del 30,8 sobre el salario real de 2019, lo que llevaba al salario básico del recién ingresado a la suma de 44.256 pesos, incluyendo los plus de presentismo y título primario. Además se habían propuesto 3 cuotas de 1500 pesos adicionales cada una no remunerativas", indicó la entidad avícola.

"La realidad del sector es muy grave: los productores de huevos tienen los precios congelados desde el 6 de marzo y una magra recomposición del 3,5% en julio, cuando se registran incrementos sustanciales en sus costos de producción que superan el 43% entre maíz, soja, servicios, envases, logística, insumos importados, etc, por lo tanto lo que podemos decir que lo que se dispuso no es racional y, sobre todo, no es viable", dijo el presidente de Capia, Javier Prida.

En la actividad alertaron que la industria "está inhabilitada de recomponer los precios para corregir esos desequilibrios, y vende el producto con valores anclados al 6 de marzo último, con una leve recomposición del 3% que las autoridades habilitaron en julio último". Agregan en este cuadro "el ingreso liberado de huevo en polvo desde Brasil".

Sobre este último punto, denunciaron que el huevo en polvo de Brasil está llegando a la Argentina por debajo de los costos.

"La pregunta es para qué hicimos el esfuerzo de subir los niveles producción si el Estado no nos permite recomponer precios y además los costos se incrementan en todas las variables y competimos contra el huevo extranjero que ingresa por debajo de los costos internacionales", añadió Prida.

El panorama contrasta con lo que ocurrió en la actividad a inicios de la cuarentena, con una suba del consumo domiciliario del 40%.

La Argentina se ubica en el top seis de los países que más huevo consumen por persona. El año pasado el consumo per cápita fue de 284 huevos.

En América Latina, los países que lideran el ranking son México, con 350 huevos per cápita al año y Colombia, con 293. Otros países con un elevado consumo de huevo son Japón, con 318 per cápita y China, con 304.

Conforme a los criterios de Más información