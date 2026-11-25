A Mauro Aylagas todavía le cuesta asimilar lo que vio el viernes pasado cuando llegó a la planta de acopio de Agroideas SA. De un día para el otro, parte de las instalaciones de la empresa agropecuaria, que lleva más de 20 años de actividad en la región, quedaron destruidas. Los silos tenían sus estructuras deformadas, tres elevadores de granos estaban en el suelo y las chapas habían volado hasta los campos vecinos. Cerca de las cuatro de la madrugada, un temporal con vientos que, según relató, alcanzaron o incluso superaron los 140 kilómetros por hora había atravesado el predio ubicado en la zona rural de Frontera, provincia de Santa Fe. Pese a los destrozos, nadie resultó herido y, para media mañana, los trabajadores ya buscaban la manera de retomar la actividad.

“Nos mirábamos las caras y no lo podíamos creer, sinceramente, por el impacto”, contó a LA NACION Aylagas, representante de la empresa. Según explicó, no se trató de un tornado, sino de un fuerte viento.

Las chapas de los silos volaron hasta los campos vecinos por la fuerza del viento

En ese predio, la firma tiene una planta de silos, instalaciones para la producción de semillas de soja y un centro logístico desde donde distribuye productos fitosanitarios, semillas y fertilizantes. De los tres sectores, el que sufrió los mayores daños fue el de almacenamiento de granos. “De cuatro que teníamos operativas, hay tres totalmente en el piso”, señaló en referencia a las norias, los equipos que se utilizan para elevar los granos. Explicó que, en el caso de los silos, el viento no solo dobló las chapas, sino que también afectó sus bases y estructuras. En los otros dos sectores del establecimiento hubo voladuras de chapas y destrozos de menor magnitud.

La fuerza del viento fue tal que parte de los materiales terminó fuera del establecimiento. “Las chapas de los silos están en los campos de al lado”, contó. En las fotos aéreas que compartió la empresa se pueden ver los silos sin techo, las chapas retorcidas, los elevadores de granos caídos y los restos de las estructuras metálicas dispersos por el predio.

Tres de las cuatro norias que tenía operativas la empresa quedaron derrumbadas

A pesar de los daños, ese mismo viernes la empresa logró retomar parte de su actividad. Como se habían quedado sin luz, utilizaron generadores eléctricos para abastecer las instalaciones y volver a realizar las entregas. Además, pusieron en marcha un plan de contingencia para continuar con sus operaciones. “A las pocas horas ya estábamos activos de nuevo”, recordó Aylagas. “No podemos darnos el lujo de frenar ni con un viento semejante”, afirmó. El representante de la firma destacó el trabajo de los empleados durante esas primeras horas y el apoyo que recibieron de clientes y proveedores, quienes se pusieron a disposición de la empresa tras conocer lo sucedido.

Vista aérea de la planta de acopio de Agroideas SA

Si bien las instalaciones están aseguradas, la empresa todavía no sabe a cuánto ascienden las pérdidas económicas. “En estos momentos lo que se está transitando es la evaluación de los daños”, explicó Aylagas. Una vez que termine ese trabajo, comenzarán las conversaciones con la compañía aseguradora.

“El predio tiene un seguro, eso nos da la tranquilidad de saber que se puede recomponer la situación”, señaló. Según contó, mantener aseguradas todas las instalaciones supone un gasto importante para la firma, aunque en situaciones como esta les permite afrontar la reconstrucción con mayor tranquilidad. De todas maneras, reconoció que parte de la actividad de la empresa se verá afectada en el corto plazo.

Agroideas comenzó sus actividades hace poco más de 20 años y, desde entonces, fue ampliando sus negocios en el oeste de Santa Fe, el este de Córdoba y otras zonas hacia el norte. La empresa tiene cuatro áreas principales de trabajo. Tienen el acopio de granos, la comercialización de insumos, la producción agropecuaria propia y los servicios de agricultura de precisión mediante la ambientación de campos. A estas actividades también sumó la multiplicación de semillas de soja.

Las instalaciones están aseguradas y la firma se encuentra en plena evaluación de los daños

Para Aylagas, la respuesta de los trabajadores ante el temporal refleja la capacidad que tienen las pequeñas y medianas empresas para afrontar los problemas que surgen en el día a día. “A media mañana de ese mismo día ya había gente intentando volver a estar operativo en cada una de las áreas”, recordó.

Según explicó, así como esta vez les tocó enfrentar un problema climático, en otras oportunidades las dificultades son económicas. “Le pongo resiliencia, pero también le digo adaptación, esa capacidad de sortear diferentes inconvenientes que realmente me parece que se ve reflejado en el sector y en general como argentinos”, expresó.