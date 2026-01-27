“No más planes sociales”: un intendente que mandó a sus vecinos a emprender logró un aluvión de apertura de negocios

POSADAS, Misiones.- El intendente de Alem y reconocido productor frutihortícola de esta provincia con el método de la hidroponía, Matías Sebely, apostó hace dos años a mandar a emprender a todos los vecinos bajo el lema: “No más planes sociales”. Abrió una escuela para emprendedores. El municipio tiene poco más de 45.000 habitantes, entre población urbana y rural.

Con fuerte caída de ingresos por la coparticipación le tocó achicar el Estado municipal e incluso tuvo que cesantear o finalizar contratos de 12 agentes comunales y recortar gastos. “Durante un mes no pude dormir, tenía Plan A, Plan B y hasta Plan Z que era renunciar si no era capaz de resolver los problemas que teníamos de ingresos y gastos”, explicó Sebely.

El resultado de su versión de la “motosierra” fue un superávit y una explosión de nuevos emprendimientos de todo tipo, aún en un año de fuerte crisis y recesión.

La semana pasada, en un balance que compartió en streaming con los vecinos de Alem sobre el 2025, explicó que su municipio alcanzó una cifra récord de habilitaciones comerciales, la más alta en ocho años. “Fueron 140 habilitaciones comerciales nuevas, con emprendimientos de todo tipo, gastronomía, producción de la alimentos, servicios de estética, turismo e informática”, explicó a LA NACION.

Desde el 2017, el último año de crecimiento fuerte que tuvo la Argentina, Alem no registraba semejante cantidad de aperturas de nuevos emprendimientos. “La cifra es mucho más alta que las 140 habilitaciones nuevas que se tramitaron, porque naturalmente hay gente que emprende y no hace los papeles o gente que está emprendiendo por internet desde su casa y no está en esa cifra”, indicó el jefe comunal, un abogado de 42 años, que nunca ejerció y creó varias empresas.

Sebely destacó que, a diferencia del 2017, el año pasado fue de una gran crisis económica con fuerte caída de ingresos por la coparticipación y para ajustar los números tuvo que achicar gastos por varios rubros. Uno de los golpes más fuertes vino porque ARCA dejó de cobrar el anticipo de ganancias a las empresas en mayo, lo cual generaba un fuerte incremento en la coparticipación en ese mes, que derramaba en todos los municipios.

Cuando el organismo gira a las provincias cada día, según van ingresando, los impuestos como IVA, Ganancias y otros coparticipables, una parte de entre 12 y 20 por ciento (según cada provincia) se gira también automáticamente a las comunas y constituye casi siempre el principal ingreso. “Al final terminamos con un superávit de 200 millones de pesos que vamos a destinar a obras, porque el superávit en sí mismo no sirve de mucho”, afirmó.

Escuela de Emprendedores

Apenas asumió, en diciembre de 2023, Sebely, que es un reconocido emprendedor (por ejemplo, ganó el premio Naves del IAE y el Banco Macro), lanzó la Escuela de Emprendedores, donde cualquier vecino se puede inscribir para aprender a hacer un presupuesto, encontrar un nicho de negocios, hacer marketing digital y llevar a la práctica una idea comercial.

La última apertura, la semana pasada, del local "Entre Migas", de Hugo Gotlib y su esposa, dos alemenses que volvieron a la ciudad tras vivir en Córdoba 10 años

“La escuela arrancará en febrero con su tercera cohorte y consideramos que ese impulso y la señal de que el Municipio apoya a los emprendedores, fue fundamental para alentar a todos a pensar en generar su propio trabajo, ya no hay espacio en el Estado y tampoco se puede seguir con los planes sobre todo para aquél que puede hacer algo”, indicó Sebely, quien a los 16 años se emancipó de sus padres para poder sacar una chequera en el banco. Así arrancó su primer emprendimiento, un negocio de venta de computadoras.

Sebely afirmó que emprender termina siendo contagioso porque “otros ven que el vecino emprende, entonces también se animan”.

La segunda cohorte de la Escuela de Negocios y Emprendedores de Alem. "Por supuesto que no vamos a solucionar todos los problemas con una camada de emprendedores, ni dos, ni tres, pero queremos alentar a aquél que quiera intentarlo, apoyarlo, decirle que se puede", dijo Sebely

Alem es una de las principales localidades del interior de Misiones, a 90 kilómetros de Posadas, también es un polo industrial donde se destacan firmas como la Cooperativa Tabacalera (CTM), el frigorífico de cerdos COFRA y Envasando, la empresa que produce el 95% de los envases de yerba mate del país. La idea de Sebely es tener un Estado comunal del tamaño adecuado como para dar los servicios a los vecinos e industrias.

“Tenemos la tasa más baja de empleados municipales cada mil habitantes, 7,5 personas cada 1000″, indicó, comparando con otros municipios que tienen 10 o más.

Sebely mira los mensajes, en su despacho. Al principio de su gestión arrancaba en su oficina a las 5 "hasta que me acomodé". Ahora entra a las 7

“Lo que estamos tratando de hacer para ayudar a los emprendedores es movilizar gente con eventos deportivos, culturales, musicales, para que más turistas visitan Alem, y eso es importante porque les da oportunidad a muchos a vender sus productos”, explicó.

El evento más fuerte que realiza la localidad de Alem, que en noviembre cumple 100 años desde su fundación, es la Fiesta Nacional de la Navidad. El último año, para favorecer a los emprendedores, el Municipio resignó cobrar entradas al predio permanente donde se realiza la fiesta, buscando incrementar el flujo de público y más facturación en gastronomía, artesanías, ropa o regalos de navidad.

“El movimiento fue de más de 3000 millones de pesos con 120.000 personas; una vez por mes, al menos tenemos un evento grande”, explicó Sebely, quien el año pasado fue a exponer el caso de Alem en la Escuela de Negocios del IAE y en la UCA, en un foro de intendentes que compartió con Martín Yeza (Pinamar), Soledad Martínez (Vicente López) y otros.