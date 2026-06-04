Rescataron un ciervo autóctono de Misiones que era perseguido por perros y lograron devolverlo a su hábitat natural

Una corzuela parda, una de las especies autóctonas de la selva misionera, fue rescatada en la ciudad de Oberá luego de ingresar a una vivienda mientras escapaba de una aparente persecución por parte de perros. Gracias a la rápida intervención de especialistas en fauna silvestre, el ejemplar pudo ser atendido y posteriormente devuelto a su entorno natural.

Desde el Centro de Rescate de Fauna Silvestre OHANA explicaron que el operativo se realizó a pedido de la Municipalidad de Oberá, tras recibir el aviso sobre la presencia del animal dentro de una propiedad privada.

La corzuela parda es un animal típico de la selva misionera (Foto: @ohanarescatedefauna)

Las corzuelas pardas (nombre científico: Subulo gouazoubira) son de tamaño mediano, tiene astas y pelaje corto: Vive en distintos tipos de bosques, montes y sabanas e incluso en zonas cultivadas y su hábitat comprende desde el sur de México hasta Uruguay y el norte y centro de Argentina.

Un rescate delicado para evitar consecuencias fatales

Los profesionales señalaron que las corzuelas son animales extremadamente sensibles al estrés, por lo que situaciones como persecuciones, capturas o manipulaciones inadecuadas pueden derivar en una afección conocida como miopatía por captura. Esta condición puede comprometer seriamente la salud del ejemplar e incluso provocar su muerte horas o días después del episodio traumático.

Por ese motivo, el equipo decidió realizar un manejo especializado mediante un sistema de teleinyección y sedación controlada, con el objetivo de reducir al máximo el estrés y garantizar un traslado seguro hasta el Centro de Rescate OHANA.

Los expertos hicieron un trabajo delicado con el ejemplar (Foto: @ohanarescatedefauna)

Durante la evaluación veterinaria, los especialistas detectaron algunas lesiones superficiales. Sin embargo, indicaron que las heridas parecían estar relacionadas con la jaula utilizada para su contención y no con el ataque de los perros.

“El estado general del animal es alentador y nos da esperanza de que, tras su recuperación y monitoreo, pueda regresar pronto al lugar al que pertenece: la selva misionera”, señalaron desde la institución.

La importancia del control de los perros sueltos

Desde OHANA destacaron que este tipo de situaciones pone de manifiesto los riesgos que enfrentan muchas especies nativas debido a la presencia de perros sin control en áreas cercanas a ambientes naturales.

Los expertos alertaron por el peligro de los perros sueltos cerca de ambientes naturales (Foto: @ohanarescatedefauna)

Además, remarcaron la necesidad de promover una convivencia responsable con la fauna silvestre y reforzar las medidas de tenencia responsable de mascotas para reducir el impacto sobre los animales autóctonos.

“Cada rescate nos recuerda la importancia de la convivencia responsable con la fauna silvestre y del control de los perros sueltos, una de las principales amenazas para muchas especies nativas”, concluyeron desde el centro de rescate.

Rescate de una corzuela parda en Oberá, Misiones