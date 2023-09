escuchar

Los futbolistas Leonardo Ponzio, Roberto “Pato” Abbondanzieri y el piloto de automovilismo Mariano Werner dijeron que se necesitan reglas claras, previsibilidad para poder invertir en el país y un “gesto” del próximo gobierno para que el campo exprese su potencial. Los deportistas solicitaron que se le devuelva al campo algo de lo que invierte, porque cuando hacen los números “duele” y “molesta”. Indicaron que “no hace falta llegar al límite”.

“El sueño que tenemos es que los mismos que nos gobiernan no nos vean una contra. En Brasil, sin importar el partido político que esté, el campo sigue funcionando. En Paraguay y Uruguay el tema de retenciones es diferente. Queremos que no vean al campo como un enemigo, que se vea diferente, porque vamos todos para el mismo lado, salvo algunos”, dijo el exRiver durante una charla en el Congreso Internacional del Maíz en Paraná, Entre Ríos.

Además, trazó un paralelismo entre lo que sucede en un partido de fútbol con el sector agropecuario y el Gobierno. “No hace falta llegar al límite para jugar mejor, porque es mejor para todos”, puntualizó el futbolista, quien contó que estuvo toda su infancia en el campo. Ponzio viene de una familia tambera, pero que también hacía cría de nutria. Invirtió en el sector gran parte de sus ingresos como futbolista.

Por su parte, Abbondanzieri recordó que su pasión era salir de la escuela primaria, así no haya trabajo, para ir a pasar tiempo allí. “Tuve la posibilidad y la tengo de tener el campo propio, vivía con eso y lo pude cumplir. Esto me ha enseñado a seguir creciendo. Me hice la casa ahí mismo para vivir”, explicó el productor, quien se reconoce como fanático de los fierros. “Cuando salís de este país, a veces no nos aceptan la realidad, porque creen que nos la sabemos todas, porque somos cancheros y nos pasamos de vivos, pero tenemos que aprender de ver al otro lado y ver las cosas que está haciendo el vecino. No matarlo, pero hay que sacar lo positivo e inculcarlo en nuestro país. No puede ser que tengamos una riqueza enorme y dependamos de otros países para ver dónde estamos parados. Hemos perdido mucho dinero porque se han fijado en otro país y eso es lamentable”, explicó.

El exBoca también contó que hoy le toca estar al frente de algo importante, como su rol de ser productor agropecuario, pero este rol lo hace con otra perspectiva diferente a lo que es un partido. “El campo es una fuente importantísima para el ingreso de nuestro país y mientras siga de la misma manera vamos a seguir teniendo un gran país productivo impresionante en muchas zonas. No sé si está la guerra de la ciudad hacia el campo, pero con muchos de los que puedo hablar en privado veo que entienden que hay que hacer un trabajo comunitario entre el campo y el país, para que pueda seguir produciendo y podamos achicar la brecha, y que puedan devolver algo al campo, porque hay muchas cosas que hacer”, remarcó.

“Necesitamos ese gesto, como lo están diciendo, no sé quién va a ser el próximo presidente, pero sería lindo que nosotros podamos sacar lo que tenemos guardado y poder invertir en nuestro país; que del otro lado tengamos el gesto de que nos devuelvan algo, como el impuesto a las Ganancias. Que nos devuelvan cosas porque cuando hacemos los números, duele... Molesta. A mí no me molesta invertir en el país, pero que me den la posibilidad de seguir creciendo como productor. Si a mí no me dan la posibilidad de poder invertir y que no me van a cobrar más impuesto a las ganancias, o que voy a comprar un departamento y no me vas a cobrar ese impuesto, o lo que fuese, podríamos cambiar nuestro estilo de vida. Hasta que no suceda eso no vamos a poder seguir creciendo”, precisó.

Recordó que los futbolistas, que de alguna manera están ligados al agro, invierten en el país. “Va a haber un punto en el que vamos a decir ya está, porque va a descargar tanto al sector que no se va a querer invertir más. No queremos llegar a eso, por eso hay que luchar, para que haya una igualdad y que nos miren un poco para este lado. Tengo fe de que se va a dar vuelta y que el país siga como lo fue durante varias décadas”, se esperanzó.

Ponzio interrumpió la charla para decir que “lo que falta en este país es tener reglas claras” en todos los aspectos, no solo en los impositivos, sino también en educación. También explicó que siempre depende de cómo se pone al campo ante la sociedad. “Por ahí uno idolatra a gente mediante la televisión, como también idolatran gente por jugar al fútbol, pero como persona no terminamos siendo cómo ustedes pretenden. Hay algo más profundo, que entiendo y creo y es poder hablar. Llegar a puntos en comunes hacia donde vamos, a la mirada más allá, de ver cómo te ponen, porque hay mucho detrás del campo. Ejemplos como los nuestros se ve que el campo se derrama todo para abajo. Hoy nos tenemos que poner todos del mismo lado y ser reales. Hay una realidad porque acá nadie puede perdurar tanto en los mismos sectores, hay cambios continuos. Hay que darle una vuelta al cambio y a lo que se vive. Hay un montón de chicos que hoy no comen y esas realidades tienen que dolernos en el alma”, dijo.

Explicó que es necesario que todos miren para el mismo lado, como sucede en un equipo de fútbol. “Tenemos que tener la mirada del patrón, del que comanda, pero siempre dependes de tu compañero. Me ha pasado en el mundo del campo, de tener empleados más grandes que yo que se jubilan, y yo quería que se ponga mi camiseta, que el campo también es suyo, que deje a su hijo trabajando, porque también es una cadena. Muchas de las familias están relacionadas con el campo: tenemos al padre, al primo, al tío, que trabajó en el campo y eso para mí es importante. Es ponerte la camiseta y lo que cada uno hace es por igual. En el campo hay gente que comanda, hay capitanes sin cinta. He logrado entender que en el fútbol no hacía falta ponerse la cinta de capitán para ver lo que sucede desde adentro o afuera. En el fútbol me ha pasado de vivirlo desde afuera, cuando era el capitán del equipo, pero no jugaba y mis compañeros me han puesto en un lugar en que era parte de todo y era una voz para preguntar. En el campo también hay que saber eso”, ejemplificó.

Mariano Werner, quien se disculpó por conocer poco del campo, y esto era solo andar a caballo, dijo que se ha dedicado a las carreras. “Pero necesitamos que llueva para ponernos contentos. Muchos de los que estamos en esto, dependemos del campo. Ojalá que le vaya bien. El campo y el automovilismo tienen mucho que ver, porque hay una cara visible, pero hay un montón de gente trabajando. También los dos dependemos de otros factores como la suerte, porque se puede largar a llover un poco antes y tiraste por la borda lo que trabajaste en el mes. En el campo tenés otros factores como la sequía. Pero el campo es todo en todos lados, no solo por las empresas y las marcas, sino que es el interior”, explicó.

Para que mejore la situación, indicó que depende de las reglas de un gobierno y lo que se pueda trabajar. “No hay mejor gente que en el campo: ponen pasión y trabajo. Con todos los palos en las ruedas que le ha puesto el Gobierno siguen y siguen apostando, deseo que en algún momento eso se dé vuelta, porque es un motor que funciona”, indicó poniendo como ejemplo a los mecánicos con los que trabaja.