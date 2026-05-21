Quedan 100.000 hectáreas bajo el agua en la región castigada por un temporal

SANTA FE.- Pasó un mes de aquella semana del 20 de abril cuando el extremo norte de esta provincia recibió lluvias que superaron los 300 milímetros. Y a pesar del cambio meteorológico observado en mayo, unas 100.000 hectáreas de los departamentos 9 de Julio y Vera, cercanos al límite tripartito Santa Fe-Santiago del Estero-Chaco, continúan bajo agua. En plena crisis más de un millón de hectáreas habían quedado inundadas.

Las consecuencias son inevitables: pérdidas casi totales de la última campaña sojera, falta casi segura de pasturas naturales para el invierno y, lo que es también un problema mayor, la red vial de tierra presenta severos deterioros que en muchos casos impiden a productores acceder a sus explotaciones o para hacerlo deben recorrer centenares de kilómetros.

El centro de la atención sigue estando en Villa Minetti, departamento 9 de Julio, 425 kilómetros al noroeste de la capital santafecina. En esa zona, los productores agropecuarios alertaron que “la situación es grave en cuanto a la superficie afectada por el agua, principalmente en los distritos Villa Minetti y San Bernardo. Las pérdidas las podremos evaluar en unos días cuando veamos cuántas hectáreas se podrían cosechar de soja, maíz y algodón. En la ganadería las consecuencias se verán a la salida del invierno pero ya estimo serán importantes”, explicó en diálogo con LA NACION el ingeniero agrónomo Hugo Terré, dirigente de Federación Agraria Argentina (FAA), expresidente comunal de Villa Minetti y senador (MC) del departamento 9 de Julio.

Sobre la situación que presenta actualmente la red vial en la zona, donde no abundan las rutas asfaltadas, Terré comentó que “la mayoría de los caminos están intransitables, y para poder trasladarnos en la zona hay que hacerlo en tractores o a caballo”.

El experto aclaró que, “si bien ha mermado la entrada de agua desde Santiago del Estero, quedan unos ingresos menores. Y lo peor está en la zona de Villa Minetti, sin dudas”, subrayó.

Así buscaron acelerar el traslado de ganado en lo peor de la crisis hídrica Gentileza

Sobre el mismo tema, advirtió que “los suelos se encuentran saturados y sin capacidad de absorción. Los perfiles están totalmente cargados. Las represas ya no tienen capacidad para contener nuevos milimetrajes así que lo que llueva va a quedar arriba de los campos”, advirtió.

Andrés Lemos, veterinario de la zona de Vera, sumó datos a la situación vial en la región. Explicó que la ruta provincial 40 (que une Reconquista con el departamento 9 de Julio, tiene tramos bajo el agua. Citó el caso de los productores de los parajes Fortín Chilcas y Fortín Charrúa (Departamento de Vera), que para llegar a Fortín Olmos (a 70 kilómetros) deben transitar el doble de kilómetros por otras vías alternativas.

Impacto

Terré dijo: “No sabemos cómo termina esto, si se va a poder cosechar o cuántas vacas se van a morir. El daño no se ha podido evaluar aún”. Agregó: “En los próximos días se podría conocer un panorama más claro sobre las pérdidas, aunque sabemos que los productores medianos y pequeños son los más afectados por la situación”.

Al respecto, un informe parcial que se conoció a fines de abril último, reveló que los cultivos afectados fueron 48.000 hectáreas con soja, 15.000 con maíz, 6000 sembradas con pastura y 10.000 de bosque nativo. Ello equivalía al 87% del área comprometida en la zona noroeste, que luego comenzó a recibir los excedentes hídricos del sudeste santiagueño.

También fue importante la mortandad de ganado vacuno ante la imposibilidad de contar con dormideros o poder realizar una evacuación hacia zonas altas. Para comprender lo sucedido debe indicarse que la zona de Villa Minetti acumuló 1030 milímetros entre enero y abril de 2026, cuando el promedio anual histórico ronda los 900 milímetros. De ese total, entre el 20 y el 27 del mes pasado, la zona registró 330 milímetros.

En el peor momento de la inundación tuvieron que evacuar la hacienda Gentileza Sociedad Rural de Vera

Como paliativo, el gobierno provincial declaró la emergencia agropecuaria en los departamentos del norte santafecino (Vera, 9 de Julio y General Obligado), que regirá hasta el 30 de septiembre. Se determinó la prórroga del vencimiento del Impuesto Inmobiliario Rural (cuotas 3, 4 y 5) para los productores que obtengan su certificado de emergencia.

El comunicado destacó que en términos productivos, la superficie afectada se estimó en aproximadamente 1.300.000 hectáreas, incluyendo actividades agrícolas y ganaderas. Los principales daños, según lo informado, se registran en cultivos de soja y algodón, mientras que en el sector ganadero el impacto alcanza los campos bajos de distritos que reúnen unas 430.000 cabezas.