“No tenemos alternativas”: productores se declararon en alerta y amenazan con volver a las rutas

Tras una asamblea que comenzó a gestarse desde la semana pasada, productores autoconvocados amenazaron con cortar rutas ante la falta de medidas concretas de parte del Gobierno. En la reunión, que se realizó este lunes desde muy temprano en el cruce de la ruta 188 y la ruta a La Violeta, en Guerrico, en la que pidieron la baja de retenciones y un dólar único para el campo, adelantaron que “no tienen alternativa” y que “el clima se está enrareciendo día a día”.

“La gente está pidiendo a gritos cortar las rutas, no sabemos si estamos en condiciones, pero todo el mundo está viendo hacia otro lado. ¡La situación es muy crítica!”, dijo Raúl Víctores, prosecretario de la Sociedad Rural de San Pedro, a LA NACION. El dirigente, que estuvo en la asamblea, apuntó: “Hay mucho fastidio en la gente, están muy irascible con todo esto. Me llama mucho la atención entre la virulencia de la gente, el tema del pedido de los productores de salir a las rutas”. El enojo del sector agropecuario está expuesto ante la falta de medidas puntuales que puedan morigerar el impacto que va a dejar la sequía. El planteamiento de salir a cortar rutas no se había hecho en oportunidades anteriores.

“No tenemos alternativas. Esto está empujando el conflicto que todos los días toma grandes dimensiones; lo que se está viendo es superior a lo que se vio en 2008″, agregó Víctores. Los productores autoconvocados pertenecen a la zona de San Nicolás, Ramallo y Pergamino, y estaba motivado por un pedido por retenciones cero, tipo de cambio único real y libre, que es la síntesis de otras asambleas.

La asamblea se realizó este lunes con productores de Ramallo, San Nicolás y Pergamino

“Creo que esto [los cortes de rutas] es inevitable, parece que vamos hacia eso, lamentablemente. Hoy escuché gente que antes no avanzaba en ese tema y ahora lo están haciendo. Así como colofón, tiende a endurecer un futuro conflicto”, puntualizó el productor quien mencionó que en este momento de crisis, el productor está “mendigando cuestiones necesarias” ante la emergencia climática, sobre los mismos aportes que ha hecho al Estado y que este no ha devuelto.

“Se está enrareciendo día a día la situación, el clima de la gente. Hoy algunos comerciantes estaban ahí en el mismo sentido que los productores afectados por esta situación. Entiendo que se está tomando conciencia”, afirmó el productor.

En un breve comunicado mencionaron: “¡Solicitamos medidas urgentes! La inmediata declaración de zona de desastre agropecuaria, al norte de la provincia de Buenos Aires, eliminación de derechos de exportaciones, unificación del tipo de cambio y subsanar la intervención a los mercados, para devolverle viabilidad a la actividad en la próxima campaña, líneas de créditos blandas, al menos de tres años, con uno de gracia para afrontar los compromisos contraídos y hacer frente a la próxima campaña”.

Por otro lado, recordaron que hoy vence el plazo establecido por la Mesa de Enlace para que se realicen medidas concretas, por lo que pusieron “en discusión un estado de alerta con posibilidad de volver a las rutas”.