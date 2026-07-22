“Noche Braford”: buenos precios en la venta de la raza en la Exposición Rural de Palermo

En el marco de una nutrida concurrencia de invitados, ayer se realizó la “Noche Braford”, donde se realizó la entrega de premios en la raza en la Exposición Rural de Palermo y las ventas, estas últimas a cargo de la firma consignataria Colombo y Magliano.

Con una subasta calificada de dinámica, se comercializaron cuatro toros a un valor promedio de $21.571.428. El mínimo fue de $13.500.000 y el máximo de $23.000.000 por el 50% de un reproductor.

Por el lado de las hembras, las tres piezas subastadas promediaron los $17.200.000. El mínimo se ubicó en $7.000.000 y el máximo en $19.500.000 (50%). El remate registró la participación de nueve vendedores y 13 compradores.

Las juras

En la muestra, el jurado Martín Zuza eligió como Gran Campeón Macho al box 774,“Fidel”, un toro senior de la cabaña La Dominga, de Agrolepal SRL y Budeguer, de Cachi Yaco SA, ubicada en Ischilín, Córdoba. El Reservado Gran Campeón Macho fue el box 757, de la cabaña Santa Irene, de Ganagrin, de Corrientes, mientras que el Tercer Mejor Macho correspondió al box 734, de la cabaña Doña Evangelina, de El Norte Cordobés SRL, de Sumampa, Santiago del Estero.

Juan Pedro Colombo, de la casa rematadora

En tanto, el Gran Campeón Hembra fue el box 867, de la cabaña El Aljibe, de Marcelo Grosso y familia, proveniente de General Deheza, Córdoba. La Reservada Gran Campeón Hembra fue para el box 882, perteneciente a Establecimiento San Vicente SA y Marta Carina SRL, mientras que el reconocimiento a la Tercera Mejor Hembra quedó en manos del box 846, de cabaña Doña Juana, de Tatagua SA, ubicada en Villa Trinidad, Santa Fe.