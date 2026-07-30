“Somos una isla”: la Unión Europea avaló un importante desarrollo de Santa Fe para certificar la producción libre de deforestación

La provincia de Santa Fe dio un paso para posicionar su producción agropecuaria frente a las nuevas exigencias ambientales de los mercados internacionales. Se trata de Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), una herramienta pública, gratuita y digital que certifica que los productos provienen de establecimientos rurales libres de deforestación y que ya recibió el respaldo de la Unión Europea (UE) como un modelo de adaptación a los nuevos estándares de comercio en el mundo.

La iniciativa surgió como respuesta al Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR), que exigirá que las materias primas que ingresen al bloque comunitario acrediten que fueron producidas en tierras sin deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020, que cumplen con la legislación local y que cuentan con mecanismos de debida diligencia.

Para el gobierno santafesino, lejos de convertirse en una barrera para el comercio exterior, la nueva normativa abre una oportunidad para poner en valor una característica diferencial de la provincia.

La delegación de la Unión Europea en la Argentina valoró la iniciativa como un ejemplo de adaptación frente a los nuevos estándares ambientales

En diálogo con LA NACION, el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, aseguró que el nuevo escenario internacional encuentra a la provincia en una posición privilegiada.

“Si bien dicha resolución de la UE para muchos ha sido una amenaza o una barrera arancelaria, en la provincia de Santa Fe lo vemos como una oportunidad, principalmente por el diagnóstico que tenemos en la provincia, que es muy auspicioso frente a exigencias de ese estilo”, afirmó.

Según explicó el funcionario, esa situación no es casual. Recordó que Santa Fe comenzó a trabajar en la protección de los bosques nativos incluso antes de la sanción de la Ley Nacional de Bosques.

Mántaras recordó que Santa Fe comenzó a trabajar en la protección de los bosques nativos incluso antes de la sanción de la Ley Nacional de Bosques

“Santa Fe tiene una política de bosques inclusive anterior a la Ley Nacional de Bosques. Cuando se sancionó la ley nacional, la provincia ya tenía una normativa propia que ordenaba la elaboración de un mapa de bosques nativos, por lo que no nos tomó por sorpresa”, señaló.

Mántaras remarcó que esa política permitió construir un diagnóstico preciso sobre el territorio provincial y hoy representa una ventaja frente a las exigencias internacionales: “La provincia tiene un compromiso con la protección de los bosques nativos de larga data. Santa Fe solamente tiene las categorías roja y amarilla; no tenemos categoría verde, que es la que permite el cambio de uso del suelo”.

En el encuentro, la Jefa de Cooperación de la UE, Ilse Couge, destacó la importancia de esta iniciativa como un buen ejemplo de adaptación e innovación

Ese trabajo previo, indicó, permitió determinar que el impacto de la deforestación reciente es mínimo. “De todas las partidas catastrales de inmuebles rurales de la provincia de Santa Fe solamente el 0,4% estaría en disturbio o tendría algún episodio de deforestación en los términos de la EUDR desde diciembre de 2020 a la fecha, por lo cual nos posiciona de una manera privilegiada. Somos una isla en Latinoamérica; inclusive debemos ser el único estado subnacional con esa cualidad”, sostuvo.

A partir de ese diagnóstico, la actual gestión del gobernador Maximiliano Pullaro desarrolló la plataforma SFPS, que permite a cualquier productor obtener un certificado que acredita que su establecimiento está libre de deforestación.

En detalle, el trámite se realiza íntegramente de manera digital mediante el sistema Ciudadano Santa Fe. El productor ingresa su CUIT, incorpora el número de Renspa y las partidas inmobiliarias del establecimiento. La plataforma cruza automáticamente la información con registros de ARCA, Senasa, Catastro y los sistemas oficiales de monitoreo ambiental. Si no existen observaciones, emite el certificado vinculado al establecimiento rural.

La intención del gobierno santafesino es que el sistema no quede limitado únicamente a la producción bovina; actualmente, la herramienta permite acreditar que un animal nacido, criado y faenado en Santa Fe proviene de un establecimiento libre de deforestación DyN

Para Mántaras, uno de los principales atributos de la herramienta es que reúne información pública de distintos organismos para transformarla en una certificación con valor comercial. “Lo que hemos establecido es una plataforma pública, con información de organismos nacionales como ARCA, Senasa y Ambiente Nación, además de Catastro y el gobierno provincial, para construir un documento público que manifiesta un atributo muy considerado por algunos mercados: que ese predio es libre de deforestación y, por ende, lo que se produce allí también lo es”, explicó.

La intención del gobierno santafesino es que el sistema no quede limitado únicamente a la producción bovina. Actualmente, la herramienta permite acreditar que un animal nacido, criado y faenado en Santa Fe proviene de un establecimiento libre de deforestación. Sin embargo, la provincia ya trabaja junto con Senasa para ampliar su alcance e integrarlo con otros sistemas de trazabilidad.

El funcionario aclaró que la provincia también recibe una importante cantidad de terneros provenientes de otras jurisdicciones para completar el ciclo productivo. En esos casos, explicó, el desafío será mantener la trazabilidad del atributo “libre de deforestación” durante todo el proceso, para lo cual la provincia trabaja en la integración de la plataforma con otros sistemas de información: “Recibimos muchos terneros de otras provincias, tendremos que mantener la custodia del atributo haciendo convivir con otros sistemas, como Visec”.

“El objetivo es que ese 0,4% que hoy estaría en disturbio pueda, mediante planes de manejo, quedar en armonía con la legislación provincial y la Ley de Bosques”, indicó Mántaras ESV

Además, la pretensión del gobierno provincial es acreditar que el arroz de San Javier, la frutilla de Coronda, el algodón del norte provincial, la nuez pecán y todas las producciones santafesinas provienen de establecimientos libres de deforestación.

El funcionario destacó además que el sistema incorpora una herramienta para corregir situaciones detectadas durante el proceso de validación. Explicó que, cuando una partida presenta alguna observación vinculada con deforestación, el productor es derivado automáticamente al Ministerio de Ambiente para elaborar un plan de manejo que permita regularizar la situación. “El objetivo es que ese 0,4% que hoy estaría en disturbio pueda, mediante planes de manejo, quedar en armonía con la legislación provincial y la Ley de Bosques”, indicó.

Además, la pretensión del gobierno provincial es acreditar que el arroz de San Javier, la frutilla de Coronda, el algodón del norte provincial, la nuez pecán y todas las producciones santafesinas provienen de establecimientos libres de deforestación

En paralelo, la provincia impulsa un esquema de manejo de bosques con ganadería integrada para compatibilizar la conservación con la producción: “Entendemos que va a ser la herramienta para producir carne en nuestros montes, carne de calidad con un marco de sostenibilidad. No tenemos una mirada puramente conservacionista, sino productivista de nuestros bosques nativos para los ganaderos en monte”.

El programa también recibió un fuerte respaldo de la Unión Europea. La Delegación del bloque en la Argentina destacó que la plataforma, desarrollada en parte con financiamiento de AL-INVEST Verde, constituye un ejemplo de innovación para facilitar el cumplimiento del Reglamento Europeo sobre Deforestación y fortalecer la competitividad exportadora de la provincia. Ilse Couge, jefa de Cooperación de la Unión Europea en la Argentina, la definió como “un buen ejemplo de innovación y adaptación”.

Para el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, la presentación de la herramienta en la Exposición Rural de Palermo reflejó el compromiso de la provincia con “un modelo productivo competitivo y preparado para responder a las nuevas demandas internacionales”. Agregó que el objetivo es que “los productores cuenten con el respaldo del Estado para transformar esos desafíos en oportunidades”. Sostuvo que, con esta iniciativa y el reconocimiento de la UE, Santa Fe fortalece una estrategia que integra producción, innovación y sostenibilidad para generar nuevas oportunidades de exportación.