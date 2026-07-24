Nuevo arancel de Trump: la carne quedó fuera de la medida y el sector celebró mantener una ventaja clave para vender a EE.UU.

La nueva ofensiva comercial lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la imposición de aranceles adicionales a decenas de socios comerciales, generó incertidumbre en distintos sectores exportadores. Sin embargo, la industria frigorífica argentina recibió una noticia positiva: la carne vacuna quedó fuera de los nuevos gravámenes adicionales y mantendrá las condiciones de acceso que ya tenía hacia ese mercado, uno de los destinos que más creció para las ventas al exterior en el último año.

Fuentes del Gobierno consultadas por LA NACION confirmaron que “en carnes no hay cambios” y explicaron que estos productos continúan dentro de la lista de excepciones, por lo que no se les aplicarán los aranceles adicionales derivados de la denominada investigación 301. De esta manera, las exportaciones que ingresan dentro del cupo seguirán pagando un arancel cercano a cero [44 dólares por tonelada], mientras que las ventas por fuera de esa cuota continuarán tributando el arancel de Nación Más Favorecida (NMF), del 26,4%, al igual que el resto de los países. Ayer Trump anunció aranceles que serán del 10% para la Argentina, entre otros países, pero no se incluyó a la carne.

En ese contexto, desde el Gobierno remarcaron que la principal ventaja para la Argentina sigue siendo la ampliación de la cuota de exportación a 100.000 toneladas, lograda este año en el marco del acuerdo comercial e inversiones firmado con Estados Unidos. El cupo inicial era 20.000 toneladas.

Estados Unidos se consolidó como uno de los principales destinos para la carne argentina: en el primer semestre las exportaciones hacia ese país casi se triplicaron respecto del mismo período de 2025

La relevancia de haber quedado fuera de los nuevos aranceles adicionales se explica por el peso que ganó Estados Unidos para la carne argentina en muy poco tiempo. Según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), entre enero y junio de este año se enviaron a ese destino 55.506 toneladas, casi el triple de las 19.443 toneladas exportadas en el mismo período de 2025.

Solo en junio, además, Estados Unidos fue el segundo destino de la carne argentina, detrás de China, con aproximadamente 12.400 toneladas entre carne refrigerada y congelada. El propio informe atribuye ese desempeño al impacto que tuvo la ampliación del contingente libre de aranceles.

Para el consultor ganadero Víctor Tonelli, la importancia de este mercado cambió radicalmente en muy poco tiempo. Según explicó, Estados Unidos pasó de importar históricamente de todo el mundo entre 1,2 y 1,3 millones de toneladas de carne vacuna por año a un volumen que este año rondará los tres millones de toneladas, impulsado por una demanda que continúa creciendo pese al aumento de los precios al consumidor.

“Estados Unidos se ha transformado hoy en el principal mercado mundial. Va a estar muy cerca del total de importaciones de China y, si uno mira tres años para atrás, el crecimiento fue exponencial”, señaló.

El analista explicó que el consumo de carne vacuna en ese país ronda actualmente los 27 kilos por habitante y que, aun con incrementos cercanos al 15% en los precios al consumidor durante el último año, la demanda se mantuvo firme.

“Es un mercado excepcionalmente importante. Para la Argentina ya está participando en cerca del 25% del total de las exportaciones, cuando el año pasado representaba apenas el 8 o el 9%”, afirmó. En ese escenario, Tonelli consideró que la exclusión de la carne vacuna de los nuevos aranceles adicionales confirma la necesidad que tiene Estados Unidos de seguir abasteciéndose del exterior.

“Que hayan dejado afuera del arancel adicional a la carne vacuna ratifica dos cosas: la necesidad de importación que tiene Estados Unidos y la importancia de países proveedores como la Argentina”, sostuvo. Además, el especialista evaluó que esta decisión podría contribuir a consolidar la ampliación del cupo otorgado este año.

La ampliación de la cuota de exportación a 100.000 toneladas fortaleció la presencia de la carne argentina en Estados Unidos, un mercado que hoy representa cerca de una cuarta parte de las ventas externas del sector Archivo

“Es muy probable que las 100.000 toneladas queden firmes para el año que viene. Eso todavía está por definirse, pero las conversaciones están avanzadas”, indicó.

La ampliación de esa cuota fue uno de los principales resultados del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas firmado entre la Argentina y Estados Unidos en febrero de este año. El entendimiento elevó de 20.000 a 100.000 toneladas el volumen de carne vacuna argentina con acceso preferencial al mercado estadounidense, mediante la incorporación de un cupo adicional de 80.000 toneladas para 2026.

El acuerdo no se limitó a la carne. También contempló la eliminación de aranceles para 1675 productos argentinos, con el objetivo de ampliar el comercio bilateral y promover nuevas inversiones entre ambos países. Según estimó entonces la Cancillería, esas medidas permitirían recuperar exportaciones por más de US$1000 millones, mientras que, para la cadena cárnica, la ampliación de la cuota podría representar ingresos adicionales cercanos a US$800 millones.