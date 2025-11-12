LA NACION

Nuevo mandato: Carlos Castagnani fue reelecto presidente de CRA

Seguirá en la entidad para el período 2025/2027

Carlos Castagnani seguirá al frente de CRA
Carlos Castagnani seguirá al frente de CRA

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) renovó su Comisión Directiva para el período 2025-2027, según informó la entidad. Carlos Castagnani fue reelegido como presidente.

De acuerdo con la entidad, el dirigente estará acompañado de una “Mesa Ejecutiva integrada por dirigentes de distintas confederaciones del país, reflejando el espíritu federal y participativo que caracteriza a la institución”.

Además de Castagnani, la nueva conducción quedó conformada de la siguiente manera: José Ignacio Colombatto (vicepresidente 1º), Javier Rotondo (vicepresidente 2º), Pablo Juan Sánchez (vicepresidente 3º), Adrián Luna Vázquez (secretario), José Ignacio Lobo Viaña (prosecretario 1º), Daniel Enrique Lavayén (prosecretario 2º), Ricardo Roquette (Tesorero) y Jorge Rois (Protesorero).

Integrantes de la nueva Comisión Directiva
Integrantes de la nueva Comisión Directiva

“Completan la Comisión Directiva los vocales Juan Carlos Goya, Gustavo Sutter Schneider, Guillermo Martínez Balbis, César Guatti, Carlos Miguel Bilbao, Juan Pablo Karnatz y Mario Hugo Leiva”, indicaron.

