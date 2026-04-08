Nuevo récord: suben a 67 millones de toneladas la cosecha de maíz y superará por un muy amplio margen a la soja

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ajustó al alza la estimación de producción de maíz para la campaña 2025/26 y ahora proyecta 67 millones de toneladas, un incremento de 5 millones de toneladas respecto del cálculo previo. En el mismo informe, la entidad indicó que la soja se sostiene en 48 millones de toneladas, pese a una caída en el área sembrada.

Según el informe de la entidad, el cambio en el maíz responde a una combinación de factores productivos y climáticos. “Se sembró mucho más maíz del que se pensaba”, señalaron desde la BCR, a partir del trabajo de clasificación con imágenes satelitales. De acuerdo con los datos de BCR se incorporaron 420.000 hectáreas, lo que llevó el área total a 10,2 millones de hectáreas. Este ajuste tiene un impacto directo en el volumen final. “Si solo se considerara el cambio de hectareaje, la producción habría aumentado alrededor de 4 millones de toneladas, pero hay un millón extra que se suma por mayores resultados de la cosecha”, indicó.

De acuerdo con los datos de BCR se incorporaron 420.000 hectáreas, lo que llevó el área total a 10,2 millones de hectáreas

El volumen de cosecha se ubicaría un 34% por encima del ciclo pasado y un 28% superior al récord previo, de 52,5 millones de toneladas hace dos años. Este escenario es consecuencia de que, según la BCR, tras un período de déficit hídrico hacia fines del verano, el clima cambió de manera marcada en las últimas semanas. “Actualmente, estamos en un claro ciclo positivo con respecto a los acumulados de lluvias”, destacó.

Los ajustes en producción también son resultado de una mejora en los rindes. La BCR indicó que en la zona central del país —donde ya se cosechó una parte importante del maíz temprano— los resultados estuvieron por encima de lo esperado. En esa región, el avance de cosecha alcanza el 67%, mientras que a nivel nacional el progreso ronda el 23% del área, siempre de acuerdo con los datos de la entidad.

Evolución de la cosecha de maíz BCR

Otro punto que destacó el informe es que, en contraste con lo ocurrido en la campaña anterior, el cultivo transcurrió el ciclo sin noticias sobre daños de consideración causados por el spiroplasma, enfermedad causada por la plaga de la chicharrita. “El monitoreo constante, la inversión y la incorporación de materiales más resistentes han sido parte del enorme esfuerzo realizado”, remarcaron desde la entidad.

El aumento del área sembrada se concentró principalmente en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, lo que explica buena parte del salto productivo del cereal.

En paralelo, el informe de la BCR reflejó una dinámica distinta para la soja. Según la entidad, la superficie sembrada se redujo en 200.000 hectáreas, hasta ubicarse en 16,2 millones de hectáreas, una caída interanual del 8,7%.

Los números del maíz BCR

Sin embargo, la BCR aclaró que el impacto sobre la producción es limitado. “Aún con menos superficie”, la soja se mantiene en 48 millones de toneladas, sostenida por una mejora en los rindes, aunque apenas 2,9% por debajo del ciclo pasado.

El rendimiento promedio nacional, según la entidad, se estima en 30,3 quintales por hectárea, con buenos resultados en los lotes de primera y señales de recuperación en los de segunda. “Hay buenos indicios de mejores resultados en sojas de primera y recuperación en sojas de segunda”, señaló el reporte.

No obstante, la BCR advirtió que la cosecha todavía es incipiente y que las proyecciones podrían ajustarse en las próximas semanas. La entidad remarcó que será clave que la recolección tome ritmo para consolidar los rindes observados hasta ahora.

Los números de la soja BCR

La entidad detalló que los mejores desempeños se observan en las zonas núcleo, con rindes más firmes en provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, mientras que otras regiones muestran mayor variabilidad.