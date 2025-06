“Obligados a defenderlo”: legisladores y un gobernador se sumaron al rechazo a la reforma en el INTA

Los intentos para frenar la avanzada oficial sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) escalaron al interior del país: la Cámara de Diputados de San Juan aprobó, por amplia mayoría, una declaración en defensa del INTA. Mientras tanto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió escuchar al interior productivo, y el director del INTA, Ariel Pereda, advirtió en el Senado sobre el peligro de modificar el esquema de gobernanza del organismo.

Mientras el gobierno nacional busca impulsar un plan de recortes y reestructuración del organismo, el rechazo crece desde distintos sectores políticos, sociales y científicos del país. Este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó por 35 votos a 1 una declaración que reclama frenar despidos, el cierre de agencias de extensión y la alteración del modelo de gobernanza del organismo. Los legisladores de esa provincia manifestaron su “más firme respaldo” al INTA, como política de Estado, y solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que no avance en reformas que generen despidos en su personal, disminuyan la cantidad de agencias de extensión, modifiquen su sistema de gobernanza o reduzcan programas y proyectos. Además, pidieron que el gesto lo repliquen los legisladores nacionales y los concejos deliberantes municipales.

“Esta Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan expresa su más firme respaldo al INTA como política de Estado. Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que no se despida personal del INTA, que no se modifique su ley de creación, ni su modelo de gobernanza, que se garantice la continuidad territorial de sus agencias en la provincia, y que se asegure la ejecución sostenida de los programas y proyectos que benefician a cientos de familias rurales sanjuaninas”, expresa el texto votado por legisladores de todos los bloques, desde Producción y Trabajo hasta el justicialismo y la UCR.

En la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan se aprobó por mayoría una declaración de apoyo y respaldo al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Diputados San Juan

La iniciativa logró dictamen de consenso en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara y luego el apoyo de los legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria (del oficialista Producción y Trabajo, del justicialismo, radicales, etc.). Se trata de un pedido claro al Gobierno para que preserve al personal altamente calificado de INTA y a su sistema de gobierno en el que participan organizaciones de productores en todas sus unidades; todos los cargos en la institución son concursados y cuenta con un sistema de investigación en temáticas agropecuarias aliadas a la extensión.

Trabajadores del INTA se manifestaron frente al Congreso, que reunió reclamos por el Garraham, los discapacitados, los jubilados y ante los femicidios Hernan Zenteno - La Nacion

Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo santafesino también hubo un mensaje fuerte. Maximiliano Pullaro, gobernador, expresó su confianza en que el Gobierno escuche al interior productivo: se mostró esperanzado con que el gobierno nacional escuche sus planteos respecto al INTA. “Ya nos escucharon a principios de este año cuando pedimos que se bajaran las retenciones, fundamentalmente por la fuerte crisis que atravesó el campo: la sequía, los bajos rindes y la caída en el precio de los commodities”, expresó durante la exposición de Agroactiva.

El gobernador remarcó que, tal vez desde Buenos Aires, no se dimensiona lo que representa el INTA, pero quienes trabajan articuladamente con el organismo en el interior del país saben de su valor estratégico. “Estamos obligados a defenderlo, porque el INTA es lo que necesita el campo para producir más y mejor. Es ciencia y tecnología aplicada al desarrollo productivo, y eso no se puede perder”, sostuvo.

Ariel Pereda, director Nacional del INTA en el Senado

En este marco, los trabajadores del INTA, técnicos y ciudadanos lanzaron una campaña en Change.org para sumar apoyo. En una carta abierta destacaron que el INTA “no es solo una institución del Estado: es una columna vertebral del desarrollo agropecuario nacional”.

“Desde su creación en 1956, el INTA ha estado al servicio del país, generando conocimiento, desarrollando tecnologías, acompañando a productores y protegiendo nuestros recursos naturales. Su trabajo sostiene la soberanía alimentaria, la productividad y el arraigo rural en todo el territorio”, señalaron la misiva. Por último dijeron que el INTA es de todos. “No es un gasto, es una inversión en presente y futuro. Desmantelarlo es retroceder. Cuidar al INTA es cuidar el desarrollo soberano, federal e inclusivo de nuestro país”, indicaron.

Mientras tanto, más trabajadores expresaron con tristeza la decisión de dar un paso al costado del organismo. Uno de ellos fue Joni Camarasa, un zootecnista, especialista en Forrajes Conservados y Nutrición Animal, quien en sus redes sociales contó los pormenores de su situación. “Me he mantenido al margen, pero viendo la situación actual del INTA, ya no puedo más. Es una institución que me formé en todo sentido. Tuve la oportunidad de trabajar junto a grandes referentes nacionales e internacionales en ganadería y forrajes. Por esas cosas de la vida —mías y de la institución—, hace unos años decidí dar un paso al costado, cuando era Jefe del área de Ganadería en INTA Pergamino. Aunque ya no formo parte del equipo formalmente, sigo colaborando en ensayos y con tesistas de grado", contó.

Un especialista en Forrajes Conservados y Nutrición Animal se refirió al INTA y contó los motivos de su salida

Y siguió: “Me duele mucho lo que está pasando, y desgraciadamente, van a pagar justos por pecadores. Si me preguntan si el INTA necesita un reordenamiento, la respuesta es sí, en todo sentido. Es un tema para discutir largo y tendido. Pero la cuestión hoy es ¿quién y cómo lo van a hacer? Lo que veo es que lo están por romper. Y ojalá no lo hagan tanto como para que no pueda reconfigurarse“.

Además, advirtió que ojalá le devuelvan los fondos necesarios al INTA para trabajar y vuelva a ser el INTA que alguna vez fue. “Eso es lo que el sector necesita. Me puedo cansar de mostrar cómo las mejoras tecnológicas del INTA, a lo largo de su historia, han contribuido a una productividad y rentabilidad del sector. Hoy, lamentablemente, nadie lo ve. Una lástima. Hoy el productor, en general, lo ve lejano. Y ya no lo siente propio", cerró.