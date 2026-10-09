Ofrecen US$3,5 millones: crece la puja por los activos de una láctea quebrada que fabricaba reconocidas marcas de yogures y postres

Escala la disputa por los activos de Alimentos Refrigerados SA (ARSA), la empresa láctea quebrada que elaboraba yogures y postres de marcas como Yogs, Shimy, Sancorito, Vida y Sublime. Luego de que Vicentin SAIC, ahora controlada por el Grupo Grassi, mejorara su oferta de US$2,5 millones a US$3,5 millones por la totalidad de los bienes, Adecoagro, a través de L3N SA, también elevó su propuesta económica hasta los US$3,5 millones. Ambas compañías están interesadas en las plantas de Arenaza, en Buenos Aires, y Monte Cristo, en Córdoba, junto con las marcas y otros activos de la firma.

Según una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°29, L3N ratificó su interés y comunicó su intención de ofrecer US$3,5 millones, aunque aclaró que la propuesta continúa condicionada a una revisión de los establecimientos. El escrito fue presentado el 9 de septiembre por Juan Manuel Orquín Strassburger, abogado de la compañía.

L3N es una sociedad creada en 2019 por Adecoagro para gestionar los activos lácteos que adquirió a SanCor, entre ellos las marcas Las Tres Niñas, Angelita y Apóstoles. Ahora, mediante esa firma, el grupo agroindustrial busca incorporar los bienes de ARSA a su negocio lácteo.

Una de las plantas de ARSA, en Arenaza, provincia de Buenos Aires

En el escrito judicial, L3N manifestó su intención de “ofrecer un mejor precio respecto del contenido originalmente en la propuesta condicionada”. Sin embargo, aclaró que el aumento no modificaba las condiciones planteadas anteriormente y que todavía no había podido inspeccionar las instalaciones. “Actualmente, L3N SA no ha podido visitar las plantas toda vez que la Sindicatura no se ha expedido aún sobre la autorización solicitada”, indicó. Por eso, reiteró su pedido de acceso a los establecimientos y a la documentación técnica, contable y vinculada con las marcas.

La empresa aclaró que antes de presentar una oferta definitiva necesita completar esa revisión y que podría modificarla o directamente no presentar ninguna oferta. De todas maneras, sostuvo que “se encuentra en condiciones de ofertar, por la totalidad de los activos de la fallida comprendidos en su presentación original” los US$3,5 millones. También señaló que no se haría cargo de las deudas de ARSA ni sucedería a la empresa en sus relaciones laborales y comerciales. L3N destacó que cuenta con “la trayectoria, la capacidad técnica, operativa y financiera, y el respaldo del grupo Adecoagro” para volver a poner en funcionamiento las plantas.

Por su parte, Vicentin presentó el 21 de agosto una oferta irrevocable y vinculante por US$3,5 millones, a diferencia de la propuesta condicionada de L3N. La cerealera informó, además, que depositó una garantía en pesos equivalente al 10% del precio ofrecido, es decir, US$350.000.

Vicentin explicó que la mejora buscaba “elevar el precio ofrecido, incrementando de ese modo el recupero de la masa” y discriminar el valor de los distintos activos. Así, asignó US$1,15 millones a la planta de Arenaza y las marcas de flan casero; US$1,7 millones a la planta de Monte Cristo; US$625.000 a las restantes marcas y derechos comerciales, y US$25.000 a vehículos, existencias y otros bienes. Aclaró que esos valores son únicamente una distribución interna, porque la propuesta es integral y no admite adjudicaciones parciales.

La cerealera pidió a la Justicia que le venda directamente los activos de ARSA. En caso de que se abra una competencia entre los interesados, solicitó tener una oportunidad para igualar la mejor oferta que presente otro interesado. “La propuesta de esta parte es la única que preserva esa unidad”, sostuvo al explicar por qué considera conveniente vender juntas las plantas, las marcas y los demás bienes. Según argumentó, esto permitiría volver a poner en funcionamiento las fábricas de Arenaza y Monte Cristo.

Una de las plantas industriales de Alimentos Refrigerados SA (ARSA), la láctea quebrada cuyos activos se disputan distintas empresas Gentleza arsa

Ese pedido de preferencia es uno de los puntos de desacuerdo entre las compañías. L3N reclamó un procedimiento abierto de mejora de ofertas, sin ventajas para ninguno de los participantes. Según sostuvo, “la existencia de múltiples interesados y de ofertas económicas concurrentes sobre unos mismos bienes, exige que la realización de dichos bienes se sustancie mediante un procedimiento competitivo, transparente y reglado”.

Además, cuestionó la posibilidad de que se otorgue a un solo interesado el derecho de igualar una oferta superior. “El reconocimiento de un derecho de preferencia o de igualación unilateral en favor de un único oferente, desalentaría la formulación de mejores propuestas por parte de los restantes interesados”, dijo.

La disputa incluye a otros interesados. Según detalló Vicentin en su presentación, Elcor SA, fabricante de Tonadita, ofreció US$1 millón por la planta de Arenaza y determinadas marcas de flan casero, además de US$450.000 por otras marcas. La cerealera mencionó también a un grupo de oferentes que propuso US$1,5 millones por el inmueble de la planta cordobesa. Ante las distintas alternativas, el 20 de agosto la Justicia dispuso designar un evaluador para estimar el valor de los bienes, tanto en conjunto como por separado. Por ahora, no hay una adjudicación definida.