Un ambicioso programa que nació en Córdoba ya alcanzó más de 3 millones de hectáreas

A 10 años de la puesta en marcha de su Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), Córdoba busca dar un nuevo paso: llevar esta política pública al ámbito nacional. El programa nació para promover una producción más sostenible y reconocer a los productores que incorporan prácticas responsables. Actualmente alcanza a más de 3,15 millones de hectáreas, con más de 3200 productores y 25.100 prácticas declaradas.

El aniversario se conmemoró en la Casa de Córdoba en Buenos Aires, donde el ministro de Bioagroindustria provincial, Sergio Busso, destacó el camino recorrido y planteó el desafío de ampliar la experiencia. La iniciativa se desarrolló a partir de una articulación entre el Estado, los productores y más de 50 instituciones vinculadas con la actividad agropecuaria.

“Hacer las cosas bien era un desafío; hace 10 años invitamos a los productores de Córdoba a sumarse y desde entonces trabajamos con más de 50 instituciones para incentivar la producción sostenible”, señaló Busso. El funcionario destacó además algunas de las herramientas incorporadas durante el proceso, entre ellas un seguro multirriesgo.

“Hacer las cosas bien era un desafío; hace 10 años invitamos a los productores de Córdoba a sumarse y desde entonces trabajamos con más de 50 instituciones para incentivar la producción sostenible”, señaló Busso

El año pasado, ese plan piloto alcanzó 550.000 hectáreas de soja y maíz y permitió brindar cobertura gratuita a numerosos productores. La intención ahora es ampliar esa herramienta y aumentar la superficie alcanzada. “El año pasado innovamos con el seguro multirriesgo, mediante un plan piloto que alcanzó 550.000 hectáreas de soja y maíz y permitió brindar cobertura gratuita a numerosos productores, y apostamos a escalar la cantidad de hectáreas cubiertas”, afirmó.

El desafío que plantea Córdoba no se limita a sostener el programa dentro de la provincia. La intención es convertir la experiencia acumulada en una política que pueda extenderse a otras regiones productivas del país. “Tenemos el enorme desafío de escalar este programa, que es el compromiso articulado de lo público y privado”, sostuvo Busso.

En esa línea, durante el encuentro la diputada nacional por Córdoba Carolina Basualdo anticipó que el bloque de Provincias Unidas buscará darle un marco nacional a este tipo de iniciativas. “Los diputados de Provincias Unidas vamos a presentar un proyecto de ley nacional para que los productores puedan tener un programa de buenas prácticas que premia a quienes cuidan la sostenibilidad”, adelantó.

El programa provincial fue incorporando herramientas para acompañar a los productores que adoptan prácticas vinculadas con una producción responsable. Actualmente, cada año participan más de 3200 productores, que reúnen más de 12.150 unidades de manejo, además de las 3,15 millones de hectáreas y las más de 25.100 prácticas declaradas.

Uno de los principales hitos llegó en 2019, cuando la Legislatura cordobesa sancionó la Ley Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias 10.663 Archivo

Uno de los principales hitos llegó en 2019, cuando la Legislatura cordobesa sancionó la Ley Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias 10.663. Según se destacó durante la celebración, se trató de la primera legislación de este tipo en el país y contó con el acompañamiento de todos los bloques legislativos.

La política también incorporó herramientas tecnológicas. En 2020, a través de Idecor, se presentó el primer mapa digital de Buenas Prácticas Agropecuarias del país, una herramienta georreferenciada que permite visualizar la gestión sustentable de los establecimientos productivos.

A lo largo de la década, el programa también recibió reconocimientos fuera de la provincia. En 2022 obtuvo el Premio “Buenas Prácticas Regionales” de ORU Fogar-PNUD, mientras que en 2023 recibió el Premio CiTA en la categoría Innovación Tecnológica.

Ese esquema de participación es, para Córdoba, uno de los pilares para intentar trasladar la experiencia a una escala mayor. La propuesta parte de una premisa que resume el espíritu del programa: “No importa solamente qué producir, sino cómo producir”. Bajo ese concepto, las BPAs, dijeron, buscan acompañar al productor en la incorporación de tecnología, el cuidado de los recursos y la adopción de herramientas que permitan avanzar hacia sistemas productivos más sostenibles.

Con la décima edición, indicaron, la provincia busca consolidar “su compromiso de seguir reconociendo las buenas prácticas y acompañando a quienes producen cuidando los recursos, incorporando tecnología y apostando al desarrollo sostenible del sector agropecuario”.