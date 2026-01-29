Opinión. Aftosa: no bajar la guardia para aprovechar el buen momento de la ganadería

Por esos días vemos con asombro cómo Sudáfrica está atravesando una situación bien compleja de fiebre aftosa. Y ello no es un dato menor, pues Sudáfrica fue por muchos años un país libre y con muchísima experiencia en la materia. Poseía un excelente laboratorio de referencia de la OMSA [Organización Mundial de la Salud Animal], muchos años de trabajo en aftosa, y productores y profesionales capacitados.

Lamentablemente se bajó la guardia, se flexibilizaron controles, tanto su Ministerio del Agro como el organismo sanitario no fueron priorizados, y además atravesados por ciertas necesidades políticas. Como resultado, están sufriendo un calamitoso brote de fiebre aftosa nuevamente.

El mismo estaría desbordado, a la lamentable situación sanitaria del ganado sudafricano, se le suma la pérdida de los mercados y hoy encima ya ha alcanzado al sector porcino.

El mundo atraviesa situaciones de riesgo de pandemias, los virus saltan y mutan con extrema facilidad. En salud humana padecimos los efectos devastadores del Covid en todo el mundo, y ahora las diferentes gripes también ponen en riesgo a la población mundial.

En sanidad animal pasa algo similar, por eso no es momento de bajar la guardia, de flexibilizar normas; sino al contrario, toda la cadena ganadera y de carnes en su conjunto debiéramos abonar y reclamar por una mejor sanidad que cuide nuestro ganado, y con ello garantice el sostenimiento de los diferentes mercados para nuestras carnes.

La situación mundial ante la fiebre aftosa está en el peor momento en décadas y con características de enorme particularidad. Al caso mencionado de Sudáfrica, debemos recordar que Europa en 2025 padeció casos después de cincuenta años. Lo mismo sucede en diferentes países de Asia, Norte de África y Oriente Medio. Si bien hoy la situación en América pareciera más tranquila, recordemos el foco de Colombia del año 2018, y la poca o nula información que la región tiene sobre la sanidad animal en Venezuela y sus particularidades político-sanitarias.

Momento ganadero

Los ganaderos, por suerte, estamos atravesando un buen momento, con buenas perspectivas para los próximos años tal cual reflejan día a día todos los especialistas. A la posible ampliación de cuota de los Estados Unidos, hay que sumar la consolidada cuota asignada por China, y el acuerdo UE-Mercosur.

Todas las señales son positivas, y determinan un futuro promisorio para la ganadería argentina para los próximos años. Pero debiera ser la sanidad la garante de consolidación del gran momento de la ganadería y sus perspectivas de mediano plazo. Sin sanidad no hay exportaciones, sin una buena sanidad no lograremos ampliar el stock ganadero.

Cuando escribo estas líneas, me viene a la memoria la charla del presidente de la Asociación Rural de Uruguay, cuando el año pasado y con toda claridad decía en el seminario de la Bolsa de Comercio de Rosario-Rosgan que mejorar comercialmente no depende solo del estatus sanitario, y que en Uruguay consideran que lo que puedan ganar con un posible cambio de estatus a libres de fiebre aftosa sin vacunación, no justifica el riesgo que se deba asumir.

Estas palabras, y la fuerte inestabilidad sanitaria que hay en el mundo, deben entonces hacernos reflexionar en nuestro país a todos quienes tenemos que ver en la materia. En primera medida que no podemos darnos el lujo de bajar la guardia, hay que reforzar los controles de frontera, sabemos existen algunos problemas de vacunación en esas regiones. Debemos sostener todos y cada uno de los controles necesarios, debemos mantener las normas que tanto bien y resguardo nos han dado.

No son tiempos para permitir que existan presiones políticas sobre el organismo técnico sanitario, muchas de las cuales con supuestos argumentos de modernización solo flexibilizan los controles e importaciones. Tampoco sería el momento de permitir que vacunas con menor durabilidad modifiquen los programas de vacunación, y hasta quizás haga que debamos vacunar los terneros tres veces al año y/o volver a vacunar contra la fiebre aftosa dos veces al año a la hacienda adulta. Sería riesgoso cambiar de caballo en medio del río y más sin garantías suficientes.

El Senasa es el organismo central en la materia, debemos fortalecerlo, capacitar a sus empleados, lograr que con salarios acordes se logre parar la fuga de sus mejores cuadros técnicos y no permitir que ciertas necesidades o caprichos políticos pongan en riesgo el sistema sanitario. Ya tuvimos muy malas experiencias cuando ello sucedió.

No debemos abandonar nuestro sueño de la Argentina libre de aftosa sin vacunación, pero quizás no sea ahora el momento de apresurarnos. De todos modos, sería conveniente trabajar desde ahora en un buen programa de trabajo, quizás publico-privado, que incluya análisis de riesgos mundiales y regionales, que analice las garantías de los bancos de vacuna, y sobre todo lleve adelante muestreos bien hechos y consistentes de cobertura vacunal. Este programa debiera determinar con buena información básica necesaria, las posibilidades, riesgos y sobre todo tiempos y alternativas para avanzar de manera firme y concreta.

Hoy el precio de la hacienda por suerte es bueno, por ello creo los productores debemos reflexionar que el costo de una buena sanidad global de nuestro rodeo no es alto respecto al beneficio. Hay mucho para trabajar sobre costos extra en los campos ganaderos: a la alta carga tributaria se suman la tasa vial, guías y permisos de marcación, por ejemplo. Tasas que nacieron para fines específicos y que hoy se han salido de cauce. Sus valores son altísimos y bien sabido es que los fondos recaudados son usados para otros fines o necesidades políticas de los intendentes. Ahí es donde deberíamos machacar, y pedir a los funcionarios y/o cámaras de representantes nacionales o provinciales frenen estos abusos. Si desde el Gobierno quieren flexibilizar, bien podrían analizar el caso del Ipcva también, cuyo costo se ha incrementado, y a esta altura no se justifica que se use el Estado para un cobro coercitivo.

Claro que la ganadería tiene un futuro promisorio, pero por favor no bajemos la guardia sanitaria sino perderemos una vez más una gran oportunidad.

El autor es productor ganadero, exvicepresidente del Senasa