Despidos: estalló un conflicto en un frigorífico que pasará a manos de inversores chinos

Un conflicto laboral estalló en los últimos días en el frigorífico HV SA, de la familia Vigna, ubicado en la localidad de Bernasconi, La Pampa. La planta, que estaba paralizada, dejó de pagar los sueldos de los trabajadores y tiene una deuda millonaria con sus proveedores. Hay alrededor de 106 familias en la incertidumbre ante el desembarco de nuevos operadores que no se harían cargo de toda la planilla de personal.

La Subsecretaría de Relaciones Laborales de la provincia de La Pampa, a cargo de Ana Rodríguez, intervino de urgencia tras una denuncia del gremio de la carne. Según el sindicato, los trabajadores están siendo “inducidos” a renunciar al frigorífico HV SA como condición, en algunos casos, para ser supuestamente contratados por una nueva empresa que manejará la planta. La firma que se hará cargo de las instalaciones a partir del 1º de febrero es Metatech SA, una empresa con inversores de origen chino, quienes además negaron inducir a los trabajadores a renunciar.

El riesgo que alega el sindicato de la carne es que los operarios, al renunciar, pierden automáticamente sus derechos indemnizatorios y su antigüedad acumulada en casi una década de trabajo. La tensión llegó a su punto máximo tras la primera audiencia de conciliación. Según dijo la subsecretaria de Relaciones Laborales de La Pampa a LA NACION, la empresa HV SA rompió la tregua enviando telegramas de despido masivos invocando una causa de “fuerza mayor” para abonar solo la mitad de las indemnizaciones. “Se enviaron una serie de telegramas a trabajadores despidiéndolos por causa o fuerza mayor, donde se abona el 50% de la indemnización. Pero eso hay que probarlo y no había ninguna presentación previa”, explicó la funcionaria, quien calificó la maniobra como un acto de “mala fe”.

Ante este escenario, la Subsecretaría dictó la conciliación obligatoria para retrotraer los despidos y frenar cualquier cambio en el estatus de los empleados. En este nuevo marco legal, los representantes de Metatech SA se sentaron a la mesa con una postura tajante. “Dejaron bien claro que simplemente alquilan el inmueble que van a explotar, con papeles y trámites de cero para su propia matrícula, y que no tienen nada que ver con la situación anterior de los trabajadores”, detalló Rodríguez. La firma entrante no absorbería deudas ni antigüedades laborales.

La planta atraviesa una compleja transición Instagram frigorífico HV SA

A pesar de que Metatech ya contrató unos 40 operarios bajo nuevas condiciones, el resto de la plantilla permanece en un limbo legal y económico. La funcionaria señaló que la nueva empresa fue enfática al decir que “no se van a hacer cargo de ningún tipo de indemnización porque le corresponde a HV”.

Mientras el gremio sostiene que hubo presiones para forzar renuncias, la Subsecretaría ordenó un cuarto intermedio para que HV presente números claros. “Se pidió que pusieran en limpio cuántos trabajadores son y cuánta es la antigüedad de cada uno para poder avanzar concretamente en una propuesta económica”, resumió Rodríguez. La próxima semana habría novedades sobre el avance.

De acuerdo con una fuente que conoce de cerca el trasfondo de la situación, si bien el interés de estos capitales pasa por reactivar la planta, que cuenta con la habilitación para exportar a China, el ingreso está condicionado a recibir una estructura de personal menor. Las fuentes confirmaron que los inversores habrían exigido que el personal actual cese su vínculo con HV S.A. para iniciar contratos de cero. Esta exigencia ha trabado las negociaciones, ya que, “si los trabajadores no aceptan, los inversores podrían retirar su oferta, dejando la planta definitivamente inoperativa”, explicaron.

Ana Rodríguez, subsecretaria de Relaciones Laborales de la provincia de La Pampa, quien dictó la conciliación obligatoria Captura CPEtv canal 2

Detrás del conflicto laboral subyace un colapso financiero que comenzó a principios del 2025, según consta con los registros de cheques rechazados del Banco Central (BCRA). Aunque HV SA, que debe su nombre a “Hijos Vigna”, atribuye la situación a una “crisis económica general”. De la Central de Deudores del BCRA se desprende que la firma acumula 631 cheques rechazados por un valor total de $2.223.991.193,90, desde hace un año y está en situación 4 (alto riesgo de insolvencia). Además, tampoco ha realizado pagos de cargas sociales.

No obstante, fuentes del mercado estimaron que la deuda real, incluyendo pasivos financieros y con proveedores, ronda los 10 millones de dólares (aproximadamente 15.000 millones de pesos). De acuerdo con las actas de asambleas ordinarias, actualmente HV SA está presidida por Jorge Atilio Vigna, y su primer director suplente, Diego Vigna.

El frigorífico se presentó en concurso preventivo de acreedores en septiembre del año pasado, en el marco de una profunda crisis financiera que terminó por paralizar la actividad del establecimiento, según consta en el Boletín Oficial provincial. La apertura del proceso concursal fue dispuesta por la Justicia Comercial, a cargo del juez Fernando I. Saravia, con el objetivo de reordenar las obligaciones de la empresa y evitar la quiebra, en un contexto de fuerte deterioro económico y acumulación de pasivos.

El frigorífico HV SA tiene cheques rechazados desde febrero 2025, según consta en el Banco Central Instagram frigorífico HV SA

En el marco del concurso se inició un cronograma judicial para la verificación de créditos, la elaboración de informes y la eventual presentación de una propuesta de reestructuración, mientras la planta permanezca sin actividad. Además, en las audiencias de conciliación, los representantes de HV manifestaron que su capacidad de respuesta es “prácticamente nula”. La resolución judicial definitiva está programada para el 10 de febrero de 2026. Mientras que la audiencia informativa se llevará a cabo el 7 de septiembre de 2026. En tanto, el período de exclusividad para presentar un plan de reestructuración vence el 11 de septiembre de 2026.

Desde el frigorífico HV SA declinaron hacer comentarios ante la consulta de LA NACION y señalaron que cualquier definición será canalizada por su abogado, quien se encuentra de vacaciones hasta el próximo lunes.