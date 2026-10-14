Pagaron hasta $6900 por terneros en un importante remate ganadero

Con precios que llegaron hasta los $6900 por kilo vivo para los terneros, se realizó en Rosario un remate ganadero en el que se vendieron cerca de 15.000 cabezas de nueve provincias argentinas. La subasta, organizada por Rosgan y Banco Nación, reunió a productores, consignatarios, compradores y representantes de la industria frigorífica. Según informaron los organizadores, se comercializó más del 90% de los lotes ofrecidos y hubo una importante participación de compradores de novillos y novillitos.

El remate se llevó a cabo este martes en el Espacio Cultural Universitario de Rosario, con motivo de los 18 años de Rosgan y los 135 años de Banco Nación. La actividad, que contó con la participación de Expoagro, se extendió durante más de diez horas y reunió hacienda de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Salta.

Cristhian Alemán, gerente Zonal Rosario de Banco Nación lucas casatti - Expoagro

En la categoría terneros, se vendieron 1974 animales, con un peso promedio de 217 kilos, a un precio medio de $5890 por kilo vivo y un máximo de $6900. En los lotes mixtos de terneros y terneras, que reunieron 2967 cabezas de 200 kilos promedio, el valor medio fue de $5750, también con operaciones que llegaron a los $6900. Por su parte, las terneras, con 1588 animales de 218 kilos, se comercializaron a un promedio de $5505 y un máximo de $5800.

En las categorías de mayor peso, los novillitos alcanzaron un promedio de $5216 por kilo vivo y un máximo de $6100, con 1806 cabezas de 309 kilos. Los novillos, con 436 animales de 408 kilos, promediaron $4795 y llegaron a $4900. En tanto, las vaquillonas se vendieron a un valor medio de $4700, con un máximo de $4850.

Raúl Milano, presidente del Rosgan lucas casatti - Expoagro

En cuanto a la hacienda Holando, los terneros se comercializaron a un promedio de $4860 por kilo vivo, con un máximo de $5150, mientras que los novillitos alcanzaron los $4475 y los novillos, los $3895. Las vacas de invernada, por su parte, registraron un promedio de $2790 por kilo vivo.

En los animales destinados a faena, los novillos gordos alcanzaron los $7800 por kilo de carne puesto en planta, mientras que las vacas gordas se ubicaron en $7340 bajo la misma modalidad. En las operaciones de hacienda a levantar, las vacas regulares se comercializaron a $2880 por kilo vivo y las vacas gordas, a $3400.

También se vendieron vientres, cuyos valores se expresaron por cabeza. Las vaquillonas con garantía de preñez alcanzaron un promedio de $2.262.712 y un máximo de $3.240.000. Las vacas con garantía de preñez promediaron $1.726.132, con un máximo de $2.400.000, mientras que las vacas con cría al pie registraron un valor medio de $1.522.559 y un máximo de $2.970.000.

Tras la subasta, Raúl Milano, presidente de Rosgan, señaló que los precios se mantuvieron relativamente sostenidos y que hubo compradores para la mayor parte de la hacienda ofrecida. “Fue un muy buen remate, casi 15.000 cabezas: un volumen importante considerando la fecha. Claramente hubo demanda y sigue habiendo un precio relativamente sostenido”, afirmó.

El encuentro se realizó por los 18 años de Rosgan y los 135 años de Banco Nación, con la participación de productores, consignatarios y autoridades lucas casatti - Expoagro

Milano también se refirió a las dificultades que enfrenta el consumo interno. “Estamos en un contexto país que, por restricciones de capacidad de compra de la gente, el consumo ya está muy aletargado, y el feedlot tiene que actuar en consonancia con los valores que tiene el consumo en Cañuelas”, sostuvo. Sobre las ventas, agregó que “la invernada sigue teniendo colocación, se colocó más del 90% de los lotes”.

Durante la jornada, Banco Nación ofreció condiciones especiales de financiación para la compra de hacienda. Cristhian Alemán, gerente zonal Rosario de la entidad, explicó que las consignatarias participaron en la bonificación de las tasas. “Agradecemos a las consignatarias que aportan parte de la bonificación y nosotros hacemos un esfuerzo porque subsidiamos la herramienta AgroNación y las tasas empiezan a correr a partir del 25%”, señaló.

El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini lucas casatti - Expoagro

Por su parte, Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, se refirió a la importancia de la ganadería para la provincia, que cuenta con 5,4 millones de cabezas. “El sector ganadero necesita de una articulación inteligente entre los públicos y los privados”, afirmó. También destacó la participación de Santa Fe en las exportaciones de carne.

Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar lucas casatti - Expoagro

En tanto, Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, se refirió a los aniversarios que motivaron la organización del encuentro. “Hoy vivimos un gran remate con triple aniversario: 18 años de Rosgan, 135 años de Banco Nación y 100 años de este edificio histórico”, expresó. La comercialización estuvo a cargo de las casas consignatarias de Rosgan, con la participación de la Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda.