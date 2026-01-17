Para el campo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur favorecerá “las inversiones productivas”

Distintas entidades del agro expresaron su respaldo a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur hoy, en Paraguay, con la presencia del presidente argentino, Javier Milei.

Por un lado, las bolsas de Cereales y Comercio de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Chaco sostuvieron que “la concreción del entendimiento entre ambos bloques constituye un hito relevante para la inserción internacional de la Argentina y abre un marco de previsibilidad y oportunidades para el desarrollo de las cadenas productivas y agroindustriales”.

Y, por otro, la Sociedad Rural Argentina (SRA) dijo en una comunicación en la red social X que el tratado “permitirá fortalecer la presencia de los productos agroindustriales en el mercado europeo, uno de los más grandes y de mayor poder adquisitivo del mundo”, y, además, “favorecerá el trabajo que se viene haciendo desde el gobierno nacional de una mayor inserción internacional”.

Para las bolsas, “el acuerdo presenta un potencial significativo para la agroindustria argentina, al ampliar las oportunidades de acceso a mercados y mejorar las condiciones de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias, especialmente aquellas orientadas a productos con mayor valor agregado y a destinos de alta exigencia”.

Según expresaron “el nuevo escenario abre perspectivas favorables para el desarrollo de inversiones productivas, el fortalecimiento de la capacidad exportadora y la consolidación de los complejos agroindustriales, en un contexto que, aun con una implementación gradual, contribuye a ordenar expectativas y a generar incentivos sostenidos para la producción y la industrialización”.

Exportación de cereales y oleaginosas Marcelo Manera Marcelo Manera - LA NACION

El texto fue rubricado por las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, así como las Bolsas de Comercio del Chaco, Rosario y Santa Fe.

Reconocimiento

En tanto, la SRA, que preside Nicolás Pino, calificó a la jornada de hoy como “histórica” ya que luego de 25 años de negociaciones se firmó el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques económicos.

Según la entidad rural, la apertura comercial “seguramente beneficiará al Mercosur, a la Argentina” y al agro. Por esa razón expresó su “reconocimiento especial a todos aquellos que cooperaron para llegar a este día de altísima relevancia política y económica”.

La SRA sostuvo que espera que tanto el Parlamento europeo como los países del Mercosur ratifiquen el acuerdo. Y añadió: “estamos a disposición de los integrantes del Poder Legislativo para formar parte del debate, presentar nuestros aportes, y lograr los consensos necesarios con el objetivo de que Argentina se transforme en un país con reglas claras, competitivo y previsible”.

En un reciente informe de Institutos Económicos y Negociaciones Internacional (IEEyNI)de la SRA se resaltó que seis de cada 10 dólares exportados por la Argentina provienen del agro. “El acuerdo que se firmó hoy abre una oportunidad concreta de escala, diversificación y mayor valor agregado”, resaltó.

La miel es uno de los sectores con mejoras de acceso en el mercado europeo FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

El trabajo explicó que “otorgará beneficios comerciales concretos, donde el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur acceden a beneficios, el 70% de los productos ingresan sin arancel desde el inicio, el 14% con desgravación gradual (3, 7 o 10 años), y el 15% mediante cuotas con arancel reducido o cero”. Para la SRA “todo esto brinda previsibilidad de largo plazo, fundamental para inversión, certificaciones y planificación productiva”.

Relevancia

En el documento, del IEEyNI se explica que La UE es uno de los mercados más relevantes del mundo con 450 millones de consumidores, un ingreso per cápita promedio: US$43.000 anuales y concreta importaciones agroindustriales por US$220.000 millones al año. No obstante, puntualiza que la Argentina hoy representa menos del 3% de esas importaciones”

A su vez destaca que “El acuerdo cubre prácticamente todo el entramado agroindustrial argentino” y alcanza a estos sectores:

• Complejo soja (harina, aceite, pellets, biodiesel)

• Carnes (bovina, aviar, porcina)

• Economías regionales (frutas, maní, miel, arroz)

• Pesca

• Vino fraccionado

• Biocombustibles

“Como no existen limitaciones sobre la procedencia de origen del producto, el impacto del acuerdo es federal”, puntualiza.